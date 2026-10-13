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Philips-ondersteuning

Mijn Philips-scheerapparaat maakt een hard geluid

Als uw Philips-scheerapparaat een hard geluid maakt wanneer u het inschakelt, is onjuiste montage de meest waarschijnlijke oorzaak. Als het scheerapparaat niet correct (opnieuw) wordt gemonteerd (bijvoorbeeld na het schoonmaken), maakt het een ratelend geluid wanneer het wordt ingeschakeld.

Volg de onderstaande instructies om ervoor te zorgen dat uw scheerapparaat op de juiste wijze (opnieuw) in elkaar is gezet.

De informatie op deze pagina is van toepassing op de volgende modellen: S9983/95, XP9407/37, XP9404/46. Klik hier om meer artikelnummers te zien  ›

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