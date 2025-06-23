Wat betekenen de symbolen op mijn Philips-scheerapparaat uit de i9000-serie?
Gepubliceerd op 23 juni 2025
Uw Philips-scheerapparaat gebruikt symbolen, pictogrammen en andere signalen om belangrijke informatie over gebruik en onderhoud te geven.
Sommige pictogrammen in dit artikel worden vergezeld door Engelse tekst. De tekst op uw scheerapparaat is afhankelijk van uw taalinstellingen, maar het symbool is in alle talen hetzelfde.
Opmerking: Dit artikel is alleen relevant voor scheerapparaten uit de Philips i9000-serie. Pictogrammen en symbolen verschillen afhankelijk van of u de i9000, i9000 Prestige of i9000 Prestige Ultra hebt. De kleuren kunnen afwijken van de onderstaande voorbeelden.
Stekker en pijl
Een klein symbool van een stekker met een pijl eronder geeft aan dat het scheerapparaat niet kan worden gebruikt wanneer het is aangesloten op een voedingsbron.
Haal de stekker van het scheerapparaat uit de voedingsbron voordat u het inschakelt.
Kraan en scheerhoofden
Een kraan met stromend water boven de gedemonteerde scheerhoofden geeft aan dat uw scheerapparaat grondig moet worden gereinigd. Deze herinnering wordt automatisch eenmaal per maand weergegeven.
Maak uw scheerapparaat schoon volgens de instructies in de gebruiksaanwijzing (Tip: De gebruiksaanwijzing is ook online beschikbaar.)
3 waterdruppels
Een symbool met 3 waterdruppels geeft aan dat uw scheerapparaat moet worden schoongemaakt. Dit pictogram wordt automatisch na elke scheerbeurt weergegeven.
Maak uw scheerapparaat schoon volgens de instructies in de gebruiksaanwijzing (Tip: De gebruiksaanwijzing is ook online beschikbaar.)
Horizontale lijn
Een enkele horizontale balk of lijn geeft aan dat de batterij van uw scheerapparaat bijna leeg is.
Laad uw scheerapparaat op door het aan te sluiten op een voedingsbron.
Tijdens het opladen van uw scheerapparaat knipperen de lijnen van onder naar boven en blijven vervolgens branden totdat alle lijnen ononderbroken branden en het scheerapparaat volledig is opgeladen.
IQ-symbool
Een pictogram met de letters I en Q geeft aan dat de geïntegreerde SkinIQ-technologie van het scheerapparaat uw scheerbeurt monitort.
Batterij
Er verschijnt een klein batterijpictogram om aan te geven dat de batterij (bijna) leeg is.
Sluit uw scheerapparaat aan op een voedingsbron en laat het opladen.
Veer, scheerhoofden, plussymbool (+), belletjes
Deze symbolen geven de scheermodus van uw scheerapparaat aan.
Veer: gevoelige modus
Vijfhoekige scheerhoofden: normale modus
Vijfhoekige scheerhoofden met plussymbool (+): intense modus
Belletjes: schuimmodus, voor scheren met schuim of gel
Pas de modus aan door op de knop onder aan het display te drukken wanneer het scheerapparaat is ingeschakeld.
Vloeistofkom
Er verschijnt een kleine kom met blauwe vloeistof op het handvat van het scheerapparaat wanneer de cassette van uw Quick Clean Pod moet worden vervangen.
Hangslot
Er verschijnt een klein hangslotsymbool op het handvat van het scheerapparaat wanneer de reisvergrendeling is geactiveerd. Die voorkomt dat het scheerapparaat automatisch wordt ingeschakeld tijdens reizen of nadat het is opgeborgen.
Raadpleeg de gebruikershandleiding (ook online beschikbaar) voor informatie over het in- en uitschakelen van de reisvergrendeling.
Tip: bij de i9000 kunt u de reisvergrendeling in- of uitschakelen door de aan-uitknop ongeveer 5 seconden ingedrukt te houden. Bij de i9000 Prestige en i9000 Prestige Ultra gebruikt u de menuknop onder aan het display om naar de reisvergrendeling te gaan.
Telefoon met gespreksballon
Een klein pictogram van een mobiele telefoon met een spraak-/dialoog-/meldingssymbool geeft aan dat uw scheerapparaat communiceert met de GroomTribe-app of dat het geheugen van het scheerapparaat bijna vol is.
Synchroniseer uw scheerbeurten regelmatig met de GroomTribe-app voor inzicht in uw scheerprestaties en meer.
