De Natural Comfort Duo is erg fijn in gebruik, de kussentjes zijn zacht en door de structuur plakken ze niet. De voorganger, de Isis had kussens die bleven plakken aan je borsten, erg onhandig als je los moest koppelen omdat het gekolfde flesje dan wel eens heen en weer kon klotsen. Nu haal ik de kolf er gewoon van af zonder met de gevulde flesjes te hoeven klotsen. De kolf is makkelijk in elkaar te zetten en uit elkaar te halen. Doordat er zo weinig onderdelen aan zitten is het schoonmaken ook een simpel werkje. De behuizing van de kolf is compact maar ruim, schoonmaken met een borstel is dan ook zeer gemakkelijk. Wat ik ook erg fijn vind is dat de slangen makkelijk opgerold en vastgeklikt kunnen worden. Wat de kolf helemaal af zou maken qua gemak is een klittenbandstrookje aan de adapter zodat het snoer opgerold en vast zit, nu zit dat er niet aan en gebruik ik een haarelastiekje om het snoer opgerold te houden. De kolf ziet er mooi uit, mooier dan menig andere kolf. De meeste kolven zien eruit als melkmachines met een eendenbek, de Natural Comfort ziet eruit als een plomp klein dingetje, het is haast een schattige kolf. De motor is strak en eenvoudig, heeft een rustige kleur (wit met zacht paars) en door het simpele maar stijlvolle uiterlijk geeft het ook een rustige uitstraling. Wat ik echter wel mis aan de Natural Comfort Duo, wanneer ik deze vergelijk aan de Isis IQ of een andere kolf, is dat je de zuigkracht matig in kan stellen. Er zijn 3 standen wat de kolf makkelijk maakt, maar gezien ik gewend was de zuigkracht zelf af te stemmen is dat wel wennen. Wat ik ook mis, wederom in vergelijking met de Isis IQ, is dat deze kolf alleen op netstroom werkt en dat er geen batterijpack op aangesloten kan worden. De bijgeleverde tas is ideaal om de kolf mee te nemen naar her en der, maar helaas is de tas niet geïsoleerd waardoor je een aparte koeltas mee moet nemen. Al met al een erg fijne, makkelijke en mooie kolf. De puntjes die voor mij minder zijn zijn overkomelijk en zorgen er echt niet voor dat de gebruikservaring eronder lijdt.