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  • Krachtig scheren met uiterst comfort en gladheid
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  • Krachtig scheren met uiterst comfort en gladheid
  • Krachtig scheren met uiterst comfort en gladheid
  • Krachtig scheren met uiterst comfort en gladheid
  • Krachtig scheren met uiterst comfort en gladheid
  • Krachtig scheren met uiterst comfort en gladheid
  • Krachtig scheren met uiterst comfort en gladheid
  • Krachtig scheren met uiterst comfort en gladheid
  • Krachtig scheren met uiterst comfort en gladheid
  • Krachtig scheren met uiterst comfort en gladheid
  • Krachtig scheren met uiterst comfort en gladheid
  • Krachtig scheren met uiterst comfort en gladheid
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Krachtig scheren met uiterst comfort en gladheid
  • Krachtig scheren met uiterst comfort en gladheid
  • Krachtig scheren met uiterst comfort en gladheid
  • Krachtig scheren met uiterst comfort en gladheid
  • Krachtig scheren met uiterst comfort en gladheid
  • Krachtig scheren met uiterst comfort en gladheid
  • Krachtig scheren met uiterst comfort en gladheid
  • Krachtig scheren met uiterst comfort en gladheid
  • Krachtig scheren met uiterst comfort en gladheid
  • Krachtig scheren met uiterst comfort en gladheid

Niet meer leverbaar

Star Wars special editionElektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren

SW6710/15

5
| (2) Reviews & awards | 100% beveelt dit product aan
Krachtig scheren met uiterst comfort en gladheid
Scheer lange haren razendsnel met V-track PRO. Onze V-Track PRO-mesjes verwijderen haar met minder trekken, zelfs bij stoppel van 3 dagen.*
Bekijk alle voordelen

Razendsnel scheren met V-track Pro!

Krachtig scheren met uiterst comfort en gladheid

  • V-Track Precision PRO-mesjes

  • ContourDetect-hoofden met 8 richtingen

  • Turbo+ modus

  • SmartClick-precisietrimmer

V-Track Precision PRO voor onze beste scheerbeurt voor stoppels van 3 dagen

V-Track Precision PRO voor onze beste scheerbeurt voor stoppels van 3 dagen

Scheer perfect glad. De V-Track Precision PRO-mesjes brengen elk haartje voorzichtig in de beste positie bij stoppels van 3 dagen, zelfs plat liggende haren en haren met verschillende lengtes. Scheert 30% gladder met minder bewegingen, waardoor uw huid in perfecte conditie blijft.

72 draaiende mesjes pakken en trimmen haar vanuit alle hoeken

72 draaiende mesjes pakken en trimmen haar vanuit alle hoeken

72 zelfslijpende mesjes. 151.000 trims per minuut. Nul haartjes blijven staan, ongeacht de groeirichting.

De scheerhoofden buigen in 8 verschillende richtingen voor een superieur resultaat

De scheerhoofden buigen in 8 verschillende richtingen voor een superieur resultaat

Volg alle contouren van uw gezicht en hals met de ContourDetect-scheerhoofden met 8 draairichtingen. U scheert 20% meer haren af met elke beweging, met als resultaat een zeer gladde scheerbeurt.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

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Reserveonderdelen of accessoires

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Onderdelen en accessoires

Recensies

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5.0

van 5

2

Reviews & awards

100%

beveelt dit product aan

4
3
2
1

28/03/2019

Nederland

Nederland

Fijn scheerapparaat

Ik heb het apparaat nu 4 weken en het bevalt zeer goed. Batterij gaat ruim 3 weken mee alvorens op te laden, heeft geen problemen met het scheren van een baard die al 2 of 3 dagen staat (en ik heb zware baard groei). Het is net of het een 1 daags baardje is. Scheert heel fijn. Ik raad het apparaat aan

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Shaver series 5000 SW6710/15 Wet and dry electric shaver

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Shaver series 5000 SW6710/15 Wet and dry electric shaver

08/07/2019

España

España

Excelente máquina.

Excelente, tanto en seco como con bálsamo. no la he probado aún en la ducha. Al recibirla sorprende favorablemente su pequeño tamaño, pensaba que sería más grande. Yo ya era usuario de afeitadora Philips y aún así, el primer afeitado no me resultó agradable; sensación que desapareció al tercer afeitado. Me decidí por este modelo buscando por el precio que estaba dispuesto a gastar, pero eché de menos una lista comparativa de modelos. Quizás hubiera pagado menos por otro modelo o más por alguna característica que me interesara. También echo de menos un base de carga que sí tenía mi anterior modelo. Sobre todo en este modelo "bonito", no solo serviría de carga sino también de exposición. Por no hablar de que en vertical ocupa menos espacio. También la he probado para mi abdomen y va fantástica. La duración de la batería es eterna.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Shaver series 5000 SW6710/15 Wet and dry electric shaver

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Shaver series 5000 SW6710/15 Wet and dry electric shaver

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Voorwaarden

  1. Scheert 30% gladder met minder bewegingen - in vergelijking met de Philips-voorganger

  2. Scheert tot 20% meer haar af - in vergelijking met de Philips-voorganger

  3. 20% meer vermogen - in vergelijking met niet gebruiken van Turbo+-modus

  4. Minder trekken bij stoppels van 3 dagen vergeleken met de Philips-voorganger