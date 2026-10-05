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  • Foto van product in gebruik
  • Foto van product in gebruik
  • Foto van product in gebruik
  • Foto van product in gebruik
  • 'Emotional benefit'-foto
  • Product, lifestyle

i9000Wet&Dry elektrisch scheerapparaat met SkinIQ

X9003/30

4.4

| (791) Reviews & awards | 89% beveelt dit product aan

Scheer glad tot op de huid

Ervaar een glad en comfortabel scheerresultaat tot op 0,00 mm van de huid met de Philips Shaver i9000. De beschermende SkinGlide-coating op de scheerkop vermindert huidirritatie, voor een comfortabel en glad resultaat. Dankzij de compactere en flexibele scheerkop scheer je ook glad op lastig bereikbare plekken zoals onder de neus en in de hals. De Power Adapt-sensor, die de haardichtheid 500x per seconde leest en de snelheid van het scheren hierop aanpast, zorgt voor een efficiënte en makkelijke scheerbeurt.

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Het Nr 1 merk ter wereld voor elektrisch scheren1

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Dit product

i9000 Wet&Dry elektrisch scheerapparaat met SkinIQ

i9000
Wet&Dry elektrisch scheerapparaat met SkinIQ

€ 349,99

  • SH91

    SH91
    Vervangende scheerhoofden

    € 51,99

€ 349,99

€ 349,99

met SkinIQ-technologie

Scheer glad tot op de huid

  • Triple Action Lift&Cut-technologie

  • Dual SteelPrecision-mesjes

  • 360° draaibaar precisiescheerhoofd

  • Power Adapt-sensor

  • 5 jaar garantie***

Een glad scheerresultaat tot op 0,00 mm van de huid

Een glad scheerresultaat tot op 0,00 mm van de huid

Ervaar een extra gladde scheerbeurt dankzij het Triple Action Lift & Cut-systeem, waardoor haartjes worden opgetild voordat ze worden afgeschoren.

Scheer ook glad op lastig bereikbare plekken

Scheer ook glad op lastig bereikbare plekken

De nieuwe, compactere en flexibele scheerkop volgt de contouren van je gezicht met 20% meer precisie*, ook onder de neus en in de hals.

Efficiënt bij elke beweging

Efficiënt bij elke beweging

Precisie bij elke beweging, met 7 miljoen scheerbewegingen per minuut. Voor een ultiem gladde scheerbeurt.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

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Reserveonderdelen of accessoires

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Onderdelen en accessoires

Recensies

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4.4

van 5

791

Reviews & awards

89%

beveelt dit product aan

05/10/2026

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Scheert beter, dan de vorige 9000 en duidelijke instructies voor gebruik.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor i9000 X9000/10 Wet&Dry elektrisch scheerapparaat met SkinIQ

Datum gebruik 2026-08-08

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor i9000 X9000/10 Wet&Dry elektrisch scheerapparaat met SkinIQ

Datum gebruik 2026-08-08

20/09/2026

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Mijn beste scheerapparaat ooit. 78 jaar!

Prima scheertoestel, voldoet aan de belangrijkste eigenschap goed en snel scheren. Een klein minpuntje in het begin oppassen dat apparaat niet in je lip snijdt. Het heeft eigenlijk geen betekenis maar handig als je het weet.

Deze review is gemaakt voor i9000 X9002 Wet&Dry elektrisch scheerapparaat met SkinIQ

Datum gebruik 2026-08-22

Deze review is gemaakt voor i9000 X9002 Wet&Dry elektrisch scheerapparaat met SkinIQ

Datum gebruik 2026-08-22

29/08/2026

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Top apparaat

Scheert een stuk gladder dan mijn vorige scheerapparaat van Philips.

Deze review is gemaakt voor Shaver Series 8000 S8692/35 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren

Datum gebruik 2026-08-01

Deze review is gemaakt voor Shaver Series 8000 S8692/35 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren

Datum gebruik 2026-08-01

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Voorwaarden

  1. Bron: Euromonitor International Limited, verkoopvolume, per definitie van categorie lichaamsscheerapparaten, data 2024, onderzoek uitgevoerd in oktober 2024. 

  1. vs. vorig Philips S9000-model

  2. vergeleken met coating zonder parels

  3. Na registratie op Philips.com binnen 90 dagen na aankoop

  4. vergeleken met water in cartridge