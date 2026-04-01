    Krachtig, glad scheren

      Philips Shaver 700 Series Compact elektrisch scheerapparaat, nat/droog scheren

      S791/06

      Krachtig, glad scheren

      De Philips 700-serie met DualSteel Precision-mesjes en Lift & Cut-technologie scheert haar nauwkeurig af tot 0,00 mm voor een glad resultaat. Het hoogwaardige, compacte design is afgestemd op uw levensstijl en geschikt voor elke gelegenheid.

      Krachtig, glad scheren

      • Lift & Cut-technologie
      • Dual SteelPrecision-mesjes
      • 4D Flexibele scheerhoofden
      • Krachtige magnetische motor
      Onze gepatenteerde Lift & Cut-technologie tilt de haar zachtjes op bij de wortel om deze heel nauwkeurig op huidniveau af te scheren tot wel 0,00 mm. De puurste vorm van precisie.

      Geavanceerde efficiëntie in alle richtingen

      Onze 360° roterende Dual SteelPrecision-mesjes tillen haren op die in verschillende richtingen groeien. Met 4 miljoen snijbewegingen per minuut zorgen ze voor een snel scheerresultaat, altijd en overal.

      Volgt uw gezichtscontouren voor een comfortabele scheerervaring

      De 4D flexibele scheerhoofden zijn ontworpen om huidirritatie zoveel mogelijk te voorkomen en bewegen en glijden in vier richtingen. Hierdoor is optimaal huidcontact mogelijk, zelfs op moeilijk te bereiken plekken, en geniet u van een comfortabele scheerervaring.

      Krachtig en stil tegelijk

      Dankzij de sterke en krachtige magnetische motor scheert u zelfs door dikke baarden, voor een glad scheerresultaat, ook onderweg.

      Vegen om in en uit te schakelen

      Even vegen met de vinger is alles wat nodig is om het scheerapparaat in te schakelen en van een geweldige scheerervaring te genieten. Ervaar moeiteloze elegantie met ons hoogwaardige compacte ontwerp.

      Compatibel met draadloos Qi-opladen

      Snoeren aansluiten behoort tot het verleden. Profiteer van de compatibiliteit met Qi-opladen voor ultiem gebruiksgemak en laad het apparaat draadloos volledig op in 2 uur (Qi-oplaadpad wordt niet meegeleverd).

      Opzetstuk neustrimmer verwijdert neushaar

      Benut de veelzijdigheid van uw scheerapparaat met het neustrimmeropzetstuk, waarmee u een 2-in-1 ontharingsset krijgt. Klik het opzetstuk erop en verwijder ongewenst neushaar.

      Corrosiebestendig staal respecteert de huid

      De mesjes van ons scheerapparaat zijn gemaakt van Europees hypoallergeen staal dat bestand is tegen corrosie, vriendelijk is voor de huid en voorkomt dat de mesjes onzuiverheden vertonen.

      Handig droog scheren of verfrissend nat scheren

      Of u nu liever comfortabel droog scheert of verfrissend nat scheert met gel of schuim, ons scheerapparaat doet het allebei. Dankzij de IPX7-waterbestendigheid spoelt u het apparaat heel makkelijk schoon onder stromend water.

      Krachtige batterij voor 1 maand gebruik*

      Ervaar het gemak van een krachtige li-ionbatterij, die na 1 uur opladen een batterijduur levert tot wel 1 maand* scheren. Snel even scheren? Na 5 minuten opladen is het apparaat al klaar voor een volledige scheerbeurt.

      Duurzaam gebouwd

      Philips-scheerapparaten worden gemaakt met precisie en duurzaamheid in het achterhoofd en kenmerken zich door uitstekende prestaties. We testen onze scheerapparaten uitvoerig op consistente en duurzame prestaties. Geniet van een scheerapparaat dat de tand des tijds doorstaat.

      Handig op te laden

      Bij Philips streven we naar duurzaamheid in alle aspecten van het maken van producten. Onze ambitie is afvalvermindering en het minimaliseren van het aantal USB-adapters dat we op de markt brengen. Mocht u een adapter nodig hebben, dan is er een geschikte voedingseenheid verkrijgbaar via: www.philips.com/support

      Technische specificaties

      • Accessoires

        Accessoires
        Neustrimmer
        Reizen en opslag
        Reisetui

      • Vermogen

        Automatisch voltage
        5 V
        Gebruikstijd
        60 min.
        Batterijtype
        Li-ion
        Opladen via kabel
        • Volledig opladen in 1 uur
        • Snel opladen in 5 minuten
        Qi-opladen
        • Compatibel
        • Volledig opladen in 2 uur

      • Ontwerp

        Handvat
        Ergonomische grip en gebruik
        Kleur
        Asgoud

      • Service

        2 jaar garantie
        Ja
        Vervangend scheerhoofd buiten Japan
        Elke 2 jaar vervangen met SH91
        Vervangend scheerhoofd voor Japan
        Elke 2 jaar vervangen met SH92

      • Scheerresultaten

        Contourvolgend
        4D Flexibele scheerhoofden
        Scheersysteem
        • Dual SteelPrecision-mesjes
        • Lift & Cut-technologie

      • Gebruiksgemak

        Reiniging
        Volledig wasbaar
        Nat & droog
        Nat en droog te gebruiken
        Display
        Lichtring
        Aan-/uit-methode
        Vegen

      Ondersteuning voor dit product

      Bekijk producttips, veelgestelde vragen, gebruiksaanwijzingen en informatie over veiligheid en naleving.
      Clippin

      Vind reserveonderdelen of accessoires

      Ga naar de onderdelen en accessoires

      Onderdelen en accessoires

      • bij een dagelijkse scheerbeurt van 2,5 minuut
