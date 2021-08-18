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V-Track PRO-messysteem
ContourDetect-hoofden met 8 richtingen
SmartClean-systeem Plus
SmartClick-precisietrimmer
Scheer perfect glad. De V-Track Precision PRO-mesjes brengen elke haar voorzichtig in de beste positie, voor een baard van 1-3 dagen. Zelfs voor platliggende haren en haren met verschillende lengtes. Scheert 30% gladder met minder bewegingen, waardoor uw huid in perfecte conditie blijft.
Volg alle contouren van uw gezicht en hals met de ContourDetect-scheerhoofden met 8 draairichtingen. U scheert 20% meer haren af met elke beweging, met als resultaat een zeer gladde scheerbeurt.
Kies tussen 3 scheerstanden: Gevoelig- voor een zachte maar grondige scheerbeurt. Normaal- voor een grondige, dagelijkse scheerbeurt. Snel- voor snel scheren zodat u tijd bespaart.
4.4
van 5
2091
Reviews & awards
88%
beveelt dit product aan
JaBie
18/08/2021
Nederland
Geverifieerde koper
Goede resultaten
Tot nu toe voldoet het product aan mijn verwachtingen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 9000 S9988/68 Wet and dry electric shaver
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 9000 S9988/68 Wet and dry electric shaver
Hulyk
04/08/2021
Nederland
Geverifieerde koper
Echt een heel goed scheerapparaat ik maar 1x per w
Helemaal goed echt geloof me maar +10 5 daags scheerbeurt
Voordelen
10
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 9000 S9711/31 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 9000 S9711/31 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren
KHTL
02/08/2021
Nederland
Geverifieerde koper
Prima
Voldoet aan alle verwachtingen maar houd niet van te lange reviews
Voordelen
Zeer gemakkelijk in gebruik
Nadelen
Nvt.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 9000 S9711/31 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 9000 S9711/31 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren
Bron: Euromonitor International Limited, verkoopvolume, per definitie van categorie lichaamsscheerapparaten, data 2024, onderzoek uitgevoerd in oktober 2024.
Scheert tot 20% meer haar af - vergeleken met SensoTouch