Ik krijg geen goede resultaten met mijn Philips-scheerapparaat
Als uw Philips-scheerapparaat niet zo goed scheert als u had verwacht, kunnen de onderstaande tips u helpen een oplossing te vinden.
Wij raden u aan de stappen in onderstaande volgorde uit te voeren. Controleer tussen de stappen door of het probleem is opgelost voordat u verdergaat met de volgende.
Uw scheerapparaat presteert mogelijk minder goed omdat het moet worden schoongemaakt. Er kunnen haartjes of vuildeeltjes in zitten waardoor de scheerhoofden niet correct werken.
U kunt dit probleem oplossen door uw scheerapparaat goed schoon te maken. Verwijder het scheerhoofd en maak uw scheerapparaat ook aan de binnenzijde schoon. Raadpleeg de gebruikershandleiding of bekijk de onderstaande video voor gedetailleerde schoonmaakinstructies.
Bij sommige scheerapparaten gaat het symbool voor schoonmaakherinnering knipperen om u te laten weten dat het scheerapparaat moet worden schoongemaakt.
Tip: Tik/klik om de video te starten en tik/klik vervolgens op het tandwielpictogram onder aan de video om de ondertiteling voor uw taal in te schakelen (indien nodig).
Een mogelijke andere reden dat uw scheerapparaat niet juist werkt, is dat het niet correct in elkaar is gezet. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing of de video hieronder voor volledige instructies om uw scheerapparaat opnieuw in elkaar te zetten.
U kunt optimale resultaten krijgen met uw Philips-scheerapparaat door met het scheerapparaat cirkelvormige bewegingen te maken over uw huid terwijl u lichte druk uitoefent, zoals in de onderstaande afbeelding.
De nieuwste modellen van de S7000 en S9000 helpen u de perfecte cirkelvormige bewegingen te maken dankzij de bewegingssensoren.
Als u voor het eerst een Philips-scheerapparaat gebruikt, onthoud dan dat uw huid moet wennen aan het elektrische scheerapparaat. Dit betekent dat uw huid een beetje geïrriteerd kan aanvoelen in het begin. Houd een aanpassingsperiode van twee tot drie weken aan met uw nieuwe Philips-scheerapparaat.
U kunt ook een milde vochtinbrengende crème of aftershave gebruiken om de irritatie na het scheren te minimaliseren.
Het scheren van lang haar kan oncomfortabel zijn en tot huidirritatie leiden.
Als u zich een paar dagen niet hebt geschoren en een langere baard hebt, is het een goed idee om uw baard te trimmen voordat u begint met scheren. Deze techniek helpt ook bij het verminderen van de scheertijd.
Sommige Philips-scheerapparaten zijn voorzien van een trimhulpstuk dat u kunt gebruiken om uw baard te trimmen. U kunt uiteraard ook een gewone baardtrimmer gebruiken.
Als geen van deze tips helpt, is uw scheerapparaat mogelijk vanbinnen beschadigd. Wij raden u aan een reparatie of vervanging voor het scheerapparaat aan te vragen.
De informatie op deze pagina is van toepassing op de volgende modellen:S6632/14 , S793/06 , XP521/03 . Klik hier om meer artikelnummers te zien ›