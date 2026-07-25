Na een paar weken poetsen met deze opzetborstel kan ik niet anders zeggen dan dat ik zeer tevreden ben! In het begin was het even wennen, de borstel voelde in het begin even anders & groter dan de ‘gewone’ opzetborstel welke ik gebruikte. Over de gewone opzetborstel was ik al zeer tevreden! Maar het kan dus nog beter! Ik zou de hardheid van de borstel omschrijven als medium, heel fijn! Na het poetsen voelt mijn gebit echt super glad en schoon aan, alsof ik net een bezoek heb gebracht aan de mondhygiëniste! Ik zou deze opzetborstels dan ook zeker opnieuw kopen wanneer mijn huidige borstels op zijn. Wat ook echt heel handig is, zijn de borstelharen welke van kleur veranderen waaraan je dus kan zien wanneer het tijd is om je borstel te vervangen! Ik zou dit product dan ook zeer zeker aanraden aan iedereen voor wie zijn/haar mondgezondheid belangrijk is, en graag een schoon en verzorgd gebit wil hebben.