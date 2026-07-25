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  • Verwijdert tot 10x meer tandplak* voor een geweldig resultaat
  • Verwijdert tot 10x meer tandplak* voor een geweldig resultaat
  • Verwijdert tot 10x meer tandplak* voor een geweldig resultaat
  • Verwijdert tot 10x meer tandplak* voor een geweldig resultaat
  • Verwijdert tot 10x meer tandplak* voor een geweldig resultaat
  • Verwijdert tot 10x meer tandplak* voor een geweldig resultaat
  • Verwijdert tot 10x meer tandplak* voor een geweldig resultaat
  • Verwijdert tot 10x meer tandplak* voor een geweldig resultaat
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  • Verwijdert tot 10x meer tandplak* voor een geweldig resultaat
  • Verwijdert tot 10x meer tandplak* voor een geweldig resultaat
  • Verwijdert tot 10x meer tandplak* voor een geweldig resultaat
  • Verwijdert tot 10x meer tandplak* voor een geweldig resultaat
  • Verwijdert tot 10x meer tandplak* voor een geweldig resultaat
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  • Verwijdert tot 10x meer tandplak* voor een geweldig resultaat

Philips Sonicare C3 Premium Plaque Defence2x Witte sonische opzetborstels

HX9042/17

4.6
| (390) Reviews & awards | 94% beveelt dit product aan

Verkrijgbaar in

White
White
Zwart
Zwart
Verwijdert tot 10x meer tandplak* voor een geweldig resultaat
Een schone, stralende glimlach. Onze Premium Plaque Defence-opzetborstel vormt zich naar de contouren van uw tanden en tandvlees dankzij de zachte, flexibele zijkanten die 4x zoveel oppervlak bereiken dan een gewone opzetborstel** voor een comfortabele, grondige reiniging.
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Elke 3 maanden vervangen voor optimaal resultaat

Verwijdert tot 10x meer tandplak* voor een geweldig resultaat

  • Tot 10x meer tandplakverwijdering

  • Tot 100% wittere tanden

  • Medium zachte borstelharen

  • Compatibel met alle Sonicare tandenborstels met uitzondering van Philips One & Kids

Verwijdert tot wel 10x meer tandplak dan een handtandenborstel

Verwijdert tot wel 10x meer tandplak dan een handtandenborstel

Dankzij het flexibele design verwijdert deze opzetborstel tot 10x meer plak van moeilijk bereikbare plekken* voor een echt grondige reiniging langs de tandvleesrand en tussen de tanden.

Tot 4x meer contact met het oppervlak** voor een moeiteloze, grondige reiniging

Tot 4x meer contact met het oppervlak** voor een moeiteloze, grondige reiniging

U krijgt altijd een gepersonaliseerde reiniging als u poetst met onze adaptieve reinigingstechnologie. Zachte rubberen zijkanten zijn flexibel zodat Premium Plaque Defence zich kan aanpassen aan de vorm van uw tanden en tandvlees. Ze absorberen ook overmatige poetsdruk en zijn een aanvulling op onze sonische reinigingskracht. Borstelharen passen zich aan de vorm van uw tanden en tandvlees aan zodat u tot 4x meer contact maakt met de oppervlakken dan met een reguliere opzetborstel**. Voor een diepere reiniging op moeilijk bereikbare plekken.

Selecteert automatisch de optimale modus voor de allerbeste resultaten***

Selecteert automatisch de optimale modus voor de allerbeste resultaten***

Met onze BrushSync™-koppeling van poetsstanden* krijgt u altijd de best mogelijke reiniging. De Philips Sonicare C3 Premium Plaque Defence-opzetborstel werkt samen met uw Philips Sonicare-handvat**** met BrushSync™ waardoor automatisch de optimale poetsstand en het beste intensiteitsniveau voor uitzonderlijke reiniging wordt geselecteerd. U hoeft alleen te beginnen met poetsen.

Technische specificaties

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Recensies

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4.6

van 5

390

Reviews & awards

94%

beveelt dit product aan

25/07/2026

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

borstels poetsen prima

prima opzetberstels Goede prijs kwaliteitsverhouding

Deze review is gemaakt voor Premium Plaque Defence HX9044/87 Set van 4 opzetborstels

Date of Use 2026-07-13

Deze review is gemaakt voor Premium Plaque Defence HX9044/87 Set van 4 opzetborstels

Date of Use 2026-07-13

22/03/2025

Nederland

Nederland

Heerlijk schoon gevoel

Een aantal weken heb ik dit borstelkopje mogen testen en dat is goed bevallen. Ten opzichte van mijn eerdere ronde borstelkopje is heb ik nu meer het gevoel dat ik alles schoon poets omdat ik zachtjes mee kan bewegen met de borstel. Hierdoor komen de haartjes goed tussen mijn tanden. Doordat de haartjes aan de bovenkant iets langer zijn kan ik ook goed op de achtervlakken van mijn kiezen komen. Het kopje beweegt een beetje mee omdat het flexibel is en de trillingen van zijn aangenaam. Ik heb het gevoel dat met dit borstelkopje mijn tanden bruisend schoon worden en meer oppervlak meepakken dat mijn voorgaande borstels. Zeker een aanrader dus

Voordelen

komt door het ontwerp makkelijker bij de achtervlakken

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Premium Plaque Defence HX9042/88 Set van 2 opzetborstels

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Premium Plaque Defence HX9042/88 Set van 2 opzetborstels

21/03/2025

Nederland

Nederland

Perfecte opzetborstel!

Deze opzetborstels raad ik iedereen aan. Ik maakte gebruik van de borstel die standaard werd geleverd met mijn Sonicare, nadat deze was versleten heb ik deze opzetborstels geprobeerd, en kan niet anders zeggen dan dat deze veel beter schoonmaken. De borstels zijn wat stugger en maken daarom beter schoon. Ik zou ze aan iedereen aanraden die op zoek is naar nieuwe opzetborstels voor de Sonicare!

Voordelen

Mooi design, robuuste kwaliteit

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Premium Plaque Defence HX9042/88 Set van 2 opzetborstels

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Premium Plaque Defence HX9042/88 Set van 2 opzetborstels

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Voorwaarden

  1. Verwijdert tot wel 7 keer meer tandplak dan een handtandenborstel

  2. vergeleken met een DiamondClean-opzetborstel

  3. BrushSync™-koppeling van poetsstanden is alleen compatibel met Philips Sonicare-tandenborstels met BrushSync™