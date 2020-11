Stralende en gerevitaliseerde huid

Het opzetstuk voor revitaliserende massage is ontwikkeld in samenwerking met experts in Japanse massage. Het aangepaste DualMotion-programma stimuleert de bloedcirculatie en ontspant de spieren in het gezicht voor een gerevitaliseerde, stralende huid met een gezonde gloed. Bekijk alle voordelen