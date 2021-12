Vers, makkelijk en heerlijk; niets is beter dan zelfgemaakte ravioli. Het mooie van deze stevige maaltijd is dat het helemaal niet zo moeilijk hoeft te zijn, vooral als je de juiste hulpmiddelen bij de hand hebt. Of je nu een trotse eigenaar bent van een pastamaker of liever je handen het werk laat doen – onze gids belooft een gastronomische onthulling te zijn om zelf verse ravioli te maken. Waarom zou je kant-en-klare ravioli kopen als je het net zo gemakkelijk zelf kunt maken?



Hoewel dit verse raviolirecept eenvoudig is, moet je wel rekening houden met één ding: weten wanneer je klaar bent. Hint: je hebt nooit genoeg zelfgemaakte ravioli! Het is gewoon te lekker. Nu je bent gewaarschuwd: hier is een klassiek raviolirecept om je op weg te helpen met een smakelijke vulling als extraatje.