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Niet meer leverbaar

Shaver series 9000 S9211/26 Wet and dry electric shaver

S9211/26

4.2
| (2361) Reviews & awards | 85% beveelt dit product aan
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4.2

van 5

2361

Reviews & awards

85%

beveelt dit product aan

15/03/2022

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Het product scheert heel goed.

De Philips Shaver 9000 scheert heel goed. Maar ik heb het apparaat pas 2 weken in mijn bezit dus nog even afwachten hoe lang de scheerkoppen goed blijven. Mijn hele leven (75 jr) gebruik ik alPhilips scheerapparaten.

Voordelen

Scheert heel glad.

Nadelen

Vervangende scheerkoppen erg prijzig. Als ze de helft goedkoper zouden zijn dan kun je ze ook wat vaker vernieuwen.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Shaver series 9000 S9041/12 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Shaver series 9000 S9041/12 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren

21/10/2021

Nederland

Nederland

Philips scheerapparaat 9000

Stil en scheren zonder je hoeft te drukken en glad noot zo'n goed scheerapparaat getroffen. Alleen niets in de gebruiksaanwijzing te vinden hoe je de mesjes je uit de scheerkop haalt en zo apart kunt schoonmaken cq vervangen niets op YouTube te vinden.

Voordelen

Stil, glijdt zo over de huid, niet drukken

Nadelen

Summiere gebruiksaanwijzing

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Shaver series 9000 S9031/12 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Shaver series 9000 S9031/12 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren

11/10/2021

Nederland

Nederland

Philips-medewerker

Geverifieerde koper

Perfect scheerapparaat

[Employee of philipsglobal] Na vele jaren ervaring met Philips scheerapparaten heb ik wederom voor een Philips gekozen vanwege de goede resultaten en het gemak van nat scheren in combinatie met douchegel.

Voordelen

Scheert glad en zonder irritatie van de huid. Is erg stil. Ik gebruik het apparaat altijd nat met gewone douchegel. Het reinigen gaat gemakkelijk onder de kraan

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Shaver series 9000 S9031/12 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Shaver series 9000 S9031/12 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren

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