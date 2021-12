Een bord pasta smaakt altijd goed; maar een bord zelfgemaakte pasta smaakt nog beter. Het is dan ook geen wonder dat we allemaal zelf verse pasta willen maken met die fijne textuur waardoor de saus goed wordt absorbeerd. Toch grijpen we vaak naar de kant-en-klare pasta uit de winkel, omdat we denken dat we geen tijd hebben om pasta zelf te maken terwijl we ook een druk gezinsleven onderhouden. Maar met de juiste tips en hulpmiddelen kun je thuis snel en gemakkelijk je eigen pasta maken.



Wil je niet de hele dag in de keuken staan, maar toch zelf pastadeeg maken als een echte professional? Dan ben je bij ons op het juiste adres! Lees onze tips en een eenvoudig stappenplan om zelf pastadeeg te maken.



Tip: Als je geen tijd hebt om met de hand verse pasta te maken, probeer dan eens de Philips Avance Collection Pastamaker. Deze machine kan automatisch deeg mixen, kneden en uitpersen zodat je in een handomdraai verse pasta in de gewenste vorm maakt. Met verschillende soorten meel, olie en kruiden breng je de pasta ook nog eens gemakkelijk op smaak.