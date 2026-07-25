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HX992W
HX9917/88
HX992B
HX9917/89
HX992S
HX9917/90
HX680A
HX6807/35
HX9392/40
HX6481/60
HX991R
HX9914/61
HX991W
HX9914/62
HX991B
HX9914/63
HX991W
HX9911/27
Tot 10x meer tandplakverwijdering
Tot 100% wittere tanden
Medium zachte borstelharen
Compatibel met alle Sonicare tandenborstels met uitzondering van Philips One & Kids
Dankzij het flexibele design verwijdert deze opzetborstel tot 10x meer plak van moeilijk bereikbare plekken* voor een echt grondige reiniging langs de tandvleesrand en tussen de tanden.
U krijgt altijd een gepersonaliseerde reiniging als u poetst met onze adaptieve reinigingstechnologie. Zachte rubberen zijkanten zijn flexibel zodat Premium Plaque Defence zich kan aanpassen aan de vorm van uw tanden en tandvlees. Ze absorberen ook overmatige poetsdruk en zijn een aanvulling op onze sonische reinigingskracht. Borstelharen passen zich aan de vorm van uw tanden en tandvlees aan zodat u tot 4x meer contact maakt met de oppervlakken dan met een reguliere opzetborstel**. Voor een diepere reiniging op moeilijk bereikbare plekken.
Met onze BrushSync™-koppeling van poetsstanden* krijgt u altijd de best mogelijke reiniging. De Philips Sonicare C3 Premium Plaque Defence-opzetborstel werkt samen met uw Philips Sonicare-handvat**** met BrushSync™ waardoor automatisch de optimale poetsstand en het beste intensiteitsniveau voor uitzonderlijke reiniging wordt geselecteerd. U hoeft alleen te beginnen met poetsen.
4.6
van 5
390
Reviews & awards
94%
beveelt dit product aan
W.C.
25/07/2026
Nederland
Geverifieerde koper
borstels poetsen prima
prima opzetberstels Goede prijs kwaliteitsverhouding
Deze review is gemaakt voor Premium Plaque Defence HX9044/87 Set van 4 opzetborstels
Date of Use 2026-07-13
Deze review is gemaakt voor Premium Plaque Defence HX9044/87 Set van 4 opzetborstels
Date of Use 2026-07-13
1amBrie
22/03/2025
Nederland
Onderdeel van promotie
Heerlijk schoon gevoel
Een aantal weken heb ik dit borstelkopje mogen testen en dat is goed bevallen. Ten opzichte van mijn eerdere ronde borstelkopje is heb ik nu meer het gevoel dat ik alles schoon poets omdat ik zachtjes mee kan bewegen met de borstel. Hierdoor komen de haartjes goed tussen mijn tanden. Doordat de haartjes aan de bovenkant iets langer zijn kan ik ook goed op de achtervlakken van mijn kiezen komen. Het kopje beweegt een beetje mee omdat het flexibel is en de trillingen van zijn aangenaam. Ik heb het gevoel dat met dit borstelkopje mijn tanden bruisend schoon worden en meer oppervlak meepakken dat mijn voorgaande borstels. Zeker een aanrader dus
Voordelen
komt door het ontwerp makkelijker bij de achtervlakken
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Premium Plaque Defence HX9042/88 Set van 2 opzetborstels
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Premium Plaque Defence HX9042/88 Set van 2 opzetborstels
Hamersma
21/03/2025
Nederland
Onderdeel van promotie
Perfecte opzetborstel!
Deze opzetborstels raad ik iedereen aan. Ik maakte gebruik van de borstel die standaard werd geleverd met mijn Sonicare, nadat deze was versleten heb ik deze opzetborstels geprobeerd, en kan niet anders zeggen dan dat deze veel beter schoonmaken. De borstels zijn wat stugger en maken daarom beter schoon. Ik zou ze aan iedereen aanraden die op zoek is naar nieuwe opzetborstels voor de Sonicare!
Voordelen
Mooi design, robuuste kwaliteit
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Premium Plaque Defence HX9042/88 Set van 2 opzetborstels
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Premium Plaque Defence HX9042/88 Set van 2 opzetborstels
Verwijdert tot wel 7 keer meer tandplak dan een handtandenborstel
vergeleken met een DiamondClean-opzetborstel
BrushSync™-koppeling van poetsstanden is alleen compatibel met Philips Sonicare-tandenborstels met BrushSync™