Ik heb het apparaat nu 4 weken en het bevalt zeer goed. Batterij gaat ruim 3 weken mee alvorens op te laden, heeft geen problemen met het scheren van een baard die al 2 of 3 dagen staat (en ik heb zware baard groei). Het is net of het een 1 daags baardje is. Scheert heel fijn. Ik raad het apparaat aan