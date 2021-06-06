Ik had al jaren een Philips Visapure essentials en deze beviel ook goed. Het enige min puntje hiervan vindt ik: als je te dicht bij de haargrens komt dan neemt hij je haar mee in zijn draai wat vervelend is. Nu deze VisaPure Advanced sinds vorige week in mijn bezit en ik moet zeggen geweldig! Hij heeft een andere draai/pulseer beweging als de essentials en ik heb een uitvoering met 3 opzetstukken; massage - super lekker! oogverkoeling / lichte massage - super! en de standaard reinigingsborstel - kende ik en bevalt goed. Daarnaast had ik nog een extra borstel besteld, de scrub en die bevalt ook super!