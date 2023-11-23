Hoe kan ik de scheerhoofden van mijn Philips-scheerapparaat verwijderen?
Voor een grondige routinereiniging en het vervangen van de scheerhoofden, moet u weten hoe u de scheerhoofden moet verwijderen en terugplaatsen. Dit is essentieel om uw Philips-scheerapparaat in goede staat te houden.
Let op: De onderstaande afbeeldingen kunnen afwijken van het model van uw Philips-scheerapparaat, maar dezelfde principes zijn van toepassing. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing voor specifieke instructies voor uw scheerapparaat.
Uw scheerapparaat beter leren kennen
Op de onderstaande afbeeldingen A en B ziet u welke onderdelen van uw Philips-scheerapparaat u kunt verwijderen. Dit zijn de twee typen Philips-scheerapparaten die het meest voorkomen, maar er zitten kleine verschillen tussen de afzonderlijke modellen.
De genummerde lijsten hieronder geven de namen aan die voor elk onderdeel worden gebruikt. Nummers 2 en 3 vormen de scheerhoofden van uw Philips-scheerapparaat.
Afbeelding A (scheerapparaat met borgringen):
- Scheerhoofdhouder
- Kappen
- Mesjes
- Borgringen
- Scheerunit met haarkamer
- Handgreep scheerapparaat
- Aan-uitknop
- Gebruikersinterface (verschilt per model)
- Scheerhoofdhouder
- Kappen
- Mesjes
- Opsluitplaat
- Haarkamer
- Aan-uitknop
Scheerapparaten met borgringen
Haal de stekker van uw scheerapparaat uit het stopcontact en schakel het apparaat uit voordat u begint. Als u de scheerhoofden door nieuwe gaat vervangen, kunt u stap 4-7 overslaan.
- Verwijder de scheerhoofdhouder van de scheerunit boven op uw scheerapparaat. Afhankelijk van het model kunt u op de knop op de voorzijde van de scheerunit drukken om deze te openen en vervolgens van het scharnier tillen of de scheerhoofdhouder van de scheerunit trekken.
- Draai elke borgring linksom om deze te ontgrendelen.
- Til de scheerhoofden uit de scheerhoofdhouder.
- Verwijder de mesjes uit hun kappen. Let op: Elk mesje en elke kap vormen een unieke set, dus probeer ze niet door elkaar te halen.
- Spoel het mesje af met warm water.
- Spoel de kap af met warm water.
- Plaats elk mesje terug in zijn kap.
- Houd de scheerhoofdhouder ondersteboven en plaats de scheerhoofden terug met de bovenkant van de kappen naar beneden.
- Plaats de borgring op het scheerhoofd. De kleine uitsteeksels die u gebruikt om de ringen vast te pakken en te draaien, moeten naar boven wijzen.
- Draai de borgringen rechtsom om de scheerhoofden op hun plaats te vergrendelen.
Scheerapparaten met een opsluitplaat
Haal de stekker van uw scheerapparaat uit het stopcontact en schakel het apparaat uit voordat u begint. Als u de scheerhoofden door nieuwe gaat vervangen, kunt u stap 5-6 overslaan.
- Verwijder de scheerhoofdhouder van het handvat van uw scheerapparaat.
- Draai de knop op de opsluitplaat linksom om deze te ontgrendelen (1) en til deze vervolgens op (2).
- Til de scheerhoofden uit de houder.
- Verwijder de mesjes uit hun kappen. Let op: Elk mesje en elke kap vormen een unieke set, dus probeer ze niet door elkaar te halen.
- Als u uw scheerapparaat moet schoonmaken, spoel dan elk mesje en elke kap schoon met warm water.
- Plaats elk mesje terug in zijn kap.
- Houd de scheerhoofdhouder ondersteboven en plaats de scheerhoofden terug met de bovenkant van de kappen naar beneden.
- Plaats de opsluitplaat op de scheerhoofden met de knop naar boven (1) en draai vervolgens aan de knop om de opsluitplaat op zijn plaats te vergrendelen (2).
Na vervanging van de scheerhoofden
Wij raden u aan om uw huid 21 dagen aan de scheerhoofden te laten wennen. Als u last hebt van roodheid of irritatie, kunt u een milde, alcoholvrije lotion aanbrengen om uw huid na het scheren te verzachten.