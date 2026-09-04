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Philips-ondersteuning

Hoe maak ik mijn Philips-scheerapparaat schoon?

Maak het Philips-scheerapparaat regelmatig schoon zodat het in topconditie blijft en telkens weer geweldig scheert. Hieronder leest u hoe u dit moet doen. U vindt meer gedetailleerde instructies in de gebruikershandleiding die bij uw scheerapparaat is geleverd.

Als het Philips-scheerapparaat minder goed scheert, kijkt u onder het gedeelte 'Grondig schoonmaken' hieronder.

Bekijk deze video voor een overzicht van de informatie in dit artikel. Schakel ondertiteling in op YouTube om de videotekst in uw eigen taal weer te geven.

Hoewel scheerapparaatmodellen verschillen, gelden dezelfde principes voor alle Philips-scheerapparaten. Lees de onderstaande informatie volledig door voor meer informatie.

De informatie op deze pagina is van toepassing op de volgende modellen: XP521/03 , S793/06 , S6632/14 . Klik hier om meer artikelnummers te zien  ›

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