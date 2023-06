Mijn Philips-scheerapparaat werkt niet

Mogelijk werkt uw scheerapparaat niet of schakelt het niet in omdat het apparaat vuil is. Er kunnen haartjes of vuildeeltjes in zitten waardoor de scheerhoofden worden geblokkeerd.

U kunt dit probleem oplossen door uw scheerapparaat goed schoon te maken. Indien mogelijk verwijdert u het scheerhoofd en maakt u uw scheerapparaat ook aan de binnenzijde schoon. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing voor gedetailleerde tips voor het reinigen.

Bij sommige scheerapparaten gaat het symbool voor schoonmaakherinnering knipperen om u te laten weten dat het scheerapparaat moet worden schoongemaakt.