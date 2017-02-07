I am a mother of 6 who has breastfed all of my children. I found these breast pads to be comfortable. I do not generally wear pads at night because I don't like sleeping in a bra I just grab a muslin. However even I would wear them postnatally. These pads are an ideal purchase for when your milk first comes in and the supply is yet to calm down. I would highly recommend the pads as a pre birth purchase. I do feel that the radius may be a bit to large for women with smaller breasts as the pad would come out of the bra. My friend drew my attention to this detail. I think it would be more convenient if each package contained two pads.