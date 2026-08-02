Ik gebruik al jaren de scheerapparaten van Philips. De vorige was een 5000 serie zo'n 6 jaar gehad begon slechter te scheren daarvoor een vergelijkbare als de huidige. Daarvoor nog een met snoer. Maar nu moet ik toch te kennen geven deze vind ik ontzettend lekker maar ook glad scheten. Ik je een stevige baardgroei en moet echt dagelijks scheren. Ik ben er zeker heel blij mee . Minpunt ja zeker laad snoertje zit niks meer aan is zwart ben beetje bang dat ik die vandaag of morgen kwijt ben🙂