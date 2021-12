Net als voor volwassenen is het voor kinderen heel belangrijk om gezond en evenwichtig te eten. Vers fruit en groenten bevatten veel vitamines en voedingsstoffen die hun immuunsysteem helpen, terwijl zuivelproducten calcium bevatten die hen helpen te groeien. Voeg wat volkoren en mager vlees toe en je hebt een uitgebalanceerde maaltijd.



We weten echter dat het vaak makkelijker gezegd dan gedaan is om kinderen gezond te laten eten. Het is algemeen bekend dat kleintjes snoep en chips kiezen boven spinazie en broccoli. Hoe krijg je ze dus zover dat ze gezondere kindersnacks gaan eten? Kijk eens naar een aantal van de volgende favoriete gezonde gerechten voor kinderen.