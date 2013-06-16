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Niet meer leverbaar
Het is gemakkelijk om de datum en inhoud op de beker te noteren
Veilig bewaren en vervoeren
Ideaal voor bewaren en meenemen
4.7
van 5
15
Reviews & awards
100%
beveelt dit product aan
marian27
16/06/2013
Nederland
avent bewaarbekers
het is ideaal om hier fruit warm eten En borstvoeding in te bewaren. het past makkelijk in de flessenWarmer
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor VIA SCF613/20 Set voor babyvoeding
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor VIA SCF613/20 Set voor babyvoeding
Ella
09/09/2011
Nederland
Dit product mag met een baby in huis niet ontbreken.
De voedingspakjes met bakjes zijn ideaal. Kunnen in de diepvries of in de koelkast. Zijn stapelbaar als je ze gebruikt, maar als je ze niet gebruikt. Kunnen in de magnetron en ook in de aventverwarmer.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor VIA SCF613/20 Set voor babyvoeding
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor VIA SCF613/20 Set voor babyvoeding
Ella
09/09/2011
Nederland
Dit product mag met een baby in huis niet ontbreken.
De voedingspakjes met bakjes zijn ideaal. Kunnen in de diepvries of in de koelkast. Zijn stapelbaar als je ze gebruikt, maar als je ze niet gebruikt. Kunnen in de magnetron en ook in de aventverwarmer.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor VIA SCF613/20 Set voor babyvoeding
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor VIA SCF613/20 Set voor babyvoeding
Op basis van een online tevredenheidsonderzoek gehouden onder 10.109 gebruikers wereldwijd van merken en producten voor moeder en kind in 2023.