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Niet meer leverbaar
Natural
Met fles (125 ml)
Het unieke ontwerp van de borstkolf zorgt ervoor dat je melk direct van je borst in de fles stroomt, zelfs wanneer je rechtop zit. Dit houdt in dat je gemakkelijker kan zitten tijdens het kolven: je hoeft niet voorover te leunen om te zorgen dat al je melk in de fles terechtkomt. Als je comfortabel zit en ontspannen bent tijdens het kolven, helpt dat je melk ook makkelijker stromen.
Wanneer de kolf is ingeschakeld, begint deze automatisch in de zachte stimulatiemodus om de melkafgifte op gang te brengen. Kies uit een van de 3 afkolvingsinstellingen om de melkafgifte voor jou het aangenaamst te laten verlopen.
De nieuwe satijnzachte structuur van ons massagekussen voelt warm aan op de huid en zorgt voor een comfortabele en zachte stimulatie van je melkafgifte. Het kussen is ontworpen om het zuigen van je baby na te bootsen en om melkafgifte te stimuleren.
4.3
van 5
210
Reviews & awards
88%
beveelt dit product aan
Mier0911
10/11/2016
Nederland
Onderdeel van promotie
Fijne kolf
Ik gebruik de Avent voor kolven op mijn werk. Ik vind de Avent een fijne kolf. In de schelp zitten kussentjes, waardoor deze zacht aanvoelt. Ik kan achterover zitten zonder dat ik melk lek. Kolven met deze kolf gaat ook snel. Bij mijn oude kolf deed ik er snel drie kwartier over. Met de Avent ben ik al binnen een half uur klaar. En dat dan zonder pijnlijke tepels. Nadeel is wel dat de zachte onderdelen stof en pluis aantrekken. Verder is de kolf één deel en daardoor groot. Hij past niet samen met de flesjes in mijn koeltasje. Er zitten drie standen op, maar ik vergis me nog wel eens met de knoppen. Dan zet ik hem per ongeluk op de hoogste stand in plaats van de laagste. Dat is even schrikken. Omdat de Avent snel en comfortabel kolft wil ik hem niet meer kwijt.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF332/01 Comfort enkele elektrische borstkolf
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF332/01 Comfort enkele elektrische borstkolf
Didirk
10/11/2016
Nederland
Onderdeel van promotie
Fijne kolf
Ik gebruik de Avent voor kolven op mijn werk. Ik vind de Avent een fijne kolf. In de schelp zitten kussentjes, waardoor deze zacht aanvoelt. Ik kan achterover zitten zonder dat ik melk lek. Kolven met deze kolf gaat ook snel. Bij mijn oude kolf deed ik er snel drie kwartier over. Met de Avent ben ik al binnen een half uur klaar. En dat dan zonder pijnlijke tepels. Nadeel is wel dat de zachte onderdelen stof en pluis aantrekken. Verder is de kolf één deel en daardoor groot. Hij past niet samen met de flesjes in mijn koeltasje. Er zitten drie standen op, maar ik vergis me nog wel eens met de knoppen. Dan zet ik hem per ongeluk op de hoogste stand in plaats van de laagste. Dat is even schrikken. Omdat de Avent snel en comfortabel kolft wil ik hem niet meer kwijt.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF332/01 Comfort enkele elektrische borstkolf
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF332/01 Comfort enkele elektrische borstkolf
Ctje
10/11/2016
Nederland
Onderdeel van promotie
Een goed kolfapparaat wat makkelijk te bedienen is.
Het kolven gaat heel makkelijk met dit apparaat. Tijdens het kolven kan je in een comfortabele houding zitten. Door de verschillende standen kan je de juiste snelheid uitzoeken. Enigste nadeel is dat het apparaat geluid maakt, maar na een tijdje wen je hier wel aan.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF332/01 Comfort enkele elektrische borstkolf
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF332/01 Comfort enkele elektrische borstkolf
Op basis van een online tevredenheidsonderzoek gehouden onder 10.109 gebruikers wereldwijd van merken en producten voor moeder en kind in 2023.
0% BPA, volgens EU-richtlijn 10/2011