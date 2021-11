Geniet van ovengerechten voor het hele gezin met minder tijd en moeite

Met de nieuwe bakschaal voor het hele gezin en 9 muffinvormpjes kunt u al uw favoriete bakrecepten maken. In de Philips-bakschaal kunnen tot 4 porties lasagne en 8-9 porties cake worden bereid en de schaal is daarnaast geschikt voor het bereiden in porties. De antiaanbaklaag is ook ideaal voor het bereiden van stoofschotels, ratatouille, frittata's, gratin, vlees met sauzen en andere gerechten.