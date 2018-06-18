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V-Track Precision PRO-mesjes
Flex-scheerhoofden, 5 draairichtingen
SkinGlide-ringen
SmartClick-precisietrimmer
Scheer perfect glad. De V-Track Precision PRO-mesjes brengen elk haartje voorzichtig in de beste positie bij stoppels van 3 dagen, zelfs plat liggende haren en haren met verschillende lengtes. Scheert 30% gladder met minder bewegingen, waardoor uw huid in perfecte conditie blijft.
72 zelfslijpende mesjes. 151.000 trims per minuut. Nul haartjes blijven staan, ongeacht de groeirichting.
Geniet van een comfortabele scheerbeurt met de SkinGlide-ringen met anti-wrijvingscoating die zijn voorzien van microbolletjes. Duizenden piepkleine glasachtige bolletjes verminderen de wrijving en weerstand tussen het scheerapparaat en de huid. Hierdoor glijdt het scheerapparaat soepel en gemakkelijk over de huid en helpt het huidirritatie te voorkomen.
Prijzen
4.2
van 5
35
Reviews & awards
85%
beveelt dit product aan
Stefan48
18/06/2018
Nederland
Geweldige Scheerervaring !!!! Ongelogen ,echt fantastisch
Ben 48 jaar ,zware baard en gevoelige huid . Ben altijd Braun type geweest. Zag bij Bol.com echter de Limited Star Wars editie van de Philips 7000, en dacht ,die ziet er mooi en cool uit. Eenmaal binnen ,was hij snel opgeladen ,dus scheren (baard van 3 dagen). Was met ongeveer 4 a 5 minuten gewoon klaar. Zelfs op de lastige plekken ( onder de kin en kaak ,bovenlip ,wangen en mondhoeken , in een keer glad. Trekt niet ,je voelt hem niet ,hoort hem bijna niet,en toch super glad.Dan heb ik nog niet eens nat geschoren. Mijn laatste machine was de stervens dure Braun series7 ,en die komt niet eens in de buurt van deze Philips. makkelijk schoon maken ook. heb wel zo'n schoonmaak spray gekocht. Ongelogen , een geweldig scheerapparaat!Nooit meer wat anders!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 7000 SW7700/67 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 7000 SW7700/67 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren
vosa001
10/12/2017
Nederland
Onderdeel van promotie
Zeer geschikt voor gevoelige huid
Eerste indruk van dit scheerapparaat , netjes in een leuke doos van het thema star wars , gaf gelijk een goed eindruk. Een perfect scheerapparaat voor mensen met een gevoelige huid. Hij scheert je huid behoorlijk glad en er ontstaat geen irritatie. Scheerapparaat ligt goed in de hand en voelt niet zwaar aan waardoor het scheren een stuk makkelijker word. De bijgeleverde trimmer is ideaal voor je bakkebaarden bij te werken, wel jammer dat er geen schoonmaaksetje bij zit. Als je het de scheerkop uit elkaar haalt is hij makkelijk te reinigen onder de kraan.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 7000 SW7700/67 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 7000 SW7700/67 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren
Samii91
08/12/2017
Nederland
Onderdeel van promotie
Scheerapparaat dat functioneert en er geweldig uitziet
Ik gebruik dit draadloos scheerapparaat al een maand en kan zeggen dat het echt goed is. Ik gebruik het ongeveer 3 keer per week om mijn gezicht schoon te scheren. De machine zelf oogt en voelt heel modern, ook het feit dat als je een Star Wars-fan bent, je deze machine geweldig zult vinden. De batterij gaat erg lang mee met een oplaadbeurt van 30 minuten en de machine wordt geleverd met een mooie draagbare harde beschermhoes die u kunt opbergen tijdens uw reis. Het is ook gemakkelijk schoon te maken en je kunt het onder de douche gebruiken als je wilt. Ik zou dit scheerapparaat aanbevelen voor iedereen die op zoek is naar een nieuw scheerapparaat en bereid is iets meer te betalen dan gewoonlijk voor een betere kwaliteit.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 7000 SW7700/67 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 7000 SW7700/67 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren
Bron: Euromonitor International Limited, verkoopvolume, per definitie van categorie lichaamsscheerapparaten, data 2024, onderzoek uitgevoerd in oktober 2024.
Scheert 30% gladder met minder bewegingen - in vergelijking met de Philips-voorganger