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  • Beschermende scheerbeurt, minimale huidirritatie
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  • Beschermende scheerbeurt, minimale huidirritatie
  • Beschermende scheerbeurt, minimale huidirritatie
  • Beschermende scheerbeurt, minimale huidirritatie
  • Beschermende scheerbeurt, minimale huidirritatie
  • Beschermende scheerbeurt, minimale huidirritatie
  • Beschermende scheerbeurt, minimale huidirritatie
  • Beschermende scheerbeurt, minimale huidirritatie
  • Beschermende scheerbeurt, minimale huidirritatie
  • Beschermende scheerbeurt, minimale huidirritatie
  • Beschermende scheerbeurt, minimale huidirritatie
  • Beschermende scheerbeurt, minimale huidirritatie
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Beschermende scheerbeurt, minimale huidirritatie
  • Beschermende scheerbeurt, minimale huidirritatie
  • Beschermende scheerbeurt, minimale huidirritatie
  • Beschermende scheerbeurt, minimale huidirritatie
  • Beschermende scheerbeurt, minimale huidirritatie
  • Beschermende scheerbeurt, minimale huidirritatie
  • Beschermende scheerbeurt, minimale huidirritatie
  • Beschermende scheerbeurt, minimale huidirritatie
  • Beschermende scheerbeurt, minimale huidirritatie
  • Beschermende scheerbeurt, minimale huidirritatie

Shaver series 7000Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren

SW7700/67

4.2
| (35) Reviews & awards | 85% beveelt dit product aan

3 Prijzen

Beschermende scheerbeurt, minimale huidirritatie
Gebruik de kracht van V-Track PRO om ook langer haar de baas te zijn. De 72 zelfslijpende V-vormige mesjes van onze V-Track PRO trekken minder aan haartjes als u scheert, zelfs bij stoppels van 3 dagen.
Bekijk alle voordelen
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Het Nr 1 merk ter wereld voor elektrisch scheren1

Ervaar de kracht van V-Track Pro!

Beschermende scheerbeurt, minimale huidirritatie

  • V-Track Precision PRO-mesjes

  • Flex-scheerhoofden, 5 draairichtingen

  • SkinGlide-ringen

  • SmartClick-precisietrimmer

V-Track Precision PRO voor onze beste scheerbeurt voor stoppels van 3 dagen

V-Track Precision PRO voor onze beste scheerbeurt voor stoppels van 3 dagen

Scheer perfect glad. De V-Track Precision PRO-mesjes brengen elk haartje voorzichtig in de beste positie bij stoppels van 3 dagen, zelfs plat liggende haren en haren met verschillende lengtes. Scheert 30% gladder met minder bewegingen, waardoor uw huid in perfecte conditie blijft.

72 draaiende mesjes pakken en trimmen haar vanuit alle hoeken

72 draaiende mesjes pakken en trimmen haar vanuit alle hoeken

72 zelfslijpende mesjes. 151.000 trims per minuut. Nul haartjes blijven staan, ongeacht de groeirichting.

SkinGlide-ringen met coating die wrijving vermindert voor soepel glijden

SkinGlide-ringen met coating die wrijving vermindert voor soepel glijden

Geniet van een comfortabele scheerbeurt met de SkinGlide-ringen met anti-wrijvingscoating die zijn voorzien van microbolletjes. Duizenden piepkleine glasachtige bolletjes verminderen de wrijving en weerstand tussen het scheerapparaat en de huid. Hierdoor glijdt het scheerapparaat soepel en gemakkelijk over de huid en helpt het huidirritatie te voorkomen.

Technische specificaties

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Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Reserveonderdelen of accessoires

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Onderdelen en accessoires

Prijzen

  • Award image AWARD-3620673
  • Award image AWARD-3620462
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Recensies

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4.2

van 5

35

Reviews & awards

85%

beveelt dit product aan

2

18/06/2018

Nederland

Nederland

Geweldige Scheerervaring !!!! Ongelogen ,echt fantastisch

Ben 48 jaar ,zware baard en gevoelige huid . Ben altijd Braun type geweest. Zag bij Bol.com echter de Limited Star Wars editie van de Philips 7000, en dacht ,die ziet er mooi en cool uit. Eenmaal binnen ,was hij snel opgeladen ,dus scheren (baard van 3 dagen). Was met ongeveer 4 a 5 minuten gewoon klaar. Zelfs op de lastige plekken ( onder de kin en kaak ,bovenlip ,wangen en mondhoeken , in een keer glad. Trekt niet ,je voelt hem niet ,hoort hem bijna niet,en toch super glad.Dan heb ik nog niet eens nat geschoren. Mijn laatste machine was de stervens dure Braun series7 ,en die komt niet eens in de buurt van deze Philips. makkelijk schoon maken ook. heb wel zo'n schoonmaak spray gekocht. Ongelogen , een geweldig scheerapparaat!Nooit meer wat anders!

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Shaver series 7000 SW7700/67 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Shaver series 7000 SW7700/67 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren

10/12/2017

Nederland

Nederland

Zeer geschikt voor gevoelige huid

Eerste indruk van dit scheerapparaat , netjes in een leuke doos van het thema star wars , gaf gelijk een goed eindruk. Een perfect scheerapparaat voor mensen met een gevoelige huid. Hij scheert je huid behoorlijk glad en er ontstaat geen irritatie. Scheerapparaat ligt goed in de hand en voelt niet zwaar aan waardoor het scheren een stuk makkelijker word. De bijgeleverde trimmer is ideaal voor je bakkebaarden bij te werken, wel jammer dat er geen schoonmaaksetje bij zit. Als je het de scheerkop uit elkaar haalt is hij makkelijk te reinigen onder de kraan.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Shaver series 7000 SW7700/67 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Shaver series 7000 SW7700/67 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren

08/12/2017

Nederland

Nederland

Scheerapparaat dat functioneert en er geweldig uitziet

Ik gebruik dit draadloos scheerapparaat al een maand en kan zeggen dat het echt goed is. Ik gebruik het ongeveer 3 keer per week om mijn gezicht schoon te scheren. De machine zelf oogt en voelt heel modern, ook het feit dat als je een Star Wars-fan bent, je deze machine geweldig zult vinden. De batterij gaat erg lang mee met een oplaadbeurt van 30 minuten en de machine wordt geleverd met een mooie draagbare harde beschermhoes die u kunt opbergen tijdens uw reis. Het is ook gemakkelijk schoon te maken en je kunt het onder de douche gebruiken als je wilt. Ik zou dit scheerapparaat aanbevelen voor iedereen die op zoek is naar een nieuw scheerapparaat en bereid is iets meer te betalen dan gewoonlijk voor een betere kwaliteit.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Shaver series 7000 SW7700/67 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Shaver series 7000 SW7700/67 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren

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Voorwaarden

  1. Bron: Euromonitor International Limited, verkoopvolume, per definitie van categorie lichaamsscheerapparaten, data 2024, onderzoek uitgevoerd in oktober 2024. 

  1. Scheert 30% gladder met minder bewegingen - in vergelijking met de Philips-voorganger