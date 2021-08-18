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  • Perfectie in elke beweging
  • Perfectie in elke beweging
  • Perfectie in elke beweging
  • Perfectie in elke beweging
  • Perfectie in elke beweging
  • Perfectie in elke beweging
  • Perfectie in elke beweging
  • Perfectie in elke beweging
  • Perfectie in elke beweging
  • Perfectie in elke beweging
  • Perfectie in elke beweging
  • Perfectie in elke beweging
  • Perfectie in elke beweging
  • Perfectie in elke beweging
  • Perfectie in elke beweging
  • Perfectie in elke beweging
  • Perfectie in elke beweging
  • Perfectie in elke beweging
  • Perfectie in elke beweging
  • Perfectie in elke beweging
  • Perfectie in elke beweging

Shaver series 9000Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren

S9531/26

4.4
| (2091) Reviews & awards | 88% beveelt dit product aan
Perfectie in elke beweging
De Shaver 9000 is ons meest geavanceerde scheerapparaat tot nu toe. De unieke contourdetectietechnologie garandeert dat er geen plekje van uw gezicht wordt overgeslagen, terwijl het V-Track-systeem de haren in de beste snijpositie brengt voor het gladste resultaat.
Bekijk alle voordelen
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Het Nr 1 merk ter wereld voor elektrisch scheren1

Scheert tot 20% meer haar* af in één beweging

Perfectie in elke beweging

  • V-Track PRO-messysteem

  • ContourDetect-hoofden met 8 richtingen

  • SmartClean-systeem Plus

  • SmartClick-precisietrimmer

Ons beste scheersysteem voor baarden van 1-3 dagen

Ons beste scheersysteem voor baarden van 1-3 dagen

Scheer perfect glad. De V-Track Precision PRO-mesjes brengen elke haar voorzichtig in de beste positie, voor een baard van 1-3 dagen. Zelfs voor platliggende haren en haren met verschillende lengtes. Scheert 30% gladder met minder bewegingen, waardoor uw huid in perfecte conditie blijft.

De scheerhoofden buigen in 8 verschillende richtingen voor een superieur resultaat

De scheerhoofden buigen in 8 verschillende richtingen voor een superieur resultaat

Volg alle contouren van uw gezicht en hals met de ContourDetect-scheerhoofden met 8 draairichtingen. U scheert 20% meer haren af met elke beweging, met als resultaat een zeer gladde scheerbeurt.

Scheer zoals u wilt met een van de drie instellingen

Scheer zoals u wilt met een van de drie instellingen

Kies tussen 3 scheerstanden: Gevoelig- voor een zachte maar grondige scheerbeurt. Normaal- voor een grondige, dagelijkse scheerbeurt. Snel- voor snel scheren zodat u tijd bespaart.

Technische specificaties

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Onderdelen en accessoires

Recensies

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De mening van onze klanten is nuttig voor iedereen, of het nu een review of een simpele sterbeoordeling.van een product is. Dankzij deze beoordelingen komt u meer te weten over het product en kunt u gemakkelijker een aankoopbeslissing nemen. Elke klant die een product online of in de winkel heeft gekocht, kan een beoordeling achterlaten

4.4

van 5

2091

Reviews & awards

88%

beveelt dit product aan

18/08/2021

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Goede resultaten

Tot nu toe voldoet het product aan mijn verwachtingen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Shaver series 9000 S9988/68 Wet and dry electric shaver

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Shaver series 9000 S9988/68 Wet and dry electric shaver

04/08/2021

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Echt een heel goed scheerapparaat ik maar 1x per w

Helemaal goed echt geloof me maar +10 5 daags scheerbeurt

Voordelen

10

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Shaver series 9000 S9711/31 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Shaver series 9000 S9711/31 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren

02/08/2021

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Prima

Voldoet aan alle verwachtingen maar houd niet van te lange reviews

Voordelen

Zeer gemakkelijk in gebruik

Nadelen

Nvt.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Shaver series 9000 S9711/31 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Shaver series 9000 S9711/31 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren

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Voorwaarden

  1. Bron: Euromonitor International Limited, verkoopvolume, per definitie van categorie lichaamsscheerapparaten, data 2024, onderzoek uitgevoerd in oktober 2024. 

  1. Scheert tot 20% meer haar af - vergeleken met SensoTouch