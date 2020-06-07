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NIEUW Next Generation DiamondClean
Complete verzorging is nu 100% zichtbaar
HX9918/89
HX992W
HX9917/88
HX992B
HX9917/89
HX992S
HX9917/90
HX680A
HX6807/35
HX6481/60
HX642A
HX6481/50
HX6856/29
HX680P
HX6803/64
HX684B
HX6850/64
3 stuks
Standaardformaat
Opklikbaar
Smart-koppeling van poetsstanden
Dankzij het flexibele design verwijdert deze opzetborstel tot 10x meer plak van moeilijk bereikbare plekken* voor een echt grondige reiniging langs de tandvleesrand en tussen de tanden.
Met de Philips Sonicare Premium Gum Care-opzetborstel is zelfs de grondigste reiniging zacht. Terwijl uw tandenborstel langs het tandvlees poetst, absorberen de flexibele zijkanten en borstelharen van de Premium Gum Care eventuele overmatige druk zodat uw tandvlees wordt beschermd, zelfs als u te hard poetst. De borstelharen verwijderen plak en bacterieën bij de tandvleesrand zodat uw tandvlees gezonder wordt. Dankzij het gebogen design van de opzetborstel maken de borstelharen maximaal contact.
Dicht op elkaar geplaatste borstelharen in het midden van de Philips Sonicare Premium White-opzetborstel verwijderen op efficiënte wijze tandplak en oppervlaktevlekken die ontstaan door eten en drinken. Dankzij de flexibele zijkanten volgen de borstelharen de unieke vorm van uw tanden en tandvlees, voor een diepe reiniging en een stralendere lach in slechts 3 dagen.
4.8
van 5
33
Reviews & awards
97%
beveelt dit product aan
Ratje
07/06/2020
Nederland
Geverifieerde koper
Heel fijn
Naar jaren een nieuwe andere borstels zijn deze geweldig
Voordelen
De grote
Nadelen
Geen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HX9073/33 Mix-pack met verschillende Premium-opzetborstels
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HX9073/33 Mix-pack met verschillende Premium-opzetborstels
Hans Janssen shake
04/12/2019
Nederland
Geverifieerde koper
Superieure electrische tandenborstel !!
Al in het verleden eens een E borstel gehad: deze borstel is we even andere koek, wat een volmaakt technisch hoogstandje van Phillips, hier kan geen gewone borstel tegen op, ik wil niets anders meer
Voordelen
Hoge accuzuur, supersnel en degelijk poetsen ( heel nader gevoel dan de vroegere E- borstels)
Nadelen
Wat prijzige borstels maar dit vertaalt zich in kwaliteit
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HX9073/07 Mix-pack met verschillende Premium-opzetborstels
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HX9073/07 Mix-pack met verschillende Premium-opzetborstels
Berggöttin
04/06/2021
Deutschland
Unkompliziert
Die Bürsten sind sehr gut. Durch die Färbung der äusseren Bürstchen sehe ich ganz einfach wann die Bürste ersetzt werden will.
Voordelen
gute Reinigung, dadurch dass die äußeren Bürstchen die Farbe ändern, eekennt der Benutzer wann ausgetauscht werden soll
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HX9076/07 Standard-Zahnbürste, Vielfaltspack
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HX9076/07 Standard-Zahnbürste, Vielfaltspack
Verwijdert tot wel 7 keer meer tandplak dan een handtandenborstel
vergeleken met een DiamondClean-opzetborstel
in de Gum Health-poetsstand vergeleken met een handtandenborstel; gemeten door GBI
BrushSync™-koppeling van poetsstanden is alleen compatibel met Philips Sonicare-tandenborstels met BrushSync™