ProductenPhilips ondersteuning

Betaal later met Klarna

Registreer en krijg €10,- korting

Gratis verzending vanaf €40,-

30 dagen retourgarantie

Alle series

  • Perfect scheerresultaat, uiterst comfortabel en glad
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Perfect scheerresultaat, uiterst comfortabel en glad
  • Perfect scheerresultaat, uiterst comfortabel en glad
  • Perfect scheerresultaat, uiterst comfortabel en glad
  • Perfect scheerresultaat, uiterst comfortabel en glad
  • Perfect scheerresultaat, uiterst comfortabel en glad
  • Perfect scheerresultaat, uiterst comfortabel en glad
  • Perfect scheerresultaat, uiterst comfortabel en glad
  • Perfect scheerresultaat, uiterst comfortabel en glad
  • Perfect scheerresultaat, uiterst comfortabel en glad
  • Perfect scheerresultaat, uiterst comfortabel en glad
  • Perfect scheerresultaat, uiterst comfortabel en glad
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Perfect scheerresultaat, uiterst comfortabel en glad
  • Perfect scheerresultaat, uiterst comfortabel en glad
  • Perfect scheerresultaat, uiterst comfortabel en glad
  • Perfect scheerresultaat, uiterst comfortabel en glad
  • Perfect scheerresultaat, uiterst comfortabel en glad
  • Perfect scheerresultaat, uiterst comfortabel en glad
  • Perfect scheerresultaat, uiterst comfortabel en glad
  • Perfect scheerresultaat, uiterst comfortabel en glad
  • Perfect scheerresultaat, uiterst comfortabel en glad
  • Perfect scheerresultaat, uiterst comfortabel en glad

Shaver series 9000Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren

SW9700/67

4.4
| (2091) Reviews & awards | 88% beveelt dit product aan

3 Prijzen

Perfect scheerresultaat, uiterst comfortabel en glad
Gebruik de kracht van V-Track PRO om ook langer haar de baas te zijn. De 72 zelfslijpende V-vormige mesjes van onze V-Track PRO trekken minder aan haartjes als u scheert, zelfs bij stoppels van 3 dagen.
Bekijk alle voordelen
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

Het Nr 1 merk ter wereld voor elektrisch scheren1

Ervaar de kracht van V-Track Pro!

Perfect scheerresultaat, uiterst comfortabel en glad

  • V-Track Precision PRO-mesjes

  • ContourDetect-hoofden met 8 richtingen

  • Persoonlijke comfort-instellingen

  • SmartClick-precisietrimmer

V-Track Precision PRO voor onze beste scheerbeurt voor stoppels van 3 dagen

V-Track Precision PRO voor onze beste scheerbeurt voor stoppels van 3 dagen

Scheer perfect glad. De V-Track Precision PRO-mesjes brengen elk haartje voorzichtig in de beste positie bij stoppels van 3 dagen, zelfs plat liggende haren en haren met verschillende lengtes. Scheert 30% gladder met minder bewegingen, waardoor uw huid in perfecte conditie blijft.

72 draaiende mesjes pakken en trimmen haar vanuit alle hoeken

72 draaiende mesjes pakken en trimmen haar vanuit alle hoeken

72 zelfslijpende mesjes. 151.000 trims per minuut. Nul haartjes blijven staan, ongeacht de groeirichting.

De scheerhoofden buigen in 8 verschillende richtingen voor een superieur resultaat

De scheerhoofden buigen in 8 verschillende richtingen voor een superieur resultaat

Volg alle contouren van uw gezicht en hals met de ContourDetect-scheerhoofden met 8 draairichtingen. U scheert 20% meer haren af met elke beweging, met als resultaat een zeer gladde scheerbeurt.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Reserveonderdelen of accessoires

Ga naar de onderdelen en accessoires

Onderdelen en accessoires

Prijzen

  • Award image AWARD-3620248
  • Award image AWARD-3620597
  • Award image AWARD-3620400

Recensies

Deze beoordelingen worden beheerd door Bazaarvoice en voldoen aan het Bazaarvoice Authenticiteitsbeleid, dat wordt ondersteund door antifraudetechnologie en menselijke analyse. Ga voor meer informatie naar
De mening van onze klanten is nuttig voor iedereen, of het nu een review of een simpele sterbeoordeling.van een product is. Dankzij deze beoordelingen komt u meer te weten over het product en kunt u gemakkelijker een aankoopbeslissing nemen. Elke klant die een product online of in de winkel heeft gekocht, kan een beoordeling achterlaten

4.4

van 5

2091

Reviews & awards

88%

beveelt dit product aan

18/08/2021

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Goede resultaten

Tot nu toe voldoet het product aan mijn verwachtingen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Shaver series 9000 S9988/68 Wet and dry electric shaver

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Shaver series 9000 S9988/68 Wet and dry electric shaver

04/08/2021

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Echt een heel goed scheerapparaat ik maar 1x per w

Helemaal goed echt geloof me maar +10 5 daags scheerbeurt

Voordelen

10

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Shaver series 9000 S9711/31 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Shaver series 9000 S9711/31 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren

02/08/2021

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Prima

Voldoet aan alle verwachtingen maar houd niet van te lange reviews

Voordelen

Zeer gemakkelijk in gebruik

Nadelen

Nvt.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Shaver series 9000 S9711/31 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Shaver series 9000 S9711/31 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren

Meld u aan voor de Philips-nieuwsbrief voor exclusieve aanbiedingen

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Vroege toegang tot exclusieve aanbiedingen en meer!
  • Hoor als eerste alles over nieuwe producten en kortingen

Ik wil graag promotionele communicatie ontvangen – gebaseerd op mijn voorkeuren en gedrag – over Philips-producten, diensten, evenementen en aanbiedingen. Ik kan me op elk moment eenvoudig afmelden!

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Vroege toegang tot exclusieve aanbiedingen en meer!
  • Hoor als eerste alles over nieuwe producten en kortingen
Voorwaarden

  1. Bron: Euromonitor International Limited, verkoopvolume, per definitie van categorie lichaamsscheerapparaten, data 2024, onderzoek uitgevoerd in oktober 2024. 

  1. Scheert 30% gladder met minder bewegingen - in vergelijking met de Philips-voorganger

  2. Scheert tot 20% meer haar af - in vergelijking met de Philips-voorganger