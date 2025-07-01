Mijn Philips-scheerapparaat lekt water

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Het is niet ongebruikelijk dat er een kleine hoeveelheid water uit uw Philips-scheerapparaat lekt na het reinigen of nat scheren.
De accu en de elektronische onderdelen van uw scheerapparaat zitten in een waterdichte behuizing. Dit betekent dat ze beschermd blijven tegen water dat tijdens normaal gebruik in de handgreep van het scheerapparaat kan komen.
*Opmerking: Deze informatie is alleen van toepassing op wasbare of douchebestendige scheerapparaten. Als uw scheerapparaat niet waterbestendig is, zorg er dan altijd voor dat het droog blijft. Raadpleeg de gebruikelijke handleiding (ook online verkrijgbaar) om te controleren of uw scheerapparaat waterbestendig is.
De informatie op deze pagina is van toepassing op de volgende modellen: XP521/03 , S793/06 , XP502/03 . Klik hier om meer artikelnummers te zien ›