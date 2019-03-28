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Niet meer leverbaar
V-Track Precision PRO-mesjes
ContourDetect-hoofden met 8 richtingen
Turbo+ modus
SmartClick-precisietrimmer
Scheer perfect glad. De V-Track Precision PRO-mesjes brengen elk haartje voorzichtig in de beste positie bij stoppels van 3 dagen, zelfs plat liggende haren en haren met verschillende lengtes. Scheert 30% gladder met minder bewegingen, waardoor uw huid in perfecte conditie blijft.
72 zelfslijpende mesjes. 151.000 trims per minuut. Nul haartjes blijven staan, ongeacht de groeirichting.
Volg alle contouren van uw gezicht en hals met de ContourDetect-scheerhoofden met 8 draairichtingen. U scheert 20% meer haren af met elke beweging, met als resultaat een zeer gladde scheerbeurt.
5.0
van 5
2
Reviews & awards
100%
beveelt dit product aan
hamburgerwil
28/03/2019
Nederland
Fijn scheerapparaat
Ik heb het apparaat nu 4 weken en het bevalt zeer goed. Batterij gaat ruim 3 weken mee alvorens op te laden, heeft geen problemen met het scheren van een baard die al 2 of 3 dagen staat (en ik heb zware baard groei). Het is net of het een 1 daags baardje is. Scheert heel fijn. Ik raad het apparaat aan
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 5000 SW6710/15 Wet and dry electric shaver
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 5000 SW6710/15 Wet and dry electric shaver
Teseo73
08/07/2019
España
Excelente máquina.
Excelente, tanto en seco como con bálsamo. no la he probado aún en la ducha. Al recibirla sorprende favorablemente su pequeño tamaño, pensaba que sería más grande. Yo ya era usuario de afeitadora Philips y aún así, el primer afeitado no me resultó agradable; sensación que desapareció al tercer afeitado. Me decidí por este modelo buscando por el precio que estaba dispuesto a gastar, pero eché de menos una lista comparativa de modelos. Quizás hubiera pagado menos por otro modelo o más por alguna característica que me interesara. También echo de menos un base de carga que sí tenía mi anterior modelo. Sobre todo en este modelo "bonito", no solo serviría de carga sino también de exposición. Por no hablar de que en vertical ocupa menos espacio. También la he probado para mi abdomen y va fantástica. La duración de la batería es eterna.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 5000 SW6710/15 Wet and dry electric shaver
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 5000 SW6710/15 Wet and dry electric shaver
Scheert 30% gladder met minder bewegingen - in vergelijking met de Philips-voorganger
Scheert tot 20% meer haar af - in vergelijking met de Philips-voorganger
20% meer vermogen - in vergelijking met niet gebruiken van Turbo+-modus
Minder trekken bij stoppels van 3 dagen vergeleken met de Philips-voorganger