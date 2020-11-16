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Alle series

  • SH90 is vervangen door SH91
  • SH90 is vervangen door SH91
  • SH90 is vervangen door SH91
  • SH90 is vervangen door SH91
  • SH90 is vervangen door SH91
  • SH90 is vervangen door SH91
  • SH90 is vervangen door SH91
  • SH90 is vervangen door SH91

Niet meer leverbaar

Scheerhoofden

SH90/70

2.8
| (255) Reviews & awards
SH90 is vervangen door SH91
Binnen twee jaar scheren uw scheerhoofden 9 miljoen haren van uw gezicht. Vervang de scheerhoofden om weer van optimale prestaties te profiteren. Compatibel met scheerapparaten uit de 9000-serie.
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Vervang de scheerhoofden om de 2 jaar voor optimale resultaten

SH90 is vervangen door SH91

  • Niet meer leverbaar

  • Vervangen door SH91

De gemakkelijkste manier om uw scheerapparaat op z'n best te houden

De gemakkelijkste manier om uw scheerapparaat op z'n best te houden

De nieuwe oplossing maakt het onderhoud van uw Philips-scheerapparaat eenvoudiger dan ooit. Dit nieuwe format maakt het mogelijk om nieuwe scheerhoofden te installeren in slechts twee stappen. U kunt hierdoor ook uw scheerapparaat grondig schoonmaken en uw dagelijkse scheerbeurt optimaliseren.

Vervang uw scheerhoofden in slechts twee stappen

Vervang uw scheerhoofden in slechts twee stappen

De nieuwste Philips-scheerapparaten hebben een ingebouwde vervangingsherinnering in de vorm van een scheerunitsymbool. Dit symbool gaat branden en geeft aan wanneer u de scheerhoofden dient te vervangen.

Eenvoudig te vervangen hoofden

Eenvoudig te vervangen hoofden

1. Trek de scheerhoofdhouder van het apparaat. 2. Vervang de scheerhoofden door nieuwe. 3. Bevestig de scheerhoofdhouder opnieuw. 4. Om het scheerapparaat te resetten, houdt u de aan-uitknop langer dan 5 seconden ingedrukt.

Technische specificaties

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Onderdelen en accessoires

Recensies

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2.8

van 5

255

Reviews & awards

16/11/2020

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Top

Je merkt pas na vervangen van scheerkoppen dat deze echt op waren. Nieuwe scheren heerlijk.

Voordelen

Top product

Nadelen

Prijs

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SH90/70 Scheerhoofden

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SH90/70 Scheerhoofden

06/11/2020

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Kwalitatief erg goed

Het scheeerapparaat werkt weer als nieuw. Beter dan de alternatieven

Voordelen

Scheren geweldig

Nadelen

Geen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SH90/70 Scheerhoofden

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SH90/70 Scheerhoofden

26/10/2020

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

zeer scherp

mensen met een niet strakke huid schhert tovch goed

Voordelen

goed

Nadelen

geen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SH90/70 Scheerhoofden

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SH90/70 Scheerhoofden

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Voorwaarden

  1. Vergeleken met het vorige Philips-model