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  • Meer melk op comfortabele wijze
  • Meer melk op comfortabele wijze
  • Meer melk op comfortabele wijze
  • Meer melk op comfortabele wijze
  • Meer melk op comfortabele wijze
  • Meer melk op comfortabele wijze
  • Meer melk op comfortabele wijze
  • Meer melk op comfortabele wijze
  • Meer melk op comfortabele wijze
  • Meer melk op comfortabele wijze
  • Meer melk op comfortabele wijze
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Meer melk op comfortabele wijze
  • Meer melk op comfortabele wijze
  • Meer melk op comfortabele wijze
  • Meer melk op comfortabele wijze
  • Meer melk op comfortabele wijze
  • Meer melk op comfortabele wijze
  • Meer melk op comfortabele wijze
  • Meer melk op comfortabele wijze
  • Meer melk op comfortabele wijze
  • Meer melk op comfortabele wijze

Niet meer leverbaar

Philips AventComfort enkele elektrische borstkolf

SCF332/01

4.3
| (210) Reviews & awards | 88% beveelt dit product aan
Meer melk op comfortabele wijze
Als je je prettig en ontspannen voelt, gaat de melkafgifte gemakkelijker. Daarom hebben we de meest comfortabele borstkolf tot nu toe gemaakt: je kunt nu gemakkelijk zitten, zonder dat je voorover hoeft te leunen, terwijl de zachte massagekussens de melkafgifte voorzichtig stimuleren.
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merk aanbevolen door moeders overal ter wereld1

Borstkolf met massagekussen

Meer melk op comfortabele wijze

  • Natural

  • Met fles (125 ml)

Aangenamere kolfpositie door uniek ontwerp

Aangenamere kolfpositie door uniek ontwerp

Het unieke ontwerp van de borstkolf zorgt ervoor dat je melk direct van je borst in de fles stroomt, zelfs wanneer je rechtop zit. Dit houdt in dat je gemakkelijker kan zitten tijdens het kolven: je hoeft niet voorover te leunen om te zorgen dat al je melk in de fles terechtkomt. Als je comfortabel zit en ontspannen bent tijdens het kolven, helpt dat je melk ook makkelijker stromen.

Voorzien van een zachte stimulatiemodus en 3 afkolvingsinstellingen

Voorzien van een zachte stimulatiemodus en 3 afkolvingsinstellingen

Wanneer de kolf is ingeschakeld, begint deze automatisch in de zachte stimulatiemodus om de melkafgifte op gang te brengen. Kies uit een van de 3 afkolvingsinstellingen om de melkafgifte voor jou het aangenaamst te laten verlopen.

Zacht en warm aanvoelend massagekussen

Zacht en warm aanvoelend massagekussen

De nieuwe satijnzachte structuur van ons massagekussen voelt warm aan op de huid en zorgt voor een comfortabele en zachte stimulatie van je melkafgifte. Het kussen is ontworpen om het zuigen van je baby na te bootsen en om melkafgifte te stimuleren.

Technische specificaties

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Onderdelen en accessoires

Recensies

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4.3

van 5

210

Reviews & awards

88%

beveelt dit product aan

10/11/2016

Nederland

Nederland

Fijne kolf

Ik gebruik de Avent voor kolven op mijn werk. Ik vind de Avent een fijne kolf. In de schelp zitten kussentjes, waardoor deze zacht aanvoelt. Ik kan achterover zitten zonder dat ik melk lek. Kolven met deze kolf gaat ook snel. Bij mijn oude kolf deed ik er snel drie kwartier over. Met de Avent ben ik al binnen een half uur klaar. En dat dan zonder pijnlijke tepels. Nadeel is wel dat de zachte onderdelen stof en pluis aantrekken. Verder is de kolf één deel en daardoor groot. Hij past niet samen met de flesjes in mijn koeltasje. Er zitten drie standen op, maar ik vergis me nog wel eens met de knoppen. Dan zet ik hem per ongeluk op de hoogste stand in plaats van de laagste. Dat is even schrikken. Omdat de Avent snel en comfortabel kolft wil ik hem niet meer kwijt.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF332/01 Comfort enkele elektrische borstkolf

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF332/01 Comfort enkele elektrische borstkolf

10/11/2016

Nederland

Nederland

Fijne kolf

Ik gebruik de Avent voor kolven op mijn werk. Ik vind de Avent een fijne kolf. In de schelp zitten kussentjes, waardoor deze zacht aanvoelt. Ik kan achterover zitten zonder dat ik melk lek. Kolven met deze kolf gaat ook snel. Bij mijn oude kolf deed ik er snel drie kwartier over. Met de Avent ben ik al binnen een half uur klaar. En dat dan zonder pijnlijke tepels. Nadeel is wel dat de zachte onderdelen stof en pluis aantrekken. Verder is de kolf één deel en daardoor groot. Hij past niet samen met de flesjes in mijn koeltasje. Er zitten drie standen op, maar ik vergis me nog wel eens met de knoppen. Dan zet ik hem per ongeluk op de hoogste stand in plaats van de laagste. Dat is even schrikken. Omdat de Avent snel en comfortabel kolft wil ik hem niet meer kwijt.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF332/01 Comfort enkele elektrische borstkolf

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF332/01 Comfort enkele elektrische borstkolf

10/11/2016

Nederland

Nederland

Een goed kolfapparaat wat makkelijk te bedienen is.

Het kolven gaat heel makkelijk met dit apparaat. Tijdens het kolven kan je in een comfortabele houding zitten. Door de verschillende standen kan je de juiste snelheid uitzoeken. Enigste nadeel is dat het apparaat geluid maakt, maar na een tijdje wen je hier wel aan.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF332/01 Comfort enkele elektrische borstkolf

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF332/01 Comfort enkele elektrische borstkolf

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