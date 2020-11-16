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Niet meer leverbaar
SH90/70
S9531/26R1
S9711/31R1
S9711/32R1
S9711/41R1
S9531/26
S9721/41
SW7700/67
SW9700/67
Niet meer leverbaar
Vervangen door SH91
De nieuwe oplossing maakt het onderhoud van uw Philips-scheerapparaat eenvoudiger dan ooit. Dit nieuwe format maakt het mogelijk om nieuwe scheerhoofden te installeren in slechts twee stappen. U kunt hierdoor ook uw scheerapparaat grondig schoonmaken en uw dagelijkse scheerbeurt optimaliseren.
De nieuwste Philips-scheerapparaten hebben een ingebouwde vervangingsherinnering in de vorm van een scheerunitsymbool. Dit symbool gaat branden en geeft aan wanneer u de scheerhoofden dient te vervangen.
1. Trek de scheerhoofdhouder van het apparaat. 2. Vervang de scheerhoofden door nieuwe. 3. Bevestig de scheerhoofdhouder opnieuw. 4. Om het scheerapparaat te resetten, houdt u de aan-uitknop langer dan 5 seconden ingedrukt.
2.8
van 5
255
Reviews & awards
Gerrard
16/11/2020
Nederland
Geverifieerde koper
Top
Je merkt pas na vervangen van scheerkoppen dat deze echt op waren. Nieuwe scheren heerlijk.
Voordelen
Top product
Nadelen
Prijs
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SH90/70 Scheerhoofden
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SH90/70 Scheerhoofden
06/11/2020
Nederland
Geverifieerde koper
Kwalitatief erg goed
Het scheeerapparaat werkt weer als nieuw. Beter dan de alternatieven
Voordelen
Scheren geweldig
Nadelen
Geen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SH90/70 Scheerhoofden
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SH90/70 Scheerhoofden
ml65
26/10/2020
Nederland
Geverifieerde koper
zeer scherp
mensen met een niet strakke huid schhert tovch goed
Voordelen
goed
Nadelen
geen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SH90/70 Scheerhoofden
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SH90/70 Scheerhoofden
Vergeleken met het vorige Philips-model