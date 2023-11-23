Verwijder de scheerhoofdhouder van het handvat van uw scheerapparaat. Draai de knop op de opsluitplaat linksom om deze te ontgrendelen (1) en til deze vervolgens op (2). Til de scheerhoofden uit de houder. Verwijder de mesjes uit hun kappen. Let op: Elk mesje en elke kap vormen een unieke set, dus probeer ze niet door elkaar te halen. Als u uw scheerapparaat moet schoonmaken, spoel dan elk mesje en elke kap schoon met warm water. Plaats elk mesje terug in zijn kap. Houd de scheerhoofdhouder ondersteboven en plaats de scheerhoofden terug met de bovenkant van de kappen naar beneden. Plaats de opsluitplaat op de scheerhoofden met de knop naar boven (1) en draai vervolgens aan de knop om de opsluitplaat op zijn plaats te vergrendelen (2).

De informatie in dit gedeelte is van toepassing op alle Philips-scheerapparaten met een plastic frame of beugel die de scheerhoofden op hun plaats houden.Haal de stekker van uw scheerapparaat uit het stopcontact en schakel het apparaat uit voordat u begint. Als u de scheerhoofden door nieuwe gaat vervangen, kunt u stap 5-6 overslaan.Bevestig de scheerhoofdhouder weer op uw scheerapparaat. Als u de scheerhoofden hebt gereinigd, laat ze dan aan de lucht drogen voordat u zich weer gaat scheren. Als er zich haar in de haarkamer heeft opgehoopt, spoel de haarkamer dan uit met stromend water.