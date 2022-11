Eenvoudig en stijlvol opladen - thuis en onderweg

U kunt twee weken lang poetsen zonder dat u de tandenborstel hoeft op te laden. Als de accu echter leeg raakt wanneer u onderweg bent, kunt u het luxe USB-reisetui als oplader gebruiken. Plaats uw tandenborstel in de houder en sluit deze aan op uw laptop of een stopcontact. Thuis kunt u de tandenborstel gewoon opladen in het oplaadglas dat een stijlvolle aanwinst voor uw badkamer is en dat u ook kunt gebruiken om uw mond te spoelen na het tandenpoetsen.