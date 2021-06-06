Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Niet meer leverbaar
DualMotion-technologie op maat
Gevoelig, massage en frisse ogen
3 opzetkoppen, reisetui, opbergpalet
2 intensiteitsstanden
Bij de ontwikkelingsfase van de intelligente borstel voor gevoelige huid waren Aziatische en Europese dermatologen betrokken, zodat er volledig rekening zou worden gehouden met de behoeften van de gevoelige, snel geïrriteerde huid.
VisaPure Advanced met de intelligente reinigingsborstel voor gevoelige huid reinigt de huid op een zachte manier, voor een zachte en stralende huid. De 32.000 ultradunne borstelharen zijn ontworpen voor een zachte reiniging. Dankzij een NFC-tag in de opzetborstel kunnen de rotaties, vibraties en de duur worden verminderd en afgestemd op uw gevoelige huid. Profiteer van de voordelen van een aangepaste opzetborstel die is afgestemd op uw behoeften, met de intensiteitsniveaus die geschikt zijn voor uw huid.
De opzetkop voor revitaliserende massage zorgt voor een revitaliserende en ontspannende massage. Hierdoor ontspannen de kleine spieren in het gezicht, voor een revitaliserende ervaring. De opzetkop doet precies wat handen niet kunnen. Het voelt alsof 750 tikbewegingen van zachte vingers zachtjes uw huid masseren. Naast de ontspannende effecten heeft massage een breed scala van voordelen voor uw huid. Het proces stimuleert de bloedsomloop, waardoor zuurstof en voedingsstoffen naar de huid komen voor een aanzienlijke verbetering en een gezonde gloed voor uw gevoelige huid.
Prijzen
4.6
van 5
927
Reviews & awards
96%
beveelt dit product aan
Jarviser
06/06/2021
Nederland
Super
Totally recommendable! my skin looks so shiny after using it (and that never had happened before as I have a very dry skin)
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor VisaPure Advanced SC5370/10 Gezichtsverzorgingsapparaat voor thuis
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor VisaPure Advanced SC5370/10 Gezichtsverzorgingsapparaat voor thuis
MKilic
05/05/2020
Nederland
Geverifieerde koper
Dagelijks gebruik
Dagelijkse gezichtsreiniging in een handomdraai!!!
Voordelen
Makkelijk
Nadelen
Duur
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor VisaPure Advanced SC5370/10 Gezichtsverzorgingsapparaat voor thuis
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor VisaPure Advanced SC5370/10 Gezichtsverzorgingsapparaat voor thuis
Bellaatje
05/08/2019
Nederland
Een musthave voor elke vrouw
Ik had al jaren een Philips Visapure essentials en deze beviel ook goed. Het enige min puntje hiervan vindt ik: als je te dicht bij de haargrens komt dan neemt hij je haar mee in zijn draai wat vervelend is. Nu deze VisaPure Advanced sinds vorige week in mijn bezit en ik moet zeggen geweldig! Hij heeft een andere draai/pulseer beweging als de essentials en ik heb een uitvoering met 3 opzetstukken; massage - super lekker! oogverkoeling / lichte massage - super! en de standaard reinigingsborstel - kende ik en bevalt goed. Daarnaast had ik nog een extra borstel besteld, de scrub en die bevalt ook super!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor VisaPure Advanced SC5370/10 Gezichtsverzorgingsapparaat voor thuis
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor VisaPure Advanced SC5370/10 Gezichtsverzorgingsapparaat voor thuis