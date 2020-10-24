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Philips Sonicare EasyClean HX6511/44 Sonic electric toothbrush
Niet meer leverbaar
Philips ondersteuning
HX6511/44
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Alles (15)
Hoe werkt de poetsbegeleiding in de Sonicare-app?
In welke landen is de Sonicare-app beschikbaar?
Kan ik de batterij van mijn Sonicare-tandenborstel vervangen?
Waarom zit er een opening tussen mijn opzetborstel en het handvat?
Hoe lang gaat de batterij van mijn Sonicare-tandenborstel mee?
Ik kan mijn tandenborstel niet verbinden met de Sonicare-app
Mijn Sonicare-tandenborstel laadt niet op
Mijn opzetborstel valt van mijn Sonicare-tandenborstel
Mijn Sonicare-tandenborstel trilt minder krachtig
Mijn Sonicare-tandenborstel trilt niet