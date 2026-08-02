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Dit product
i9000
Wet&Dry elektrisch scheerapparaat met SkinIQ
€ 259,99
SH91
Vervangende scheerhoofden
€ 42,39
€ 259,99
€ 259,99
Triple Action Lift&Cut-technologie
Dual SteelPrecision-mesjes
360° draaibaar precisiescheerhoofd
Power Adapt-sensor
5 jaar garantie***
Ervaar een extra gladde scheerbeurt dankzij het Triple Action Lift & Cut-systeem, waardoor haartjes worden opgetild voordat ze worden afgeschoren.
Volledig flexibele en kleinere, compacte koppen met patronen die de huid gladtrekken, passen zich dynamisch aan elke curve van het gezicht aan. Voor constant huidcontact met 20% meer precisie* om die moeilijke haartjes in de nek en onder de neus ook mee te nemen. Overal even precies.
Precisie bij elke beweging, met 7 miljoen scheerbewegingen per minuut. Voor een ultiem gladde scheerbeurt.
4.4
van 5
756
Reviews & awards
90%
beveelt dit product aan
ChucN
02/08/2026
Nederland
Geverifieerde koper
Scheer glad en stil eindelijk een goed scheerapparaat
Deze review is gemaakt voor i9000 X9002 Wet&Dry elektrisch scheerapparaat met SkinIQ
Date of Use 2026-06-18
Deze review is gemaakt voor i9000 X9002 Wet&Dry elektrisch scheerapparaat met SkinIQ
Date of Use 2026-06-18
boompjes
16/07/2026
Nederland
Glad geschoren
Een eenvoudig te bedienen goed apparaat waar je ook moeilijke plekken goed kunt bereiken.
Voordelen
Scheert goed en is makkelijk hanteerbaqar
Nadelen
Geen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor i9000 X9002 Wet&Dry elektrisch scheerapparaat met SkinIQ
Date of Use 2026-06-13
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor i9000 X9002 Wet&Dry elektrisch scheerapparaat met SkinIQ
Date of Use 2026-06-13
12/07/2026
Nederland
Geverifieerde koper
Eenvoudig te bedienen
Dit Scheerapparaat I9000 is fantastisch en ben zeer te vrede met dit scheerapparaat
Deze review is gemaakt voor i9000 X9002/30 Wet&Dry elektrisch scheerapparaat met SkinIQ
Date of Use 2026-06-03
Deze review is gemaakt voor i9000 X9002/30 Wet&Dry elektrisch scheerapparaat met SkinIQ
Date of Use 2026-06-03
Bron: Euromonitor International Limited, verkoopvolume, per definitie van categorie lichaamsscheerapparaten, data 2024, onderzoek uitgevoerd in oktober 2024.
vergeleken met voorganger
vergeleken met coating zonder parels
Na registratie op Philips.com binnen 90 dagen na aankoop
vergeleken met water in cartridge