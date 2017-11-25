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  • Meer melk op comfortabele wijze
  • Meer melk op comfortabele wijze
  • Meer melk op comfortabele wijze
  • Meer melk op comfortabele wijze
  • Meer melk op comfortabele wijze
  • Meer melk op comfortabele wijze
  • Meer melk op comfortabele wijze
  • Meer melk op comfortabele wijze
  • Meer melk op comfortabele wijze
  • Meer melk op comfortabele wijze
  • Meer melk op comfortabele wijze
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Meer melk op comfortabele wijze
  • Meer melk op comfortabele wijze
  • Meer melk op comfortabele wijze
  • Meer melk op comfortabele wijze
  • Meer melk op comfortabele wijze
  • Meer melk op comfortabele wijze
  • Meer melk op comfortabele wijze
  • Meer melk op comfortabele wijze
  • Meer melk op comfortabele wijze
  • Meer melk op comfortabele wijze

Niet meer leverbaar

Philips AventComfort dubbele elektrische borstkolf

SCF334/02

3.9
| (27) Reviews & awards
Meer melk op comfortabele wijze
Als je je prettig en ontspannen voelt, gaat de melkafgifte gemakkelijker. Daarom hebben we de meest comfortabele borstkolf tot nu toe gemaakt: je kunt nu gemakkelijk zitten, zonder dat je voorover hoeft te leunen, terwijl de zachte massagekussens de melkafgifte voorzichtig stimuleren.
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merk aanbevolen door moeders overal ter wereld1

Borstkolf met massagekussen

Meer melk op comfortabele wijze

  • Natural

  • Bevat twee flessen van 125 ml

Aangenamere kolfpositie door uniek ontwerp

Aangenamere kolfpositie door uniek ontwerp

Het unieke ontwerp van de borstkolf zorgt ervoor dat je melk direct van je borst in de fles stroomt, zelfs wanneer je rechtop zit. Dit houdt in dat je gemakkelijker kan zitten tijdens het kolven: je hoeft niet voorover te leunen om te zorgen dat al je melk in de fles terechtkomt. Als je comfortabel zit en ontspannen bent tijdens het kolven, helpt dat je melk ook makkelijker stromen.

Voorzien van een zachte stimulatiemodus en 3 afkolvingsinstellingen

Voorzien van een zachte stimulatiemodus en 3 afkolvingsinstellingen

Wanneer de kolf is ingeschakeld, begint deze automatisch in de zachte stimulatiemodus om de melkafgifte op gang te brengen. Kies uit een van de 3 afkolvingsinstellingen om de melkafgifte voor jou het aangenaamst te laten verlopen.

Zacht en warm aanvoelend massagekussen

Zacht en warm aanvoelend massagekussen

De nieuwe satijnzachte structuur van ons massagekussen voelt warm aan op de huid en zorgt voor een comfortabele en zachte stimulatie van je melkafgifte. Het kussen is ontworpen om het zuigen van je baby na te bootsen en om melkafgifte te stimuleren.

