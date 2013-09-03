ProductenPhilips ondersteuning

Betaal later met Klarna

Registreer en krijg €10,- korting

Gratis verzending vanaf €40,-

30 dagen retourgarantie

Alle series

  • Foto van enkel product
  • Meest getoonde foto
  • Foto van productdetail
  • Foto van productdetail
  • Foto van productdetail
  • Foto van productdetail
  • Foto van productdetail
  • Alternatieve productfoto
  • 'Emotional benefit'-foto
  • 'Emotional benefit'-foto
  • 'Emotional benefit'-foto
  • 'Emotional benefit'-foto
  • Foto van enkel product
  • Meest getoonde foto
  • Foto van productdetail
  • Foto van productdetail
  • Foto van productdetail
  • Foto van productdetail
  • Foto van productdetail
  • Alternatieve productfoto
  • 'Emotional benefit'-foto
  • 'Emotional benefit'-foto
  • 'Emotional benefit'-foto
  • 'Emotional benefit'-foto

Niet meer leverbaar

Philips AventGroot massagekussen

SCF167/01

2.6

| (5) Reviews & awards

Juiste maat, maximaal comfort

Dit zachte massagekussen heeft een wijdere trechter die speciaal is ontworpen voor moeders met grotere tepels. Het kussen kan worden gebruikt met de Philips Avent Comfort-borstkolven. Bepaal met behulp van de onderstaande afbeeldingen of je de borstkolf met een groter kussen nodig hebt.

Bekijk alle voordelen
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

merk aanbevolen door moeders overal ter wereld1

Borstkolf met wijdere trechter

Juiste maat, maximaal comfort

  • Geschikt voor alle comfort-borstkolven

Wijdere trechter voor aangename pasvorm

Wijdere trechter voor aangename pasvorm

Je kunt zien of je een groot borstkolfkussen nodig hebt door te controleren of je tepel op aangename wijze in de kussentrechter past. Als je tepel tegen de zijkant van de kussentrechter wrijft of deze aanraakt, kies dan het grote borstkolfkussen, zodat het afkolven aangenamer verloopt.

Goede pasvorm: tepel zit op aangename wijze in de kussentrechter

Goede pasvorm: tepel zit op aangename wijze in de kussentrechter

Als de tepel op aangename wijze in de kussentrechter zit, gebruik je het massagekussen met de juiste afmeting.

Kies groter formaat: tepel raakt de rand van de trechter

Kies groter formaat: tepel raakt de rand van de trechter

Als je tepel de zijkant van de kussentrechter raakt of hier langs wrijft, kies dan het grote borstkolfkussen, zodat het afkolven aangenamer verloopt.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Reserveonderdelen of accessoires

Ga naar de onderdelen en accessoires

Onderdelen en accessoires

Recensies

Deze beoordelingen worden beheerd door Bazaarvoice en voldoen aan het Bazaarvoice Authenticiteitsbeleid, dat wordt ondersteund door antifraudetechnologie en menselijke analyse. Ga voor meer informatie naar
De mening van onze klanten is nuttig voor iedereen, of het nu een review of een simpele sterbeoordeling.van een product is. Dankzij deze beoordelingen komt u meer te weten over het product en kunt u gemakkelijker een aankoopbeslissing nemen. Elke klant die een product online of in de winkel heeft gekocht, kan een beoordeling achterlaten

2.6

van 5

5

Reviews & awards

4
3
2

03/09/2013

Deutschland

Deutschland

Passt perfekt

Aufgrund der vorherigen Bewertung war ich sehr verunsichert, habe aber das Massagekissen dennoch bestellt. Das Massagekissen passt perfekt in meine Handmilchpumpe Natural und jetzt ist auch die Größe passend für mich und das abpumpen auch mit wunden Brustwarzen machbar!

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF167/01 Großes Massagekissen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF167/01 Großes Massagekissen

23/10/2016

Suisse

Suisse

Produit qui fait toute la difference!

J'ai acheté le tire lait manuel natural et je tirais de petites quantités de lait et j'ai commencé à avoir le mamelon violacé a la fin du tirage a cause du frottement répétitif. Après avoir regardé sur ce site j'ai vu qu' il existait une taille large de coussin et après l avoir trouvé(pour moi uniquement en Belgique) j ai vu la différence de suite et le lait venait plus vite et c était beaucoup plus agréable! Je recommande vivement pour celles qui ont des gros mamelons.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF167/01 Coussin masseur à embout large

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF167/01 Coussin masseur à embout large

09/01/2017

Nederland

Nederland

Scherpe rand

De schild heeft een scherpere rand in vergelijking met oude schild van isis. Terwijl de druppel kussens juist erg fijn zijn. Nu wondjes door wrijving over de scherpe rand terwijl maat goed is.

Deze review is gemaakt voor SCF167/01 Groot massagekussen

Deze review is gemaakt voor SCF167/01 Groot massagekussen

Meld u aan voor de Philips-nieuwsbrief voor exclusieve aanbiedingen

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Vroege toegang tot exclusieve aanbiedingen en meer!
  • Hoor als eerste alles over nieuwe producten en kortingen

Ik wil graag promotionele communicatie ontvangen – gebaseerd op mijn voorkeuren en gedrag – over Philips-producten, diensten, evenementen en aanbiedingen. Ik kan me op elk moment eenvoudig afmelden!

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Vroege toegang tot exclusieve aanbiedingen en meer!
  • Hoor als eerste alles over nieuwe producten en kortingen
Voorwaarden

  1. Op basis van een online tevredenheidsonderzoek gehouden onder 10.109 gebruikers wereldwijd van merken en producten voor moeder en kind in 2023. 