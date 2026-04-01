S791/06
Krachtig, glad scheren
De Philips 700-serie met DualSteel Precision-mesjes en Lift & Cut-technologie scheert haar nauwkeurig af tot 0,00 mm voor een glad resultaat. Het hoogwaardige, compacte design is afgestemd op uw levensstijl en geschikt voor elke gelegenheid.Bekijk alle voordelen
Als u in aanmerking komt voor een btw-vrijstelling op medische apparaten, kunt u deze aanvragen op dit product. Het btw-bedrag wordt afgetrokken van de hierboven weergegeven prijs. Bekijk de volledige gegevens in uw winkelwagen.
Compact elektrisch scheerapparaat, nat/droog scheren
Onze gepatenteerde Lift & Cut-technologie tilt de haar zachtjes op bij de wortel om deze heel nauwkeurig op huidniveau af te scheren tot wel 0,00 mm. De puurste vorm van precisie.
Onze 360° roterende Dual SteelPrecision-mesjes tillen haren op die in verschillende richtingen groeien. Met 4 miljoen snijbewegingen per minuut zorgen ze voor een snel scheerresultaat, altijd en overal.
De 4D flexibele scheerhoofden zijn ontworpen om huidirritatie zoveel mogelijk te voorkomen en bewegen en glijden in vier richtingen. Hierdoor is optimaal huidcontact mogelijk, zelfs op moeilijk te bereiken plekken, en geniet u van een comfortabele scheerervaring.
Dankzij de sterke en krachtige magnetische motor scheert u zelfs door dikke baarden, voor een glad scheerresultaat, ook onderweg.
Even vegen met de vinger is alles wat nodig is om het scheerapparaat in te schakelen en van een geweldige scheerervaring te genieten. Ervaar moeiteloze elegantie met ons hoogwaardige compacte ontwerp.
Snoeren aansluiten behoort tot het verleden. Profiteer van de compatibiliteit met Qi-opladen voor ultiem gebruiksgemak en laad het apparaat draadloos volledig op in 2 uur (Qi-oplaadpad wordt niet meegeleverd).
Benut de veelzijdigheid van uw scheerapparaat met het neustrimmeropzetstuk, waarmee u een 2-in-1 ontharingsset krijgt. Klik het opzetstuk erop en verwijder ongewenst neushaar.
De mesjes van ons scheerapparaat zijn gemaakt van Europees hypoallergeen staal dat bestand is tegen corrosie, vriendelijk is voor de huid en voorkomt dat de mesjes onzuiverheden vertonen.
Of u nu liever comfortabel droog scheert of verfrissend nat scheert met gel of schuim, ons scheerapparaat doet het allebei. Dankzij de IPX7-waterbestendigheid spoelt u het apparaat heel makkelijk schoon onder stromend water.
Ervaar het gemak van een krachtige li-ionbatterij, die na 1 uur opladen een batterijduur levert tot wel 1 maand* scheren. Snel even scheren? Na 5 minuten opladen is het apparaat al klaar voor een volledige scheerbeurt.
Philips-scheerapparaten worden gemaakt met precisie en duurzaamheid in het achterhoofd en kenmerken zich door uitstekende prestaties. We testen onze scheerapparaten uitvoerig op consistente en duurzame prestaties. Geniet van een scheerapparaat dat de tand des tijds doorstaat.
Bij Philips streven we naar duurzaamheid in alle aspecten van het maken van producten. Onze ambitie is afvalvermindering en het minimaliseren van het aantal USB-adapters dat we op de markt brengen. Mocht u een adapter nodig hebben, dan is er een geschikte voedingseenheid verkrijgbaar via: www.philips.com/support
