ProductenPhilips ondersteuning

Betaal later met Klarna

Registreer en krijg €10,- korting

Gratis verzending vanaf €40,-

30 dagen retourgarantie

Alle series

  • Comfortabel de nacht door
  • Comfortabel de nacht door
  • Comfortabel de nacht door
  • Comfortabel de nacht door
  • Comfortabel de nacht door
  • Comfortabel de nacht door

Niet meer leverbaar

Philips AventWegwerpborstkompressen

SCF253/20

4.8
| (22) Reviews & awards | 100% beveelt dit product aan
Comfortabel de nacht door
De unieke Philips Avent-borstkompressen SCF253/20 zijn speciaal ontworpen om je te helpen om droog en comfortabel te blijven terwijl je slaapt.
Bekijk alle voordelen
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

merk aanbevolen door moeders overal ter wereld1

Borstkompressen voor 's nachts

Comfortabel de nacht door

  • 20 kompressen voor 's nachts

De hele nacht door beschermd

De hele nacht door beschermd

De Philips Avent-borstkompressen hebben een brede vorm en een dikkere kern voor extra absorptie. Dubbele plakstrips om het kompres op z'n plek te houden.

Bescherming tegen lekken rondom

Bescherming tegen lekken rondom

Ontworpen voor extra bescherming terwijl je ligt.

Ultradroog

Ultradroog

De Philips Avent-borstkompressen hebben meerdere lagen voor goede absorptie.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Recensies

Deze beoordelingen worden beheerd door Bazaarvoice en voldoen aan het Bazaarvoice Authenticiteitsbeleid, dat wordt ondersteund door antifraudetechnologie en menselijke analyse. Ga voor meer informatie naar
De mening van onze klanten is nuttig voor iedereen, of het nu een review of een simpele sterbeoordeling.van een product is. Dankzij deze beoordelingen komt u meer te weten over het product en kunt u gemakkelijker een aankoopbeslissing nemen. Elke klant die een product online of in de winkel heeft gekocht, kan een beoordeling achterlaten

4.8

van 5

22

Reviews & awards

100%

beveelt dit product aan

2
1

07/02/2017

United Kingdom

United Kingdom

Comfortable and soft

These pads are very comfortable and soft and they hold a lot of milk I don't use the sticker pads I don't feel I need to plus it can be hard work when you have a baby in one hand and trying to stick the pad in place. The package for me was good but when you got to the pad it was hard to open up to use when you have a baby in one hand but there a nice size for ur bag. These pads are the best ones I have used and was also very good for nights as I wouldn't wake up soaking in milk

Deze review is gemaakt voor SCF253/20 Disposable breast pads

Deze review is gemaakt voor SCF253/20 Disposable breast pads

16/12/2016

United Kingdom

United Kingdom

Incredibly comfortable and absorbent

These are so comfortable to wear. They stay put, don't move about and are very absorbent - brilliant!

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF253/20 Disposable breast pads

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF253/20 Disposable breast pads

11/12/2016

United Kingdom

United Kingdom

Breast pads

These are probably the best pads I have used, there very comfortable and very absorbent!!

Deze review is gemaakt voor SCF253/20 Disposable breast pads

Deze review is gemaakt voor SCF253/20 Disposable breast pads

Meld u aan voor de Philips-nieuwsbrief voor exclusieve aanbiedingen

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Vroege toegang tot exclusieve aanbiedingen en meer!
  • Hoor als eerste alles over nieuwe producten en kortingen

Ik wil graag promotionele communicatie ontvangen – gebaseerd op mijn voorkeuren en gedrag – over Philips-producten, diensten, evenementen en aanbiedingen. Ik kan me op elk moment eenvoudig afmelden!

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Vroege toegang tot exclusieve aanbiedingen en meer!
  • Hoor als eerste alles over nieuwe producten en kortingen
Voorwaarden

  1. Op basis van een online tevredenheidsonderzoek gehouden onder 10.109 gebruikers wereldwijd van merken en producten voor moeder en kind in 2023. 