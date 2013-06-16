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  • Eén systeem – oneindig veel mogelijkheden
  • Eén systeem – oneindig veel mogelijkheden
  • Eén systeem – oneindig veel mogelijkheden
  • Eén systeem – oneindig veel mogelijkheden

Niet meer leverbaar

Philips Avent VIASet voor babyvoeding

SCF613/20

4.7
| (15) Reviews & awards | 100% beveelt dit product aan
Eén systeem – oneindig veel mogelijkheden
VIA is een veelzijdig, compact bewaarsysteem dat meegroeit met je baby. VIA-bewaarbekers zijn ideaal voor het bewaren en meenemen van je speciale zelf bereide maaltijden.
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Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

merk aanbevolen door moeders overal ter wereld1

BPA-vrij bewaarsysteem

Eén systeem – oneindig veel mogelijkheden

Makkelijk in te delen

Makkelijk in te delen

Het is gemakkelijk om de datum en inhoud op de beker te noteren

Lekvrij schroefsysteem

Lekvrij schroefsysteem

Veilig bewaren en vervoeren

Perfect voor onderweg

Perfect voor onderweg

Ideaal voor bewaren en meenemen

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

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Recensies

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4.7

van 5

15

Reviews & awards

100%

beveelt dit product aan

2
1

16/06/2013

Nederland

Nederland

avent bewaarbekers

het is ideaal om hier fruit warm eten En borstvoeding in te bewaren. het past makkelijk in de flessenWarmer

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor VIA SCF613/20 Set voor babyvoeding

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor VIA SCF613/20 Set voor babyvoeding

09/09/2011

Nederland

Nederland

Dit product mag met een baby in huis niet ontbreken.

De voedingspakjes met bakjes zijn ideaal. Kunnen in de diepvries of in de koelkast. Zijn stapelbaar als je ze gebruikt, maar als je ze niet gebruikt. Kunnen in de magnetron en ook in de aventverwarmer.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor VIA SCF613/20 Set voor babyvoeding

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor VIA SCF613/20 Set voor babyvoeding

09/09/2011

Nederland

Nederland

Dit product mag met een baby in huis niet ontbreken.

De voedingspakjes met bakjes zijn ideaal. Kunnen in de diepvries of in de koelkast. Zijn stapelbaar als je ze gebruikt, maar als je ze niet gebruikt. Kunnen in de magnetron en ook in de aventverwarmer.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor VIA SCF613/20 Set voor babyvoeding

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor VIA SCF613/20 Set voor babyvoeding

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Voorwaarden

  1. Op basis van een online tevredenheidsonderzoek gehouden onder 10.109 gebruikers wereldwijd van merken en producten voor moeder en kind in 2023. 