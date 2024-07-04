Ik kan de USB-adapter/-oplader voor mijn Philips-product niet vinden

Als u in Europa, Azië, Afrika, Noord-, Midden- of Zuid-Amerika (met uitzondering van de VS en Canada) of Oceanië woont, klik dan hier en zoek naar 'HQ87' of 'USB-wandadapter' in de zoekbalk bovenaan de pagina. De zoekbalk bovenaan deze pagina is geoptimaliseerd om ondersteuningsinformatie over producten te vinden. Daarom is het belangrijk om op de link te klikken en de zoekfunctie op de nieuwe pagina te gebruiken, niet op deze pagina.



Houd er ook rekening mee dat de adapter verschillende productnamen en modelnummers op verschillende versies van de Philips-website kan hebben (bijv. 'EU-stroomadapter' of 'CP1607/01'). Controleer de productbeschrijving. Als 'HQ87' wordt vermeld, is dit de juiste adapter voor het product.