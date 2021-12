Nu je weet hoe je noedels maakt, kun je leren om verschillende ingrediënten te combineren om een uitgebalanceerd en smakelijk gerecht te maken. Lees verder voor ons supereenvoudige stappenplan om een eenvoudige miso-noedelsoep te maken voor twee personen.



Ingrediënten:

125 g ramen noedels

1 groot ei, gekookt

825 ml water plus 2 tl dashi-korrels

3-4 el witte misopasta

Lichte sojasaus en chiliolie naar smaak

00g maiskorrels

1 narutomaki (Japanse viskoek)

1 lente-ui, fijngesneden

Geroosterd zeewier, in reepjes gesneden



Methode:

Breng een grote pot water aan de kook en voeg een snufje zout toe. Breng in een aparte pan het water aan de kook en voeg de dashi-korrels toe. Laat het 2 minuten zachtjes koken. Voeg vervolgens de misopasta, de lichte sojasaus en de chiliolie toe. Kook de noedels in de eerste pan en verdeel ze over serveerkommen. Leg op je zelfgemaakte ramen een half hardgekookt ei, de narutomaki, maiskorrels en gehakte lente-ui, giet de misosoep in een kom en garneer met geroosterd zeewier.



Maak je noedelsoep op smaak met extra ingrediënten zoals bieslook, rode ui, paprika, verschillende soorten vlees, champignons, peultjes of geroosterde pinda's... de lijst is eindeloos! Naast miso zijn er nog andere populaire recepten voor noedelsoep zoals shio, dat voornamelijk op zout gebaseerd is, en shoyu, dat voornamelijk op sojasaus gebaseerd is. Tonkotsu noedelsoep bestaat uit een bouillon die gemaakt is van varkensbotten. Waar je ook trek in hebt, met zoveel recepten voor ramen is er voor iedereen wel een passende noedelsoep.

