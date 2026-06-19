De Compact Shaver 700 voelt een beetje als de gulden middenweg tussen een OneBlade en een scheermes. Hij scheert merkbaar gladder dan een OneBlade, waardoor je gezicht er echt geschoren uitziet in plaats van alleen getrimd. Met een OneBlade zie je vaak later op de dag nog duidelijk stoppels zitten, terwijl dat met de Compact Shaver een stuk minder is. Het resultaat is niet zo glad als nat scheren met een mesje, maar wel dicht genoeg op de huid dat het er gewoon netjes uitziet. Wat ik er fijn aan vind, is dat hij lekker compact is en goed in de hand ligt. Je pakt hem er makkelijk even bij voor een snelle scheerbeurt en hij neemt nauwelijks ruimte in als je hem meeneemt. Daardoor voelt hij meer als een praktisch dagelijks apparaat dan als een volwaardig scheerapparaat met allerlei extra's. Er zijn ook een paar kleine minpunten. Er zit geen normale aan/uit-knop op, wat waarschijnlijk bewust is gedaan zodat hij niet per ongeluk aangaat in een tas. Daarnaast kun je niet zien hoeveel batterij er nog over is. Dat is geen ramp, maar een simpele batterij-indicatie was wel handig geweest.