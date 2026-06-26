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S791/06
S792/06
X9000/10
X9000/30
X9001/10
X9001/30
X9002/10
X9002/30
X9003/30
XP9200/30
NanoTech DualPrecision-mesjes
Geschikt voor de S8000, S9000 en i9000 series
Past op de S9000 Prestige series
Past op de i9000 Prestige series
NanoTech DualPrecision-mesjes scheren nauwkeurig op huidniveau (tot -0,08 mm onder de huid) met tot wel 165.000 scheerbewegingen per minuut. De 72 hoogwaardige mesjes zijn zelfslijpend en worden gemaakt in Europa.
Op de achterkant van het handvat van het scheerapparaat ziet u welk vervangende scheerhoofd u nodig hebt. Hulp nodig? Ga naar philips.com/accessories
1. Druk op de ontgrendelknoppen en maak de scheerhoofdhouder los. 2. Draai de borgringen linksom en verwijder ze. 3. Verwijder de oude scheerhoofden en plaats de nieuwe (de inkepingen moeten precies op de uitsteeksels passen). 4. Plaats de borgringen terug en draai ze rechtsom tot u een klik hoort. 5. Plaats de scheerhoofdhouder terug en sluit deze.
4.1
van 5
108
Reviews & awards
82%
beveelt dit product aan
26/06/2026
Nederland
Geverifieerde koper
ik vind het geweldig ze doen het prima ze doen wat ze beloven ik vind ze prima ook het schoonmaken werkt goed ik heb laatst besteld en verdubbeld maar een set ontvangen endat klopt dus niet
Deze review is gemaakt voor SH91 SH91/50 Vervangende scheerhoofden
Date of Use 2025-12-23
Deze review is gemaakt voor SH91 SH91/50 Vervangende scheerhoofden
Date of Use 2025-12-23
Wolfworkum
21/06/2026
Nederland
Geverifieerde koper
Prima product
Ik wist eerst niet eens dat dit vervangen kon worden. Mijn scheerapparaat scheert weer als vanouds. Prima product.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SH91 SH91/50 Vervangende scheerhoofden
Date of Use 2026-04-01
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SH91 SH91/50 Vervangende scheerhoofden
Date of Use 2026-04-01
Argos B&T
12/08/2025
Nederland
Geverifieerde koper
Perfect scheerapparaat
Dit apparaat scheert zelfs mijn stugge grijze baard- en snorharen na een aantal dagen niet scheren perfect af.
Deze review is gemaakt voor SH91 SH91/50 Vervangende scheerhoofden
Deze review is gemaakt voor SH91 SH91/50 Vervangende scheerhoofden
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