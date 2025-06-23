Uw Philips-scheerapparaat gebruikt symbolen, pictogrammen en andere signalen om belangrijke informatie over gebruik en onderhoud te geven.

Sommige pictogrammen in dit artikel worden vergezeld door Engelse tekst. De tekst op uw scheerapparaat is afhankelijk van uw taalinstellingen, maar het symbool is in alle talen hetzelfde.

Opmerking: Dit artikel is alleen relevant voor scheerapparaten uit de Philips i9000-serie. Pictogrammen en symbolen verschillen afhankelijk van of u de i9000, i9000 Prestige of i9000 Prestige Ultra hebt. De kleuren kunnen afwijken van de onderstaande voorbeelden.