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  • Scheer glad tot op de huid
  • Scheer glad tot op de huid
  • Scheer glad tot op de huid
  • Scheer glad tot op de huid
  • Scheer glad tot op de huid
  • Scheer glad tot op de huid
  • Scheer glad tot op de huid
  • Scheer glad tot op de huid
  • Scheer glad tot op de huid
  • Scheer glad tot op de huid
  • Scheer glad tot op de huid
  • Scheer glad tot op de huid
  • Scheer glad tot op de huid
  • Scheer glad tot op de huid
  • Scheer glad tot op de huid
  • Scheer glad tot op de huid
  • Scheer glad tot op de huid
  • Scheer glad tot op de huid
  • Scheer glad tot op de huid
  • Scheer glad tot op de huid
  • Scheer glad tot op de huid

i9000Wet&Dry elektrisch scheerapparaat met SkinIQ

X9000/30

4.4
| (755) Reviews & awards | 90% beveelt dit product aan
Scheer glad tot op de huid
Ervaar een glad en comfortabel scheerresultaat tot op 0,00 mm van de huid met de Philips Shaver i9000. De beschermende SkinGlide-coating op de scheerkop vermindert huidirritatie, voor een comfortabel en glad resultaat. Dankzij de compactere en flexibele scheerkop scheer je ook glad op lastig bereikbare plekken zoals onder de neus en in de hals. De Power Adapt-sensor, die de haardichtheid 500x per seconde leest en de snelheid van het scheren hierop aanpast, zorgt voor een efficiënte en makkelijke scheerbeurt.
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Het Nr 1 merk ter wereld voor elektrisch scheren1

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Dit product

i9000 Wet&Dry elektrisch scheerapparaat met SkinIQ

i9000
Wet&Dry elektrisch scheerapparaat met SkinIQ

€ 259,99

  • SH91

    SH91
    Vervangende scheerhoofden

    € 42,39

€ 259,99

€ 259,99

met SkinIQ-technologie

Scheer glad tot op de huid

  • Triple Action Lift&Cut-technologie

  • Dual SteelPrecision-mesjes

  • 360° flexibele precisiescheerkop

  • Power Adapt-sensor

  • 5 jaar garantie***

Een glad scheerresultaat tot op 0,00 mm van de huid

Een glad scheerresultaat tot op 0,00 mm van de huid

Ervaar een extra gladde scheerbeurt dankzij het Triple Action Lift & Cut-systeem, waardoor haartjes worden opgetild voordat ze worden afgeschoren.

Scheer ook glad op lastig bereikbare plekken

Scheer ook glad op lastig bereikbare plekken

De nieuwe, compactere en flexibele scheerkop volgt de contouren van je gezicht met 20% meer precisie*, ook onder de neus en in de hals.

Efficiënt bij elke beweging

Efficiënt bij elke beweging

Precisie bij elke beweging, met 7 miljoen scheerbewegingen per minuut. Voor een ultiem gladde scheerbeurt.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Reserveonderdelen of accessoires

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Onderdelen en accessoires

Recensies

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4.4

van 5

755

Reviews & awards

90%

beveelt dit product aan

02/08/2026

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Scheer glad en stil eindelijk een goed scheerapparaat

Deze review is gemaakt voor i9000 X9002 Wet&Dry elektrisch scheerapparaat met SkinIQ

Date of Use 2026-06-18

Deze review is gemaakt voor i9000 X9002 Wet&Dry elektrisch scheerapparaat met SkinIQ

Date of Use 2026-06-18

16/07/2026

Nederland

Nederland

Glad geschoren

Een eenvoudig te bedienen goed apparaat waar je ook moeilijke plekken goed kunt bereiken.

Voordelen

Scheert goed en is makkelijk hanteerbaqar

Nadelen

Geen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor i9000 X9002 Wet&Dry elektrisch scheerapparaat met SkinIQ

Date of Use 2026-06-13

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor i9000 X9002 Wet&Dry elektrisch scheerapparaat met SkinIQ

Date of Use 2026-06-13

12/07/2026

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Eenvoudig te bedienen

Dit Scheerapparaat I9000 is fantastisch en ben zeer te vrede met dit scheerapparaat

Deze review is gemaakt voor i9000 X9002/30 Wet&Dry elektrisch scheerapparaat met SkinIQ

Date of Use 2026-06-03

Deze review is gemaakt voor i9000 X9002/30 Wet&Dry elektrisch scheerapparaat met SkinIQ

Date of Use 2026-06-03

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Voorwaarden

  1. Bron: Euromonitor International Limited, verkoopvolume, per definitie van categorie lichaamsscheerapparaten, data 2024, onderzoek uitgevoerd in oktober 2024. 

  1. vs. vorig Philips S9000-model

  2. vergeleken met coating zonder parels

  3. Na registratie op Philips.com binnen 90 dagen na aankoop

  4. vergeleken met water in cartridge