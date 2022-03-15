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Niet meer leverbaar
4.2
van 5
2361
Reviews & awards
85%
beveelt dit product aan
Illem
15/03/2022
Nederland
Geverifieerde koper
Het product scheert heel goed.
De Philips Shaver 9000 scheert heel goed. Maar ik heb het apparaat pas 2 weken in mijn bezit dus nog even afwachten hoe lang de scheerkoppen goed blijven. Mijn hele leven (75 jr) gebruik ik alPhilips scheerapparaten.
Voordelen
Scheert heel glad.
Nadelen
Vervangende scheerkoppen erg prijzig. Als ze de helft goedkoper zouden zijn dan kun je ze ook wat vaker vernieuwen.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 9000 S9041/12 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 9000 S9041/12 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren
Keizerskleren
21/10/2021
Nederland
Philips scheerapparaat 9000
Stil en scheren zonder je hoeft te drukken en glad noot zo'n goed scheerapparaat getroffen. Alleen niets in de gebruiksaanwijzing te vinden hoe je de mesjes je uit de scheerkop haalt en zo apart kunt schoonmaken cq vervangen niets op YouTube te vinden.
Voordelen
Stil, glijdt zo over de huid, niet drukken
Nadelen
Summiere gebruiksaanwijzing
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 9000 S9031/12 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 9000 S9031/12 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren
Baard Loos
11/10/2021
Nederland
Philips-medewerker
Geverifieerde koper
Perfect scheerapparaat
[Employee of philipsglobal] Na vele jaren ervaring met Philips scheerapparaten heb ik wederom voor een Philips gekozen vanwege de goede resultaten en het gemak van nat scheren in combinatie met douchegel.
Voordelen
Scheert glad en zonder irritatie van de huid. Is erg stil. Ik gebruik het apparaat altijd nat met gewone douchegel. Het reinigen gaat gemakkelijk onder de kraan
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 9000 S9031/12 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 9000 S9031/12 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren