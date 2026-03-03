Waarom duurt het langer dan verwacht voordat mijn product is opgeladen?
De geschatte oplaadtijd voor uw product is gebaseerd op opladen met een USB-adapter van 5 V, gelijk aan of hoger dan 1 A. De meeste USB-adapters leveren voldoende stroom om het product binnen de opgegeven tijd op te laden. Als u een adapter met een lager vermogen gebruikt, kan het opladen langer duren.
Voor de juiste oplaadtijd raden we u aan een USB-adapter van 5 V, 1 A te gebruiken.
Hebt u er geen? U kunt aan een geschikte adapter komen bij Philips (bijvoorbeeld de HQ87 IPX4 USB-adapter) via www.philips.com/support.
