Ik gebruik dit draadloos scheerapparaat al een maand en kan zeggen dat het echt goed is. Ik gebruik het ongeveer 3 keer per week om mijn gezicht schoon te scheren. De machine zelf oogt en voelt heel modern, ook het feit dat als je een Star Wars-fan bent, je deze machine geweldig zult vinden. De batterij gaat erg lang mee met een oplaadbeurt van 30 minuten en de machine wordt geleverd met een mooie draagbare harde beschermhoes die u kunt opbergen tijdens uw reis. Het is ook gemakkelijk schoon te maken en je kunt het onder de douche gebruiken als je wilt. Ik zou dit scheerapparaat aanbevelen voor iedereen die op zoek is naar een nieuw scheerapparaat en bereid is iets meer te betalen dan gewoonlijk voor een betere kwaliteit.