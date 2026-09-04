Hoe maak ik mijn Philips-scheerapparaat schoon?

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Maak het Philips-scheerapparaat regelmatig schoon zodat het in topconditie blijft en telkens weer geweldig scheert. Hieronder leest u hoe u dit moet doen. U vindt meer gedetailleerde instructies in de gebruikershandleiding die bij uw scheerapparaat is geleverd.
Als het Philips-scheerapparaat minder goed scheert, kijkt u onder het gedeelte 'Grondig schoonmaken' hieronder.
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Hoewel scheerapparaatmodellen verschillen, gelden dezelfde principes voor alle Philips-scheerapparaten. Lees de onderstaande informatie volledig door voor meer informatie.
Controleer altijd of het scheerapparaat waterbestendig is om schade tijdens het schoonmaken te voorkomen. Op het handvat van waterbestendige scheerapparaten staat een kraantje (afbeelding 1) of badkuip (afbeelding 2). Als er een kraantje met een kruis erdoor (afbeelding 3) op het handvat van het apparaat staat, mag u het niet met water schoonmaken.
Haal de stekker van het scheerapparaat uit het stopcontact voordat u het gaat schoonmaken.
Philips raadt u aan het scheerapparaat na elke scheerbeurt snel schoon te maken om de ophoping van haar en vuil rond de scheerhoofden te beperken.
Voor waterbestendige scheerapparaten: schakel het scheerapparaat in en spoel de hele scheerunit (het bovenste deel van het scheerapparaat) af onder warm stromend water. Schakel het scheerapparaat uit.
Afhankelijk van het model scheerapparaat kunt u de scheerunit openen door op de ontgrendelknop te drukken of voorzichtig aan de bovenkant te trekken. Als u de scheerunit opent, kunt u de binnenkant van de scheerunit afspoelen. Laat alles aan de lucht drogen voordat u zich weer gaat scheren. In de onderstaande afbeeldingen ziet u hoe u twee gangbare modellen waterbestendige scheerapparaten schoonmaakt.
Voor scheerapparaten voor droog scheren: blaas op de bovenkant van de scheerunit terwijl het scheerapparaat is uitgeschakeld om losse haren en vuil te verwijderen.
Afhankelijk van het model scheerapparaat kunt u de scheerunit openen door op de ontgrendelknop te drukken of voorzichtig aan de bovenkant te trekken. Als u de scheerunit opent, kunt u de binnenkant van de scheerunit schoonmaken. Hiervoor kunt u het schoonmaakborsteltje gebruiken dat bij het scheerapparaat is meegeleverd, maar u kunt ook een schone, zachte verfkwast (of iets dergelijks) gebruiken.
Als u een SmartClean-systeem of Quick Clean Pod voor het Philips-scheerapparaat hebt, kunt u deze gebruiken om het apparaat na elke scheerbeurt schoon te maken. Als u het reinigingssysteem gebruikt, hoeft u niet meer de normale reinigingsstappen in het bovenstaande gedeelte te volgen.
U moet nog wel de maandelijkse grondige reiniging uitvoeren (zie details hieronder).
Philips raadt u aan het scheerapparaat ten minste eenmaal per maand grondig schoon te maken of wanneer het scheren minder goed gaat.
Als u het scheerapparaat grondig gaat schoonmaken, moet u de scheerhoofden verwijderen.
Hieronder vindt u afbeeldingen waarin u ziet hoe u de scheerhoofden van twee gangbare typen Philips-scheerapparaten verwijdert en schoonmaakt. Onder de veelgestelde vraag 'Hoe verwijder ik de scheerhoofden van een Philips-scheerapparaat?' of in de gebruikershandleiding vindt u gedetailleerde instructies voor het scheerapparaat.
Voor waterbestendige scheerapparaten: u kunt de mesjes en kappen afzonderlijk schoonmaken nadat u de scheerhoofden hebt verwijderd. Let op: Elk mesje en elke kap vormen een unieke set, dus probeer ze niet door elkaar te halen. Laat alle onderdelen na het schoonmaken aan de lucht drogen voordat u zich de volgende keer gaat scheren.
Voor scheerapparaten voor droog scheren: gebruik het bijgeleverde schoonmaakborsteltje (of een ander zacht, schoon borsteltje) om de scheerhoofden schoon te maken nadat u ze hebt verwijderd. Verwijder het mes van de kap en verwijder alle zichtbare haren. Let op: Elk mesje en elke kap vormen een unieke set, dus probeer ze niet door elkaar te halen.
Voor een extra hygiënisch scheerapparaat kunt u de Philips UV Power Charger en UV Cube gebruiken in combinatie met regelmatige en grondige reiniging (zoals beschreven in de bovenstaande hoofdstukken).
Laat uw scheerapparaat drogen voordat u de UV-accessoires gebruikt.
Opmerking: De UV Power Charger en UV Cube zijn alleen compatibel met bepaalde scheerapparaatmodellen. Deze accessoires helpen bacteriën van uw scheerapparaat te verwijderen, maar regelmatige reiniging is nog steeds vereist.
Als het Philips-scheerapparaat een uitklapbare trimmer of opzetbare hulpstukken zoals een precisietrimmer, baard- of neustrimmer heeft, kunt u deze allemaal onder de kraan met warm water schoonmaken.
Laat de hulpstukken aan de lucht drogen voordat u ze weer gaat gebruiken.
Tip: Smeer voor optimale prestaties de tanden van de uitklapbare trimmer elke zes maanden in met een druppeltje minerale olie.
De informatie op deze pagina is van toepassing op de volgende modellen: XP521/03 , S793/06 , S6632/14 . Klik hier om meer artikelnummers te zien ›
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