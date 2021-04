Wanneer vervang ik de reinigingscartridge

We raden u aan de reinigingscartridge van uw reinigingssysteem van uw Philips-scheerapparaten te vervangen wanneer het reinigingsstation dit aangeeft of wanneer u niet meer tevreden bent met de schoonmaakprestaties van uw reinigingssysteem.



Bij het SmartClean-systeem ziet u op het apparaat een pijltje oranje knipperen. In de Quick Clean Pod verschijnt een klein pictogram in de vorm van een venster (zie afbeelding).



Als u het reinigingssysteem wekelijks gebruikt, moet de reinigingsvloeistof in een cartridge voldoende zijn voor drie maanden. Als u het systeem vaker gebruikt, moet de cartridge eerder worden vervangen, mogelijk binnen een maand.



De Philips-reinigingscartridge wordt geleverd met een speciaal voor dit apparaat ontwikkelde reinigingsvloeistof. Vul de cassette niet met een ander soort reinigingsoplossing. Dit kan schade aan uw apparaat veroorzaken.



Ga naar onze onlineshop om vervangende cartridges voor uw Philips-reinigingssysteem te kopen.