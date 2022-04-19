Betaal later met Klarna
Registreer en krijg €10,- korting
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Star Wars special edition Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren
Niet meer leverbaar
Philips ondersteuning
SW6710/15
Ga naar de winkel
Log in of maak een account
U hebt direct toegang tot handleidingen, ondersteuning op maat en meer. Het is bovendien gratis, snel en eenvoudig.
Gebruikershandleiding
Alles (10)
Wat betekenen symbolen op mijn Philips-scheerapparaat?
Kan ik de batterij van mijn Philips-scheerapparaat vervangen?
Welk soort schuim of gel kan ik gebruiken in combinatie met mijn Philips-scheerapparaat?
Kan ik mijn Philips-scheerapparaat na iedere scheerbeurt opladen?
Hoe krijg ik de beste resultaten met het Philips-scheerapparaat?
ShaverPrecisietrimmer
Beschermkap
Reinigingsspray voor scheerhoofden
SH91Vervangende scheerhoofden
Shaver Etui
Scheerhoofdhouder
Mijn Philips-scheerapparaat laadt niet op