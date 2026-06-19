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  • Krachtig, glad scheren
  • Krachtig, glad scheren
  • Krachtig, glad scheren
  • Krachtig, glad scheren
  • Krachtig, glad scheren
  • Krachtig, glad scheren
  • Krachtig, glad scheren
  • Krachtig, glad scheren
  • Krachtig, glad scheren
  • Krachtig, glad scheren
  • Krachtig, glad scheren
  • Krachtig, glad scheren
  • Krachtig, glad scheren
  • Krachtig, glad scheren
  • Krachtig, glad scheren
  • Krachtig, glad scheren
  • Krachtig, glad scheren
  • Krachtig, glad scheren
  • Krachtig, glad scheren
  • Krachtig, glad scheren
  • Krachtig, glad scheren
  • Krachtig, glad scheren
  • Krachtig, glad scheren
  • Krachtig, glad scheren

Philips Shaver 700 SeriesCompact elektrisch scheerapparaat, nat/droog scheren

S792/06

4.1
| (18) Reviews & awards
Krachtig, glad scheren
De Philips 700-serie met DualSteel Precision-mesjes en Lift & Cut-technologie scheert haar nauwkeurig af tot 0,00 mm voor een glad resultaat. Het hoogwaardige, compacte design is afgestemd op uw levensstijl en geschikt voor elke gelegenheid.
Bekijk alle voordelen
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Het Nr 1 merk ter wereld voor elektrisch scheren1

Krachtig, glad scheren

  • Lift & Cut-technologie

  • Dual SteelPrecision-mesjes

  • 4D Flexibele scheerhoofden

  • Krachtige magnetische motor

Krachtig, glad scheren

Krachtig, glad scheren

Onze gepatenteerde Lift & Cut-technologie tilt de haar zachtjes op bij de wortel om deze heel nauwkeurig op huidniveau af te scheren tot wel 0,00 mm. De puurste vorm van precisie.

Geavanceerde efficiëntie in alle richtingen

Geavanceerde efficiëntie in alle richtingen

Onze 360° roterende Dual SteelPrecision-mesjes tillen haren op die in verschillende richtingen groeien. Met 4 miljoen snijbewegingen per minuut zorgen ze voor een snel scheerresultaat, altijd en overal.

Volgt uw gezichtscontouren voor een comfortabele scheerervaring

Volgt uw gezichtscontouren voor een comfortabele scheerervaring

De 4D flexibele scheerhoofden zijn ontworpen om huidirritatie zoveel mogelijk te voorkomen en bewegen en glijden in vier richtingen. Hierdoor is optimaal huidcontact mogelijk, zelfs op moeilijk te bereiken plekken, en geniet u van een comfortabele scheerervaring.

Technische specificaties

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Onderdelen en accessoires

Recensies

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4.1

van 5

18

Reviews & awards

2

19/06/2026

Nederland

Nederland

Compact, licht en perfect voor onderweg

Ideaal voor op vakantie, waarvoor ik hem heb aangeschaft. Door het compacte formaat is dit een superfijn apparaatje om mee te nemen. Wat meteen opvalt, is hoe prettig hij in de hand ligt en dat hij niet al te zwaar aanvoelt. Het aan- en uitzetten was in het begin even wennen, omdat het niet met drukknoppen werkt maar met een lichte aanraking en veegbeweging, een soort touch- en swipebediening. Eenmaal gewend werkt dat eigenlijk prima. Het scheert mooi glad en je hoeft er niet hard op de huid te drukken. Ook nat scheren is mogelijk en schoonmaken gaat echt heel makkelijk. De bijgeleverde neustrimmer werkt verrassend goed en het wisselen van het opzetstuk gaat zonder gedoe. Daarnaast wordt hij geleverd met een luxe beschermhoes die degelijk aanvoelt en magnetisch sluit. Ook het afdekkapje klikt stevig vast dankzij de magnetische sluiting, waardoor het niet zomaar loskomt. Het grootste pluspunt vind ik het snelladen, in slechts 5 minuten heeft het apparaat genoeg acculading voor een scheerbeurt. Handig als ik hem even vergeten ben op te laden.

Voordelen

Fijn compact formaat ideaal voor op reis, ligt prettig in de hand, gemakkelijk schoon te maken, luxe accessoires, handige snellaadfunctie

Nadelen

Geen fysieke knoppen, touch- en swipebediening is even wennen maar werkt prettig

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Philips Shaver 700 Series S791/06 Compact elektrisch scheerapparaat, nat/droog scheren

Date of Use 2026-06-01

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Philips Shaver 700 Series S791/06 Compact elektrisch scheerapparaat, nat/droog scheren

Date of Use 2026-06-01

11/06/2026

Nederland

Nederland

Een heel handig apparaat!

Een heel handig scheerapparaat wat makkelijk is om mee te nemen op reis! Hij heeft een fijn formaat waardoor je hem makkelijk in je handbagage meeneemt. De reisetui zorgt ervoor dat hij beschermt is. Verder scheert hij erg glad en ligt het apparaat makkelijk in de hand. De neusharentrimmer is handig, maar voor mij niet iets wat je altijd meeneemt. Blij met het apparaat!

Voordelen

Handig formaat

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Philips Shaver 700 Series S791/06 Compact elektrisch scheerapparaat, nat/droog scheren

Date of Use 2026-06-10

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Philips Shaver 700 Series S791/06 Compact elektrisch scheerapparaat, nat/droog scheren

Date of Use 2026-06-10

06/06/2026

Nederland

Nederland

Fijn compact scheerapparaat.

Ik heb dit scheerapparaat gekocht als extra apparaat voor vakanties en korte trips. Daar is het perfect voor. Door het compacte formaat neemt het nauwelijks ruimte in beslag in je toilettas of koffer. Ondanks dat het klein is, scheert het verrassend prettig en werkt het snel voor een frisse en verzorgde uitstraling. De bediening is eenvoudig en het apparaat voelt degelijk aan. Ook fijn dat er een reisetui wordt meegeleverd, zodat alles netjes bij elkaar blijft. Voor wie een praktisch, licht en gebruiksvriendelijk scheerapparaat zoekt voor op reis, is dit zeker een aanrader.

Voordelen

Compact, comfortabel

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Philips Shaver 700 Series S791/06 Compact elektrisch scheerapparaat, nat/droog scheren

Date of Use 2026-05-28

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Philips Shaver 700 Series S791/06 Compact elektrisch scheerapparaat, nat/droog scheren

Date of Use 2026-05-28

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Voorwaarden

  1. Bron: Euromonitor International Limited, verkoopvolume, per definitie van categorie lichaamsscheerapparaten, data 2024, onderzoek uitgevoerd in oktober 2024. 

  1. bij een dagelijkse scheerbeurt van 2,5 minuut