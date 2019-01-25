Das Set war schon beim Auspacken eine Augenweite... In einer repräsentativen Box verpackt, lässt sich die Entnahme aller Bestandteile sehr schön zelebrieren. Hochwertige Haptik und saubere Verarbeitung aller Komponenten, das aufwendig gearbeitete Reise-Etui ist vielleicht, durch die Steppung, etwas Geschmackssache, erinnert eher an einen "Wickelbraten". Das Rasierergebnis ist ausgezeichnet, sehr schonend zur Haut, vibrationsarm und ruhig. Beeindruckend ist das Handling, durch die ungewöhnliche Form des Handteils ("Knauf", wie bei einem Rasierpinsel!), unglaublich, was das ausmacht... Die Gesichts-Reinigungsbürste pflegt schonend die Gesichtshaut, ein schönes Hautgefühl... Das Handteil ist sehr solide und massiv gearbeitet, etwas "verunsichern" tut der kleine, summende Motor, der mit nicht zu hoher Drehzahl vor sich hin summt... Er vermittelt irgendwie nicht zwingend eine langjährige Betriebsdauer, aber das kann natürlich (hoffentlich) täuschen... Tja, die Sonicare-Schallzahnbürste ist über jeden Zweifel erhaben, ausgezeichnetes Putzergebnis und wie der Rasierer, mit einem tollen Akku ausgestattet (Betriebsdauer: Irre!). Fazit: Ein phantastisches "Männer-Pflegeset", toller Haptik, ausgereift und tadellos verarbeitet, dazu noch eine Augenweite! Made in China braucht hier nicht abschrecken. Hinweis: Ich habe das Set weder von Philips kostenfrei überlassen bekommen, noch bin ich bei Philips in Lohn und Brot. Dies ist allein meine Meinung.