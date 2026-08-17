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Philips ondersteuning
X9003/30
Gebruikershandleiding
Lijst met ingrediënten - English (US)
Kan ik de batterij van mijn Philips-scheerapparaat vervangen?
Wat betekenen de symbolen op mijn Philips-scheerapparaat uit de i9000-serie?
Welke Philips-scheerapparaten zijn compatibel met de Quick Clean Pod?
Wanneer moet ik de cassette van mijn Philips reinigingsstation vervangen?
Hoe kan ik de scheerhoofden van mijn Philips-scheerapparaat verwijderen?
Welk soort schuim of gel kan ik gebruiken in combinatie met mijn Philips-scheerapparaat?
Wat zorgt ervoor dat Philips-scheerapparaten zo duurzaam en betrouwbaar blijven?
Nat scheren, droog scheren, schuim/gel of onder de douche: welke scheerroutine van Philips moet ik kiezen?
Is mijn telefoon compatibel met de GroomTribe-app?
Hoe verhouden elektrische scheerapparaten van Philips zich tot handmatige scheermessen, baardtrimmers en andere hulpmiddelen voor ontharing?
Hoe maak ik mijn Philips-scheerapparaat schoon?
Kan ik mijn Philips-scheerapparaat na iedere scheerbeurt opladen?
Zijn Philips-scheerapparaten waterdicht, wasbaar of douchebestendig?
Hoe krijg ik de beste resultaten met het Philips-scheerapparaat?
Hoe vind ik mijn model scheerapparaat en compatibele vervangingsonderdelen?
Kan ik mijn verzorgings- of schoonheidsproduct van Philips mee op reis nemen?
Roterende Philips-scheerapparaten versus scheerbladen: welke optie is het best geschikt voor mijn scheerbeurt?
Hoelang gaan elektrische Philips-scheerapparaten doorgaans mee?
Welk Philips-scheerapparaat biedt het gladste resultaat?
Hoe kan de Philips GroomTribe-app helpen om scheerresultaten te verbeteren?
Kan ik een glad scheerresultaat krijgen zonder irritatie met een Philips-scheerapparaat?
Hoe presteren Philips-scheerapparaten bij dik of stug baardhaar?
Zijn elektrische Philips-scheerapparaten comfortabel voor dagelijks gebruik op de gevoelige huid?
Hoe nauwkeurig zijn Philips-scheerapparaten rond de kaaklijn, onder de neus en bakkebaarden?
Wat kan ik gebruiken om mijn Philips-producten via USB op te laden?
Ik heb huidproblemen na het gebruik van mijn Philips-scheerapparaat
Ik kan mijn Philips-scheerapparaat niet koppelen met de GroomTribe-app
Mijn Philips-scheerapparaat maakt een hard geluid
Mijn Philips-scheerapparaat lekt water
Ik krijg geen goede resultaten met mijn Philips-scheerapparaat
Mijn Philips-scheerapparaat werkt niet
Ik kan de USB-adapter/-oplader voor mijn Philips-product niet vinden
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