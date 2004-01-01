Is mijn telefoon compatibel met de GroomTribe-app?
Gepubliceerd op 5 maart 2025
U kunt de Philips GroomTribe-app downloaden op uw telefoon en gebruiken met uw Philips-scheerapparaat met Bluetooth. De app is compatibel met een iPhone 6S (of hoger) die werkt met iOS 11.3 of hoger. Het kan ook worden gebruikt op Android-telefoons met een scherm groter dan 4.5 inch, met OS-versie 6.0 of hoger en Bluetooth-versie 4.1 of hoger.
Hoe weet ik of mijn scheerapparaat Bluetooth-connectiviteit biedt?
Als uw scheerapparaat Bluetooth-connectiviteit biedt, staat dit vermeld op de verpakking en in de meegeleverde handleiding.
Wat als mijn Philips-product geen Bluetooth heeft?
De GroomTribe-app biedt ook ondersteuningscontent en andere informatie voor een hele reeks Philips-verzorgingsproducten voor mannen. Download de app in de Apple App Store of Google Play Store en ontdek er meer over.
