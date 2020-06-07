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NIEUW Next Generation DiamondClean

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  • Grondigere reiniging, gezonder tandvlees en wittere tanden
  • Grondigere reiniging, gezonder tandvlees en wittere tanden
  • Grondigere reiniging, gezonder tandvlees en wittere tanden
  • Grondigere reiniging, gezonder tandvlees en wittere tanden
  • Grondigere reiniging, gezonder tandvlees en wittere tanden
  • Grondigere reiniging, gezonder tandvlees en wittere tanden
  • Grondigere reiniging, gezonder tandvlees en wittere tanden
  • Grondigere reiniging, gezonder tandvlees en wittere tanden

Philips SonicareMix-pack met verschillende Premium-opzetborstels

HX9073/33

4.8
| (33) Reviews & awards | 97% beveelt dit product aan

Verkrijgbaar in

Wit
Wit
Black
Black
Zwart
Zwart
Zwart
Zwart
White
White
White
White
White
White
Wit
Wit
Zwart
Zwart
Grondigere reiniging, gezonder tandvlees en wittere tanden
De Premium Plaque Defense-opzetborstel verwijdert tot wel 10x meer tandplak* voor een geweldig resultaat. De Premium Gum Care-opzetborstel zorgt voor tot 7x gezonder tandvlees in slechts 2 weken*** en Premium White verwijdert tot wel 100% meer verkleuringen in 3 dagen*
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Voor de complete verzorging van uw tanden en tandvlees

Grondigere reiniging, gezonder tandvlees en wittere tanden

  • 3 stuks

  • Standaardformaat

  • Opklikbaar

  • Smart-koppeling van poetsstanden

Verwijdert tot wel 10x meer tandplak dan een handtandenborstel

Verwijdert tot wel 10x meer tandplak dan een handtandenborstel

Dankzij het flexibele design verwijdert deze opzetborstel tot 10x meer plak van moeilijk bereikbare plekken* voor een echt grondige reiniging langs de tandvleesrand en tussen de tanden.

Tot 7x gezonder tandvlees* in slechts 2 weken***

Tot 7x gezonder tandvlees* in slechts 2 weken***

Met de Philips Sonicare Premium Gum Care-opzetborstel is zelfs de grondigste reiniging zacht. Terwijl uw tandenborstel langs het tandvlees poetst, absorberen de flexibele zijkanten en borstelharen van de Premium Gum Care eventuele overmatige druk zodat uw tandvlees wordt beschermd, zelfs als u te hard poetst. De borstelharen verwijderen plak en bacterieën bij de tandvleesrand zodat uw tandvlees gezonder wordt. Dankzij het gebogen design van de opzetborstel maken de borstelharen maximaal contact.

Verwijdert tot wel 100% meer oppervlaktevlekken in slechts 3 dagen*

Verwijdert tot wel 100% meer oppervlaktevlekken in slechts 3 dagen*

Dicht op elkaar geplaatste borstelharen in het midden van de Philips Sonicare Premium White-opzetborstel verwijderen op efficiënte wijze tandplak en oppervlaktevlekken die ontstaan door eten en drinken. Dankzij de flexibele zijkanten volgen de borstelharen de unieke vorm van uw tanden en tandvlees, voor een diepe reiniging en een stralendere lach in slechts 3 dagen.

Technische specificaties

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Recensies

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4.8

van 5

33

Reviews & awards

97%

beveelt dit product aan

3
2

07/06/2020

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Heel fijn

Naar jaren een nieuwe andere borstels zijn deze geweldig

Voordelen

De grote

Nadelen

Geen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HX9073/33 Mix-pack met verschillende Premium-opzetborstels

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HX9073/33 Mix-pack met verschillende Premium-opzetborstels

04/12/2019

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Superieure electrische tandenborstel !!

Al in het verleden eens een E borstel gehad: deze borstel is we even andere koek, wat een volmaakt technisch hoogstandje van Phillips, hier kan geen gewone borstel tegen op, ik wil niets anders meer

Voordelen

Hoge accuzuur, supersnel en degelijk poetsen ( heel nader gevoel dan de vroegere E- borstels)

Nadelen

Wat prijzige borstels maar dit vertaalt zich in kwaliteit

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HX9073/07 Mix-pack met verschillende Premium-opzetborstels

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HX9073/07 Mix-pack met verschillende Premium-opzetborstels

04/06/2021

Deutschland

Deutschland

Unkompliziert

Die Bürsten sind sehr gut. Durch die Färbung der äusseren Bürstchen sehe ich ganz einfach wann die Bürste ersetzt werden will.

Voordelen

gute Reinigung, dadurch dass die äußeren Bürstchen die Farbe ändern, eekennt der Benutzer wann ausgetauscht werden soll

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HX9076/07 Standard-Zahnbürste, Vielfaltspack

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HX9076/07 Standard-Zahnbürste, Vielfaltspack

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  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Vroege toegang tot exclusieve aanbiedingen en meer!
  • Hoor als eerste alles over nieuwe producten en kortingen
Voorwaarden

  1. Verwijdert tot wel 7 keer meer tandplak dan een handtandenborstel

  2. vergeleken met een DiamondClean-opzetborstel

  3. in de Gum Health-poetsstand vergeleken met een handtandenborstel; gemeten door GBI

  4. BrushSync™-koppeling van poetsstanden is alleen compatibel met Philips Sonicare-tandenborstels met BrushSync™