Technische specificaties

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Onderdelen en accessoires

Recensies

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3.9

van 5

27

Reviews & awards

25/11/2017

Nederland

Nederland

Fijn, makkelijk en mooi

De Natural Comfort Duo is erg fijn in gebruik, de kussentjes zijn zacht en door de structuur plakken ze niet. De voorganger, de Isis had kussens die bleven plakken aan je borsten, erg onhandig als je los moest koppelen omdat het gekolfde flesje dan wel eens heen en weer kon klotsen. Nu haal ik de kolf er gewoon van af zonder met de gevulde flesjes te hoeven klotsen. De kolf is makkelijk in elkaar te zetten en uit elkaar te halen. Doordat er zo weinig onderdelen aan zitten is het schoonmaken ook een simpel werkje. De behuizing van de kolf is compact maar ruim, schoonmaken met een borstel is dan ook zeer gemakkelijk. Wat ik ook erg fijn vind is dat de slangen makkelijk opgerold en vastgeklikt kunnen worden. Wat de kolf helemaal af zou maken qua gemak is een klittenbandstrookje aan de adapter zodat het snoer opgerold en vast zit, nu zit dat er niet aan en gebruik ik een haarelastiekje om het snoer opgerold te houden. De kolf ziet er mooi uit, mooier dan menig andere kolf. De meeste kolven zien eruit als melkmachines met een eendenbek, de Natural Comfort ziet eruit als een plomp klein dingetje, het is haast een schattige kolf. De motor is strak en eenvoudig, heeft een rustige kleur (wit met zacht paars) en door het simpele maar stijlvolle uiterlijk geeft het ook een rustige uitstraling. Wat ik echter wel mis aan de Natural Comfort Duo, wanneer ik deze vergelijk aan de Isis IQ of een andere kolf, is dat je de zuigkracht matig in kan stellen. Er zijn 3 standen wat de kolf makkelijk maakt, maar gezien ik gewend was de zuigkracht zelf af te stemmen is dat wel wennen. Wat ik ook mis, wederom in vergelijking met de Isis IQ, is dat deze kolf alleen op netstroom werkt en dat er geen batterijpack op aangesloten kan worden. De bijgeleverde tas is ideaal om de kolf mee te nemen naar her en der, maar helaas is de tas niet geïsoleerd waardoor je een aparte koeltas mee moet nemen. Al met al een erg fijne, makkelijke en mooie kolf. De puntjes die voor mij minder zijn zijn overkomelijk en zorgen er echt niet voor dat de gebruikservaring eronder lijdt.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF334/02 Comfort dubbele elektrische borstkolf

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF334/02 Comfort dubbele elektrische borstkolf

18/10/2017

Nederland

Nederland

fijne kolf

Het is een heel fijn product wat wordt geleverd met een handige tas en extra onderdelen zelfs met twee gratis borstcompressen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF334/02 Comfort dubbele elektrische borstkolf

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF334/02 Comfort dubbele elektrische borstkolf

18/01/2015

Nederland

Nederland

Erg fijne borstkolf

Ik gebruik deze borstkolf nu 4 maanden. Na mijn bevalling heb ik eerst een aantal dagen een huurkolf vanuit het ziekenhuis gehad. Toen besloten deze machine aan te schaffen. Ik was bang dat het gebruik tegen zou vallen na gebruik van de (dure) huurkolf omdat die speciaal was bedoeld om alles op gang te brengen. Maar wat een opluchting, deze kolf nam het werk vlekkeloos over. Ik ben zeer tevreden over de kolf en zou hem iedereen aanbevelen. Hij is erg makkelijk uit elkaar te halen (snel ook) en zo goed schoon te maken. Verder is de kolf comfortabel in gebruik. Wat ik ook prettig vind, is dat je de bewaarflesjes direct aan de kolf kan koppelen. Dat scheelt weer overgieten. Ik heb wel de grotere borstschelpen moeten aanschaffen, wel fijn dat deze apart zijn te krijgen. Enige nadeel vind ik het geluid. Als ik op mijn werk kolf, dan zet ik hem in de reistas en dan valt het geluid wel mee. De machine wordt dan niet warm, dus dit werkt goed. Ik gebruik de machine 4 dagen per week, ca. 3-4x per dag en 3 dagen per week 1x per dag. Geen enkele slijtage of mankementen. Mijn borstvoeding blijft perfect op pijl dankzij deze kolf. Topapparaat!

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF334/02 Comfort dubbele elektrische borstkolf

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF334/02 Comfort dubbele elektrische borstkolf

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Voorwaarden

  1. Op basis van een online tevredenheidsonderzoek gehouden onder 10.109 gebruikers wereldwijd van merken en producten voor moeder en kind in 2023. 

  1. 0% BPA, volgens EU-richtlijn 10/2011

  2. een gecontroleerd onderzoek met toevallige verdeling om manieren van melkafkolving na premature bevallingen te vergelijken (Jones et al ADC 2001;85:F91).