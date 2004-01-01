Zoektermen

0

Winkelwagen

Er bevinden zich momenteel geen artikelen in uw winkelmandje.

    Philips-ondersteuning

    Is mijn telefoon compatibel met de GroomTribe-app?

    Gepubliceerd op 5 maart 2025
    U kunt de Philips GroomTribe-app downloaden op uw telefoon en gebruiken met uw Philips-scheerapparaat met Bluetooth. De app is compatibel met een iPhone 6S (of hoger) die werkt met iOS 11.3 of hoger. Het kan ook worden gebruikt op Android-telefoons met een scherm groter dan 4.5 inch, met OS-versie 6.0 of hoger en Bluetooth-versie 4.1 of hoger.

    Hoe weet ik of mijn scheerapparaat Bluetooth-connectiviteit biedt?

    Als uw scheerapparaat Bluetooth-connectiviteit biedt, staat dit vermeld op de verpakking en in de meegeleverde handleiding.

    Wat als mijn Philips-product geen Bluetooth heeft?

    De GroomTribe-app biedt ook ondersteuningscontent en andere informatie voor een hele reeks Philips-verzorgingsproducten voor mannen. Download de app in de Apple App Store of Google Play Store en ontdek er meer over.

    De informatie op deze pagina is van toepassing op de volgende modellen: X9001/10 , X9000/30 , X9000/10 , XP9404/46 , XP9404/38 , XP9402/31 , XP9402/11 , XP9401/38 , XP9405/31 , XP9400/31 , XP9405/11 , XP9208/30 , XP9207/30 , XP9205/30 , XP9204/33 , XP9204/30 , XP9204/10 , XP9203/30 , XP9202/33 , XP9202/30 , XP9202/10 , XP9201/33 , XP9201/30 , XP9200/33 , XP9200/30 , X9003/30 , X9002/30 , X9002/10 , X9001/30 , XP9404/31 , XP9403/31 , XP9402/46 , S7886/58 , S7886/78 , S7887/35 , S7885/63 , S7886/35 , S7886/55 , S7887/55 , S7882/54 , S7887/63 , S7887/78 , S7885/55 , S9980/54 , S9975/54 , S9974/35 , S9975/55 , S9986/63 , S9980/59 , S9980/74 , S8697/23 , S9982/55 , S9974/55 , S9982/59 , S7783/63 , S7882/55 , S8697/35 , S7886/63 , S7887/58 , S7887/35R1 , S7783/35 , S9983/55 , S9975/35 , S9976/55 , S9987/50 , S9985/84 , S9987/85 , S7783/78 , S9986/55 , S9987/68 , S9987/59 , S9987/54 , S9986/59 , S9985/50 , S9987/55 , S7782/53 , S7782/50 , S7788/55 , S7786/59 , S7786/55 , S7786/50 , S7783/59 , S7783/55 , S7788/59 , S7960/17 , S7970/26 , S7930/16 , S7940/16 , S7921/51 , S7920/65 . Klik hier om meer artikelnummers te zien Klik hier om minder artikelnummers te tonen

    Veelgestelde vragen

    Andere nuttige links

    Hulp nodig bij uw product?

    Hebt u een andere vraag?

    Ontdek alle ondersteuningsopties van Philips

    Startpagina voor ondersteuning
    Terug naar boven

    Meld je aan voor onze nieuwsbrief

    Eenmalig 10% korting in de Philips Online Shop
    Extra garantie op geselecteerde producten
    Kortingen op geselecteerde accessoires in de Philips Online Shop

    Meld je aan en ontvang €10 korting

    *
    * Ik ontvang graag promotionele berichten - op basis van mijn voorkeuren en gedrag - over producten, diensten, evenementen en aanbiedingen van Philips. Ik kan me op elk gewenst moment eenvoudig afmelden.
    Wat betekent dit?

    Ontdek Mijn Philips

    Krijg garantie op producten

    Krijg eenvoudig toegang tot product ondersteuning

    Kom in aanmerking voor promoties en speciale aanbiedingen

    Registreren
    Warranty icon

    Wij staan garant voor kwaliteit, zodat je zorgeloos kunt
    genieten

    Bekijk ons garantiebeleid
    Refurbishment icon

    Wij geven producten een tweede leven met refurbished edities*

    Ontdek onze beter-dan-nieuw producten
    Parts and accessories

    Wij helpen je om onderdelen te vervangen, niet het hele product*

    Shop onderdelen en accessoires
    Sustainability icon

    Wij nemen verantwoordelijkheid voor onze impact op het milieu

    Lees meer over onze duurzaamheidsdoelen

    *Alleen van toepassing op Persoonlijke verzorging, Verzorging voor moeder en kind en Huishoudelijke artikelen.

    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Alle rechten voorbehouden.

    Door op de link te klikken, verlaat u de officiële website van Royal Philips ("Philips"). Alle links naar websites van derden die op deze site kunnen verschijnen, zijn alleen bedoeld voor uw gemak en vertegenwoordigen op geen enkele manier enige aansluiting bij of goedkeuring van de informatie die op die gelinkte websites wordt verstrekt. Philips geeft geen verklaringen of garanties van welke aard dan ook met betrekking tot websites van derden of de daarin opgenomen informatie.

    Ik begrijp het

    You are about to visit a Philips global content page

    Continue
    Terug naar boven

    U kunt onze website het beste bekijken met de nieuwste versie van Microsoft Edge, Google Chrome of Firefox.