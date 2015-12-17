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  • Stralende en gerevitaliseerde huid
  • Stralende en gerevitaliseerde huid
  • Stralende en gerevitaliseerde huid
  • Stralende en gerevitaliseerde huid

Niet meer leverbaar

Accessoireopzetkop voor VisaPure Advanced

SC6060/00

4.6
| (94) Reviews & awards | 97% beveelt dit product aan
Stralende en gerevitaliseerde huid
Het opzetstuk voor revitaliserende massage is ontwikkeld in samenwerking met experts in Japanse massage. Het aangepaste DualMotion-programma stimuleert de bloedcirculatie en ontspant de spieren in het gezicht voor een gerevitaliseerde, stralende huid met een gezonde gloed.
Bekijk alle voordelen

Stimuleert de bloedsomloop en ontspant de spieren

Stralende en gerevitaliseerde huid

  • Revitaliserende massage

  • Intelligente opzetkop

De huid profiteert van meer zuurstof en voedingsstoffen

Als u de opzetkop voor revitaliserende massage gebruikt in combinatie met het aangepaste DualMotion-programma, zorgt u voor een betere bloedsomloop, waardoor u een stralende huid met een gezonde gloed krijgt. Ervaar een aangenaam, revitaliserend gevoel op uw huid.

Bereikt de diepere lagen van de huid om de spieren te ontspannen

Bereikt de diepere lagen van de huid om de spieren te ontspannen

Het opzetstuk voor revitaliserende massage zorgt voor een intensieve massage die de diepere lagen van de huid bereikt. Het ontspant de kleine gezichtsspieren en geeft u een ontspannen, comfortabel gevoel.

Het voelt alsof uw huid zacht wordt gemasseerd door 750 vingertoppen per minuut

Het voelt alsof uw huid zacht wordt gemasseerd door 750 vingertoppen per minuut

Het aangepaste DualMotion-programma biedt een revitaliserende en ontspannende ervaring. Het is ontwikkeld in samenwerking met experts op het gebied van Japanse massage en is ontworpen om twee beroemde massagetechnieken na te bootsen, namelijk petrissage en tapotement. Het programma doet wat uw handen niet kunnen. Dankzij het elegante en functionele ontwerp van het hoofd met de vijf kleine balletjes voelt het alsof er 750 vingertoppen per minuut op uw huid tikken om uw huid te masseren. Het revitaliserende massageprogramma duurt 3 minuten en u kunt meerdere keren per week genieten van een gezichtsmassage.

Technische specificaties

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Recensies

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4.6

van 5

94

Reviews & awards

97%

beveelt dit product aan

2

17/12/2015

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Perfect

Perfect voor de gevoelige huid. Ik kies altijd dit borsteltje omdat t zo goed bevalt.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor VisaPure SC5993/00 Opzetborstel voor de extra gevoelige huid

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor VisaPure SC5993/00 Opzetborstel voor de extra gevoelige huid

07/01/2015

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Dit product doet het prima echt zoals beschreven! Geen onzin aankoop.

Ik ben er erg blij mee, het doet goed zijn werk. Een super aankoop.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor VisaPure SC5992/10 Scrubborstel

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor VisaPure SC5992/10 Scrubborstel

07/01/2015

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Dit product doet het prima echt zoals beschreven! Geen onzin aankoop.

Ik ben er erg blij mee, het doet goed zijn werk. Een super aankoop.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor VisaPure SC5992/10 Scrubborstel

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor VisaPure SC5992/10 Scrubborstel

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