Je zult vast wel gemerkt hebben hoe ongeduldig kinderen kunnen zijn als ze honger hebben. Ze kunnen vaak niet wachten tot het eten op tafel staat of, liever nog, in hun mond zit. Kant-en-klare babyvoeding is daarom wel een heel gemakkelijke optie en misschien stop je dit wel vaker in je boodschappenmandje dan je eigenlijk wil. Maar is dit de beste keuze en hoe moeilijk is het om zelf babyvoeding te maken?

Zelfgemaakte babyvoeding bevat niet alleen veel liefde, maar ook verse ingrediënten voor evenwichtige voeding, vol vitamines en andere essentiële voedingsstoffen. Zelf babyhapjes maken is helemaal ideaal als je een kieskeurige eter hebt: je kunt de smaak perfect afstemmen op je kleine kristische eter, zodat ze de ene lepel na de andere verslinden.