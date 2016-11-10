Ik gebruik de Avent voor kolven op mijn werk. Ik vind de Avent een fijne kolf. In de schelp zitten kussentjes, waardoor deze zacht aanvoelt. Ik kan achterover zitten zonder dat ik melk lek. Kolven met deze kolf gaat ook snel. Bij mijn oude kolf deed ik er snel drie kwartier over. Met de Avent ben ik al binnen een half uur klaar. En dat dan zonder pijnlijke tepels. Nadeel is wel dat de zachte onderdelen stof en pluis aantrekken. Verder is de kolf één deel en daardoor groot. Hij past niet samen met de flesjes in mijn koeltasje. De kolf is makkelijk te bedienen, maar ik vergis me nog wel eens met de knoppen. Dan zet ik hem per ongeluk op de hoogste stand in plaats van de laagste. Dat is even schrikken. Omdat de Avent snel en comfortabel kolft wil ik hem niet meer kwijt.