Groentechips: kleurrijk, heerlijk en het ideale veganistische borrelhapje. Of je nu biet, wortel of courgette gebruikt, met de juiste methodes en stappen kan het heel makkelijk zijn om in een mum van tijd zelfgemaakte groentechips te maken. En als je eenmaal weet hoe je zelf groentechips kunt maken, zijn ze de perfecte DIY-snack voor zowel kinderen als volwassenen. Bovendien kunnen chips van groenten gezonder zijn dan chips van aardappelen uit de supermarkt.



Pas wel op: zodra je gasten de smaak te pakken hebben, zijn de knapperige chips in een mum van tijd op! Lees verder om te ontdekken hoe je op drie manieren gezonde groentechips kunt maken: in de oven, in de magnetron of door ze te bakken in de airfryer.