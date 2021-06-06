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Niet meer leverbaar
Een zichtbaar schone, zuivere en gerevitaliseerde huid
Vermindert de zichtbaarheid van grote poriën na slechts één behandeling.
DualMotion-technologie op maat
Diepe reiniging, precisie en massage
3 opzetkoppen, reisetui, opbergpalet
2 intensiteitsstanden
De opzetborstel voor diepe reiniging helpt zichtbare poriën te verminderen. Bij 9 van de 10 vrouwen was het resultaat onmiddellijk zichtbaar.
De precisieborstel heeft een uniek ontwerp om de moeilijk bereikbare plekken, zoals die rond de neus, te bereiken en reinigen. De borstel heeft ook een speciaal programma, met intensere rotaties en een korte behandeltijd die erop is gericht het gebied rond de neus te reinigen voor een zuivere, verfijnde huid.
Met behulp van de opzetkop voor revitaliserende massage met het aangepaste DualMotion-programma verbetert u de bloedcirculatie en revitaliseert u uw huid. Zo gaat uw huid weer stralen en krijgt die een gezonde gloed.
Prijzen
4.6
van 5
927
Reviews & awards
96%
beveelt dit product aan
Jarviser
06/06/2021
Nederland
Super
Totally recommendable! my skin looks so shiny after using it (and that never had happened before as I have a very dry skin)
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor VisaPure Advanced SC5370/10 Gezichtsverzorgingsapparaat voor thuis
Datum gebruik 2021-05-06
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor VisaPure Advanced SC5370/10 Gezichtsverzorgingsapparaat voor thuis
Datum gebruik 2021-05-06
MKilic
05/05/2020
Nederland
Geverifieerde koper
Dagelijks gebruik
Dagelijkse gezichtsreiniging in een handomdraai!!!
Voordelen
Makkelijk
Nadelen
Duur
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor VisaPure Advanced SC5370/10 Gezichtsverzorgingsapparaat voor thuis
Datum gebruik 2018-05-05
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor VisaPure Advanced SC5370/10 Gezichtsverzorgingsapparaat voor thuis
Datum gebruik 2018-05-05
Bellaatje
05/08/2019
Nederland
Een musthave voor elke vrouw
Ik had al jaren een Philips Visapure essentials en deze beviel ook goed. Het enige min puntje hiervan vindt ik: als je te dicht bij de haargrens komt dan neemt hij je haar mee in zijn draai wat vervelend is. Nu deze VisaPure Advanced sinds vorige week in mijn bezit en ik moet zeggen geweldig! Hij heeft een andere draai/pulseer beweging als de essentials en ik heb een uitvoering met 3 opzetstukken; massage - super lekker! oogverkoeling / lichte massage - super! en de standaard reinigingsborstel - kende ik en bevalt goed. Daarnaast had ik nog een extra borstel besteld, de scrub en die bevalt ook super!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor VisaPure Advanced SC5370/10 Gezichtsverzorgingsapparaat voor thuis
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor VisaPure Advanced SC5370/10 Gezichtsverzorgingsapparaat voor thuis