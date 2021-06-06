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Niet meer leverbaar
Een stralende, gerevitaliseerde en frisse huid
VisaPure Advanced is een gezichtsverzorgingsapparaat waarmee u thuis geniet van professionele verzorging. Uw huid wordt stralend, verfrist en gerevitaliseerd. Geniet van een schone, zachte en verjongde huid met een gezonde gloed.
DualMotion-technologie op maat
Reiniging, massage, frisse ogen
3 opzetkoppen, reisetui, opbergpalet
2 intensiteitsstanden
U kunt de opzetkoppen eenvoudig reinigen. Gewoon wassen onder de kraan met warm water en zeep.
VisaPure Advanced is uitgerust met aangepaste DualMotion-technologie. Elke opzetkop die wordt geleverd met VisaPure heeft ingestelde niveaus van rotatie en trillingen. Zowel het handvat als de nieuwe hulpstukken zijn uitgerust met een innovatieve NFC-tag voor geavanceerde intelligente opzetkopherkenning. Dit betekent dat het handvat na het plaatsen van een opzetkop deze onmiddellijk herkent. Op deze manier kunt u genieten van speciale programma's met aangepaste DualMotion-technologie voor verschillende soorten huidverzorging.
Reinigen met VisaPure betekent dat u meer make-upresten en dode huidcellen verwijdert, waardoor dofheid afneemt. Dankzij de diepe reiniging worden uw favoriete huidverzorgingsproducten zoals crèmes, serums en essences beter opgenomen door de huid.
Prijzen
4.6
van 5
927
Reviews & awards
96%
beveelt dit product aan
Jarviser
06/06/2021
Nederland
Super
Totally recommendable! my skin looks so shiny after using it (and that never had happened before as I have a very dry skin)
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor VisaPure Advanced SC5370/10 Gezichtsverzorgingsapparaat voor thuis
Datum gebruik 2021-05-06
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor VisaPure Advanced SC5370/10 Gezichtsverzorgingsapparaat voor thuis
Datum gebruik 2021-05-06
MKilic
05/05/2020
Nederland
Geverifieerde koper
Dagelijks gebruik
Dagelijkse gezichtsreiniging in een handomdraai!!!
Voordelen
Makkelijk
Nadelen
Duur
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor VisaPure Advanced SC5370/10 Gezichtsverzorgingsapparaat voor thuis
Datum gebruik 2018-05-05
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor VisaPure Advanced SC5370/10 Gezichtsverzorgingsapparaat voor thuis
Datum gebruik 2018-05-05
Bellaatje
05/08/2019
Nederland
Een musthave voor elke vrouw
Ik had al jaren een Philips Visapure essentials en deze beviel ook goed. Het enige min puntje hiervan vindt ik: als je te dicht bij de haargrens komt dan neemt hij je haar mee in zijn draai wat vervelend is. Nu deze VisaPure Advanced sinds vorige week in mijn bezit en ik moet zeggen geweldig! Hij heeft een andere draai/pulseer beweging als de essentials en ik heb een uitvoering met 3 opzetstukken; massage - super lekker! oogverkoeling / lichte massage - super! en de standaard reinigingsborstel - kende ik en bevalt goed. Daarnaast had ik nog een extra borstel besteld, de scrub en die bevalt ook super!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor VisaPure Advanced SC5370/10 Gezichtsverzorgingsapparaat voor thuis
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor VisaPure Advanced SC5370/10 Gezichtsverzorgingsapparaat voor thuis
10x effectiever dan reinigen met de hand maar net zo zacht. Vergeleken met het handmatig verwijderen van make-up.