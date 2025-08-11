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Philips-ondersteuning

Mijn Philips-scheerapparaat werkt niet

Als uw Philips-scheerapparaat niet werkt, niet oplaadt of niet inschakelt, volgt u de onderstaande stappen voor probleemoplossing.

Volg de stappen in de aangegeven volgorde. Sommige stappen lijken misschien voor de hand te liggen, maar dit proces elimineert veel veelvoorkomende problemen en helpt de hoofdoorzaak te bepalen.

De informatie op deze pagina is van toepassing op de volgende modellen: S6632/14 , XP521/03 , S793/06 . Klik hier om meer artikelnummers te zien  ›

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