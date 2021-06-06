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Alle series

  • Voor een zachte, gerevitaliseerde en verfriste huid
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  • Voor een zachte, gerevitaliseerde en verfriste huid
  • Voor een zachte, gerevitaliseerde en verfriste huid
  • Voor een zachte, gerevitaliseerde en verfriste huid
  • Voor een zachte, gerevitaliseerde en verfriste huid
  • Voor een zachte, gerevitaliseerde en verfriste huid
  • Voor een zachte, gerevitaliseerde en verfriste huid
  • Voor een zachte, gerevitaliseerde en verfriste huid
  • Voor een zachte, gerevitaliseerde en verfriste huid
  • Voor een zachte, gerevitaliseerde en verfriste huid
  • Voor een zachte, gerevitaliseerde en verfriste huid
  • Voor een zachte, gerevitaliseerde en verfriste huid
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Voor een zachte, gerevitaliseerde en verfriste huid
  • Voor een zachte, gerevitaliseerde en verfriste huid
  • Voor een zachte, gerevitaliseerde en verfriste huid
  • Voor een zachte, gerevitaliseerde en verfriste huid
  • Voor een zachte, gerevitaliseerde en verfriste huid
  • Voor een zachte, gerevitaliseerde en verfriste huid
  • Voor een zachte, gerevitaliseerde en verfriste huid
  • Voor een zachte, gerevitaliseerde en verfriste huid
  • Voor een zachte, gerevitaliseerde en verfriste huid
  • Voor een zachte, gerevitaliseerde en verfriste huid

Niet meer leverbaar

VisaPure AdvancedGezichtsverzorgingsapparaat voor thuis

SC5363/10

4.6
| (927) Reviews & awards | 96% beveelt dit product aan

1 Prijs

Voor een zachte, gerevitaliseerde en verfriste huid
Geniet thuis van een gezichtsbehandeling in 3 stappen met een speciaal reinigings- en verzorgingsprogramma voor de gevoelige huid. Zachte reiniging voor een zachte en rustige huid, en een ontspannende, gezonde massage voor het gezicht en de ogen zorgen samen voor een fris, revitaliserend gevoel.
Bekijk alle voordelen

Ideaal voor de gevoelige, snel geïrriteerde huid

Voor een zachte, gerevitaliseerde en verfriste huid

  • DualMotion-technologie op maat

  • Gevoelig, massage en frisse ogen

  • 3 opzetkoppen, reisetui, opbergpalet

  • 2 intensiteitsstanden

Ontwikkeld in samenwerking met dermatologen

Bij de ontwikkelingsfase van de intelligente borstel voor gevoelige huid waren Aziatische en Europese dermatologen betrokken, zodat er volledig rekening zou worden gehouden met de behoeften van de gevoelige, snel geïrriteerde huid.

Stap 1: zachte reiniging van de huid

Stap 1: zachte reiniging van de huid

VisaPure Advanced met de intelligente reinigingsborstel voor gevoelige huid reinigt de huid op een zachte manier, voor een zachte en stralende huid. De 32.000 ultradunne borstelharen zijn ontworpen voor een zachte reiniging. Dankzij een NFC-tag in de opzetborstel kunnen de rotaties, vibraties en de duur worden verminderd en afgestemd op uw gevoelige huid. Profiteer van de voordelen van een aangepaste opzetborstel die is afgestemd op uw behoeften, met de intensiteitsniveaus die geschikt zijn voor uw huid.

Stap 2: revitaliserende massage

Stap 2: revitaliserende massage

De opzetkop voor revitaliserende massage zorgt voor een revitaliserende en ontspannende massage. Hierdoor ontspannen de kleine spieren in het gezicht, voor een revitaliserende ervaring. De opzetkop doet precies wat handen niet kunnen. Het voelt alsof 750 tikbewegingen van zachte vingers zachtjes uw huid masseren. Naast de ontspannende effecten heeft massage een breed scala van voordelen voor uw huid. Het proces stimuleert de bloedsomloop, waardoor zuurstof en voedingsstoffen naar de huid komen voor een aanzienlijke verbetering en een gezonde gloed voor uw gevoelige huid.

Technische specificaties

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Prijzen

  • Award image AWARD-961265

Recensies

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4.6

van 5

927

Reviews & awards

96%

beveelt dit product aan

06/06/2021

Nederland

Nederland

Super

Totally recommendable! my skin looks so shiny after using it (and that never had happened before as I have a very dry skin)

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor VisaPure Advanced SC5370/10 Gezichtsverzorgingsapparaat voor thuis

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor VisaPure Advanced SC5370/10 Gezichtsverzorgingsapparaat voor thuis

05/05/2020

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Dagelijks gebruik

Dagelijkse gezichtsreiniging in een handomdraai!!!

Voordelen

Makkelijk

Nadelen

Duur

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor VisaPure Advanced SC5370/10 Gezichtsverzorgingsapparaat voor thuis

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor VisaPure Advanced SC5370/10 Gezichtsverzorgingsapparaat voor thuis

05/08/2019

Nederland

Nederland

Een musthave voor elke vrouw

Ik had al jaren een Philips Visapure essentials en deze beviel ook goed. Het enige min puntje hiervan vindt ik: als je te dicht bij de haargrens komt dan neemt hij je haar mee in zijn draai wat vervelend is. Nu deze VisaPure Advanced sinds vorige week in mijn bezit en ik moet zeggen geweldig! Hij heeft een andere draai/pulseer beweging als de essentials en ik heb een uitvoering met 3 opzetstukken; massage - super lekker! oogverkoeling / lichte massage - super! en de standaard reinigingsborstel - kende ik en bevalt goed. Daarnaast had ik nog een extra borstel besteld, de scrub en die bevalt ook super!

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor VisaPure Advanced SC5370/10 Gezichtsverzorgingsapparaat voor thuis

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor VisaPure Advanced SC5370/10 Gezichtsverzorgingsapparaat voor thuis

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  • Vroege toegang tot exclusieve aanbiedingen en meer!
  • Hoor als eerste alles over nieuwe producten en kortingen