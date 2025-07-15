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NIEUW Next Generation DiamondClean
Complete verzorging is nu 100% zichtbaar
HX9917/88
HX992W
Bespaar 20%
Tot 20x meer tandplakverwijdering
Tot wel 7x gezonder tandvlees
4 poetsstanden, 3 sterktes + vibrerende lichtgevende druksensor
Oplaadreisetui met USB + Oplaadglas
Persoonlijke begeleiding via de Philips Sonicare-app
Iedereen poetst anders en daarom staan de borstelharen van deze opzetborstel in verschillende richtingen. Zo verwijdert u tandplak, ongeacht uw poetstechniek. Onze A3 All-in-One opzetborstel reinigt het grondigst en verwijdert tot wel 20x meer tandplak. Bovendien is uw tandvlees 15x gezonder in zes weken en verwijdert u hiermee in nog geen twee dagen tot wel 100% meer verkleuringen dan met een handtandenborstel.
Philips Sonicare-tandenborstels reinigen uw tanden en tandvlees zacht en effectief met tot wel 62.000 borstelbewegingen per minuut. Sonicare Fluid Action ondersteunt de borstelharen door vloeistof diep tussen de tanden en langs de tandvleesrand te spuiten.
Deze elektrische Sonicare-tandenborstel heeft aan de onderkant een lichtring die aangeeft wanneer u te veel druk uitoefent. Gebruik minder druk wanneer de ring gaat branden om uw tandvlees te beschermen.
4.4
van 5
433
Reviews & awards
87%
beveelt dit product aan
bangbangOlivier
15/07/2025
Nederland
Geverifieerde koper
9400
Dit is een geavanceerdere versie dan de 9000, met een extra schrobsensor en een locatiesensor. Als je poetstechniek al goed is of als je veel ervaring hebt, is de 9000 een uitstekende keuze. Anders is de 9400 aan te raden. Over het algemeen ben ik zeer tevreden over dit model. Het heeft vier poetsstanden met drie intensiteitsniveaus, met (4x3=)12 combinaties die aan de meeste van je behoeften kunnen voldoen. In tegenstelling tot de Prestige 9900 hoef je niet te wisselen tussen poetsstanden via de mobiele app, wat een pluspunt is.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DiamondClean Smart 9400 HX9917/88 Elektrische sonische tandenborstel met app - Wit
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DiamondClean Smart 9400 HX9917/88 Elektrische sonische tandenborstel met app - Wit
Ikroon
15/05/2025
Nederland
Geverifieerde koper
De beste tandenborstel
Ik heb altijd gepoetst met een Philips tandenborstel en ik ben nog steeds heel tevreden. Ook de service binnen de garantieperiode is uitstekend. Een betere tandenborstel is er niet
Deze review is gemaakt voor DiamondClean Smart 9400 HX9917/89 Elektrische sonische tandenborstel met app - Zwart
Deze review is gemaakt voor DiamondClean Smart 9400 HX9917/89 Elektrische sonische tandenborstel met app - Zwart
Codime
10/07/2024
Nederland
Geverifieerde koper
Ideale tandenborstel
Deze tandenborstel is niet alleen mooi maar heeft ook enorm veel verschillende standen. Mijn gebit is en voelt heerlijk schoon en het bijgeleverde oplaadglas vind ik ook erg handig.
Voordelen
Gebruiksgemak en de vele standen.
Nadelen
Geen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DiamondClean Smart 9400 HX9917/89 Elektrische sonische tandenborstel met app - Zwart
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DiamondClean Smart 9400 HX9917/89 Elektrische sonische tandenborstel met app - Zwart
Gebaseerd op een onderzoek van ruim 2600 tandheelkundigen (tandartsen en mondhygiënisten) dat in 2023-2024 is uitgevoerd in de Verenigde Staten, Canada, China, Frankrijk, Duitsland, Italië, Japan, Zuid-Korea, Nederland, Zwitserland, Spanje, Zweden en het Verenigd Koninkrijk.
in vergelijking met een handtandenborstel.
in 6 weken, t.o.v. een handtandenborstel.
in nog geen 2 dagen, t.o.v. een handtandenborstel.