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Premium verzorgingsset voor mannen

S8880/68

4.9

| (14) Reviews & awards | 100% beveelt dit product aan

Premium persoonlijke verzorging

Maak kennis met de nieuwe Philips 'Premium-herenverzorgingsset' - de enige alles-in-één oplossing voor al uw behoeften op het gebied van persoonlijke verzorging: voor scheren en huid- en mondverzorging.

Bekijk alle voordelen

dankzij draadloos opladen

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  • IconiQ Special Edition-scheerapparaat

  • DiamondClean sonische tandenborstel

  • Draadloos opladen

Pad voor draadloos opladen

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Eén pad voor draadloos opladen om al uw Qi-apparaten op te laden, zoals uw Qi-smartphone.

Scheert 30% gladder met minder bewegingen

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De gepatenteerde V-track Precision-mesjes brengen elke haar voorzichtig in de beste positie, zelfs plat liggende haren en haren met verschillende lengtes. Scheert 30% gladder met minder bewegingen waardoor uw huid in perfecte conditie blijft.

Flexibele scheerhoofden draaien in 8 richtingen

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De nieuwe volledig flexibele scheerhoofden in acht richtingen zorgen voor een maximale aanpassing aan het gezicht en vereisen minder moeite bij iedere beweging. Door de onafhankelijke bewegingen worden 20% meer haren afgesneden voor een glad resultaat met minder bewegingen.

Technische specificaties

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4.9

van 5

14

Reviews & awards

100%

beveelt dit product aan

3
2
1

25/01/2019

Deutschland

Deutschland

Symbiose von Design & Funktion!

Das Set war schon beim Auspacken eine Augenweite... In einer repräsentativen Box verpackt, lässt sich die Entnahme aller Bestandteile sehr schön zelebrieren. Hochwertige Haptik und saubere Verarbeitung aller Komponenten, das aufwendig gearbeitete Reise-Etui ist vielleicht, durch die Steppung, etwas Geschmackssache, erinnert eher an einen "Wickelbraten". Das Rasierergebnis ist ausgezeichnet, sehr schonend zur Haut, vibrationsarm und ruhig. Beeindruckend ist das Handling, durch die ungewöhnliche Form des Handteils ("Knauf", wie bei einem Rasierpinsel!), unglaublich, was das ausmacht... Die Gesichts-Reinigungsbürste pflegt schonend die Gesichtshaut, ein schönes Hautgefühl... Das Handteil ist sehr solide und massiv gearbeitet, etwas "verunsichern" tut der kleine, summende Motor, der mit nicht zu hoher Drehzahl vor sich hin summt... Er vermittelt irgendwie nicht zwingend eine langjährige Betriebsdauer, aber das kann natürlich (hoffentlich) täuschen... Tja, die Sonicare-Schallzahnbürste ist über jeden Zweifel erhaben, ausgezeichnetes Putzergebnis und wie der Rasierer, mit einem tollen Akku ausgestattet (Betriebsdauer: Irre!). Fazit: Ein phantastisches "Männer-Pflegeset", toller Haptik, ausgereift und tadellos verarbeitet, dazu noch eine Augenweite! Made in China braucht hier nicht abschrecken. Hinweis: Ich habe das Set weder von Philips kostenfrei überlassen bekommen, noch bin ich bei Philips in Lohn und Brot. Dies ist allein meine Meinung.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor S8880/68 Premium-Pflegeset für Männer

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14/09/2017

Deutschland

Deutschland

super produkt

super Rasur Haar-trimmer klasse sehr gutes Handling

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Deze review is gemaakt voor S8880/68 Premium-Pflegeset für Männer

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13/05/2021

Italia

Italia

Rasoio top di gamma

Qualità dei dettagli, costa un po di più ma vale tutti i soldi spesi.

Voordelen

Super accessoriato

Nadelen

Nessuno

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor S8880/68 Premium kit per la cura maschile

Datum gebruik 2020-11-13

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Voorwaarden

  1. Controleer de compatibiliteit door het Qi-logo te zoeken (zoals links op onderstaande afbeelding) op ondersteunde apparaten. Het Qi-logo staat op het apparaat, de verpakking of de gebruikersaanwijzing. Apparaten met het Qi-logo zijn compatibel. Het oplaadpad werkt niet altijd 100% bij apparaten of accessoires zonder het Qi-logo.

  2. Er zijn externe leveranciers die Qi-gecertificeerde smartphonehoesjes verkopen. De apparaten met het Qi-logo zijn compatibel met het oplaadpad. Veel accessoires voor draadloos opladen hebben geen licentie en zijn niet getest. Deze apparaten hebben geen Qi-logo en zijn mogelijk niet compatibel met het oplaadpad.

  3. Mogelijk laadt het oplaadpad langzamer op dan een bekabelde oplader. Dat komt door de beperking van de gebundelde voedingsadapter.

  4. Scheert 30% gladder met minder bewegingen — vergeleken met SensoTouch

  5. SmartClick-reinigingsborstel - in vergelijking met handmatig reinigen in dezelfde omstandigheden, volgens de resultaten van het externe klinische onderzoek op 30 proefpersonen en binnen 3 uur na het reinigen

  6. Verwijdert tot wel 7 keer meer tandplak dan een handtandenborstel.