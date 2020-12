Ontwikkeld met behulp van experts in Japanse massage

De opzetkop voor revitaliserende massage is ontwikkeld met experts in Japanse gezichtsmassage. Het speciale DualMotion-programma is geïnspireerd door wereldwijd gerenommeerde massagetechnieken. De techniek genaamd 'petrissage' staat er wereldwijd om bekend om te zorgen voor een diepe massage die de bloedsomloop stimuleert en de spieren ontspant. Voor een stralende, gerevitaliseerde huid.