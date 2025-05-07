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Shaver series 9000 S9211/26 Wet and dry electric shaver
Niet meer leverbaar
Philips ondersteuning
S9211/26
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Wat betekenen symbolen op mijn Philips-scheerapparaat?
Kan ik de batterij van mijn Philips-scheerapparaat vervangen?
Welk soort schuim of gel kan ik gebruiken in combinatie met mijn Philips-scheerapparaat?
Kan ik mijn Philips-scheerapparaat na iedere scheerbeurt opladen?
Hoe krijg ik de beste resultaten met het Philips-scheerapparaat?
Shaver series 9000Onderkant scheerunit
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