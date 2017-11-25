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Niet meer leverbaar
SCF334/02
Natural
Bevat twee flessen van 125 ml
Het unieke ontwerp van de borstkolf zorgt ervoor dat je melk direct van je borst in de fles stroomt, zelfs wanneer je rechtop zit. Dit houdt in dat je gemakkelijker kan zitten tijdens het kolven: je hoeft niet voorover te leunen om te zorgen dat al je melk in de fles terechtkomt. Als je comfortabel zit en ontspannen bent tijdens het kolven, helpt dat je melk ook makkelijker stromen.
Wanneer de kolf is ingeschakeld, begint deze automatisch in de zachte stimulatiemodus om de melkafgifte op gang te brengen. Kies uit een van de 3 afkolvingsinstellingen om de melkafgifte voor jou het aangenaamst te laten verlopen.
De nieuwe satijnzachte structuur van ons massagekussen voelt warm aan op de huid en zorgt voor een comfortabele en zachte stimulatie van je melkafgifte. Het kussen is ontworpen om het zuigen van je baby na te bootsen en om melkafgifte te stimuleren.
3.9
van 5
27
Reviews & awards
Scarlie
25/11/2017
Nederland
Fijn, makkelijk en mooi
De Natural Comfort Duo is erg fijn in gebruik, de kussentjes zijn zacht en door de structuur plakken ze niet. De voorganger, de Isis had kussens die bleven plakken aan je borsten, erg onhandig als je los moest koppelen omdat het gekolfde flesje dan wel eens heen en weer kon klotsen. Nu haal ik de kolf er gewoon van af zonder met de gevulde flesjes te hoeven klotsen. De kolf is makkelijk in elkaar te zetten en uit elkaar te halen. Doordat er zo weinig onderdelen aan zitten is het schoonmaken ook een simpel werkje. De behuizing van de kolf is compact maar ruim, schoonmaken met een borstel is dan ook zeer gemakkelijk. Wat ik ook erg fijn vind is dat de slangen makkelijk opgerold en vastgeklikt kunnen worden. Wat de kolf helemaal af zou maken qua gemak is een klittenbandstrookje aan de adapter zodat het snoer opgerold en vast zit, nu zit dat er niet aan en gebruik ik een haarelastiekje om het snoer opgerold te houden. De kolf ziet er mooi uit, mooier dan menig andere kolf. De meeste kolven zien eruit als melkmachines met een eendenbek, de Natural Comfort ziet eruit als een plomp klein dingetje, het is haast een schattige kolf. De motor is strak en eenvoudig, heeft een rustige kleur (wit met zacht paars) en door het simpele maar stijlvolle uiterlijk geeft het ook een rustige uitstraling. Wat ik echter wel mis aan de Natural Comfort Duo, wanneer ik deze vergelijk aan de Isis IQ of een andere kolf, is dat je de zuigkracht matig in kan stellen. Er zijn 3 standen wat de kolf makkelijk maakt, maar gezien ik gewend was de zuigkracht zelf af te stemmen is dat wel wennen. Wat ik ook mis, wederom in vergelijking met de Isis IQ, is dat deze kolf alleen op netstroom werkt en dat er geen batterijpack op aangesloten kan worden. De bijgeleverde tas is ideaal om de kolf mee te nemen naar her en der, maar helaas is de tas niet geïsoleerd waardoor je een aparte koeltas mee moet nemen. Al met al een erg fijne, makkelijke en mooie kolf. De puntjes die voor mij minder zijn zijn overkomelijk en zorgen er echt niet voor dat de gebruikservaring eronder lijdt.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF334/02 Comfort dubbele elektrische borstkolf
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF334/02 Comfort dubbele elektrische borstkolf
lily
18/10/2017
Nederland
fijne kolf
Het is een heel fijn product wat wordt geleverd met een handige tas en extra onderdelen zelfs met twee gratis borstcompressen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF334/02 Comfort dubbele elektrische borstkolf
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF334/02 Comfort dubbele elektrische borstkolf
EvdK
18/01/2015
Nederland
Erg fijne borstkolf
Ik gebruik deze borstkolf nu 4 maanden. Na mijn bevalling heb ik eerst een aantal dagen een huurkolf vanuit het ziekenhuis gehad. Toen besloten deze machine aan te schaffen. Ik was bang dat het gebruik tegen zou vallen na gebruik van de (dure) huurkolf omdat die speciaal was bedoeld om alles op gang te brengen. Maar wat een opluchting, deze kolf nam het werk vlekkeloos over. Ik ben zeer tevreden over de kolf en zou hem iedereen aanbevelen. Hij is erg makkelijk uit elkaar te halen (snel ook) en zo goed schoon te maken. Verder is de kolf comfortabel in gebruik. Wat ik ook prettig vind, is dat je de bewaarflesjes direct aan de kolf kan koppelen. Dat scheelt weer overgieten. Ik heb wel de grotere borstschelpen moeten aanschaffen, wel fijn dat deze apart zijn te krijgen. Enige nadeel vind ik het geluid. Als ik op mijn werk kolf, dan zet ik hem in de reistas en dan valt het geluid wel mee. De machine wordt dan niet warm, dus dit werkt goed. Ik gebruik de machine 4 dagen per week, ca. 3-4x per dag en 3 dagen per week 1x per dag. Geen enkele slijtage of mankementen. Mijn borstvoeding blijft perfect op pijl dankzij deze kolf. Topapparaat!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF334/02 Comfort dubbele elektrische borstkolf
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF334/02 Comfort dubbele elektrische borstkolf
Op basis van een online tevredenheidsonderzoek gehouden onder 10.109 gebruikers wereldwijd van merken en producten voor moeder en kind in 2023.
0% BPA, volgens EU-richtlijn 10/2011
een gecontroleerd onderzoek met toevallige verdeling om manieren van melkafkolving na premature bevallingen te vergelijken (Jones et al ADC 2001;85:F91).